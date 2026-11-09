José Luis Sampedro, escritor y economista, lanzó esta reflexión sobre España: «Es un país del tercer mundo»

José Luis Sampedro fue uno de los economistas y escritores españoles más reconocidos del siglo XX, pero también una figura muy crítica con determinados modelos económicos y con la forma en la que los países medían su desarrollo. Muchas de sus intervenciones siguen vientes y continúan circulando décadas después en redes sociales, donde algunas de sus reflexiones recuperan actualidad al ser escuchadas fuera del contexto en el que fueron pronunciadas.

Una de ellas vuelve ahora a difundirse ahora TikTok. En el vídeo, Sampedro afirma directamente que «España es un país del tercer mundo», una frase que puede resultar sorprendente si se escucha de forma aislada. Sin embargo, sus palabras pertenecen a una conferencia pronunciada en Madrid en marzo de 1992 y su razonamiento no se basaba únicamente en la riqueza del país. El economista hablaba de dependencia tecnológica, energética y política para explicar por qué utilizaba esa expresión.

José Luis Sampedro: «España es un país del tercer mundo»

Sampedro pronuncia en el vídeo una afirmación tan contundente como poco habitual: «Yo soy de un país tercermundista. España es un país del tercer mundo». Inmediatamente después reconoce que aquella visión no era compartida por el Gobierno de la época y hace referencia a la presencia española en los principales foros internacionales.

«Ya sé que mi Gobierno no comparte este punto de vista y piensa que saliendo mucho en las fotografías de los 7 o de los 10 o de los grupos está la cosa resuelta», señala en la intervención. Su crítica apuntaba a la idea de que formar parte de los círculos internacionales de las grandes economías fuera suficiente para considerar resueltos los problemas estructurales de un país.

Sampedro utilizaba además el concepto de «tercer mundo» de una manera muy vinculada a la teoría económica del desarrollo que estaba exponiendo en aquella conferencia. No estaba realizando simplemente una clasificación basada en la renta o en el nivel de vida de España, sino describiendo lo que consideraba relaciones de dependencia respecto de otros países.

La dependencia tecnológica, energética y política de España

Después de lanzar aquella frase, el propio economista explicaba las razones. «España es un país dependiente», afirmaba. Y a continuación enumeraba tres ámbitos concretos: «Porque es un país tecnológicamente dependiente, porque es un país energéticamente dependiente y porque es un país políticamente dependiente».

Ese era precisamente el centro de su argumento. Para Sampedro, la capacidad de un país para decidir sobre su propio desarrollo no dependía únicamente de sus cifras económicas, sino también de hasta qué punto podía controlar factores como la tecnología, la energía o sus decisiones políticas.

La intervención formaba parte de las jornadas Desde el Sur, dedicadas a debatir sobre cooperación y desarrollo alternativo en América Latina. Durante la conferencia, Sampedro cuestionó el modelo de crecimiento económico basado exclusivamente en aumentar la producción y defendió la necesidad de analizar también las desigualdades y las relaciones entre los países. De hecho, aquella conferencia acabaría siendo publicada años después bajo el mismo título, Desde el Sur. El texto recupera buena parte del pensamiento económico que Sampedro desarrolló durante su trayectoria y su crítica a una economía centrada únicamente en las grandes cifras.

Una reflexión pronunciada en España en 1992

La fecha permite entender mejor sus palabras. La conferencia se celebró en marzo de 1992, un año especialmente significativo para España. El país estaba a punto de celebrar los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla y buscaba consolidar una imagen internacional de modernización después de décadas de transformación económica y política.

Sampedro, sin embargo, utilizaba un criterio distinto. Su reflexión cuestionaba que la presencia en determinados organismos internacionales o los grandes acontecimientos fueran suficientes para medir el grado real de independencia económica de un país. Por ello, trasladar literalmente aquella frase a la España de 2026 supondría sacar sus palabras de su momento histórico. Han pasado más de tres décadas desde que realizó esa intervención y las condiciones económicas, políticas y tecnológicas han cambiado. Lo que permanece es el razonamiento que desarrollaba entonces sobre la dependencia entre economías y sobre las limitaciones de utilizar únicamente los indicadores tradicionales para hablar de desarrollo.

Quién fue José Luis Sampedro

José Luis Sampedro nació en Barcelona en 1917 y falleció en Madrid en 2013. Fue economista, escritor, profesor y humanista y durante buena parte de su vida combinó su trabajo académico con la literatura. En 1955 obtuvo la cátedra de Estructura Económica y también trabajó como economista en el Banco Exterior de España y como asesor del Ministerio de Comercio. Su trayectoria literaria incluye novelas como El río que nos lleva, Octubre, octubre, La sonrisa etrusca o La vieja sirena. En 1990 ingresó en la Real Academia Española y en 2011 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas.

En sus últimos años se convirtió además en una referencia habitual dentro de los movimientos críticos con el neoliberalismo y defendió una economía que situara las necesidades humanas por delante de las cifras macroeconómicas.