El caos ferroviario amenaza con provocar la pérdida de grandes congresos y convenciones internacionales en España. Las multinacionales pueden optar por celebrar sus próximos eventos empresariales en otros países ante los problemas de seguridad y conectividad de la red ferroviaria española.

Una situación que preocupa especialmente a la industria de reuniones, que teme que la incertidumbre termine perjudicando la posición de España como uno de los destinos de referencia para la organización de grandes encuentros profesionales.

Así lo advierte en declaraciones a OKDIARIO Iñaki Collado, presidente de I de MICE, la asociación que agrupa a las principales agencias especializadas en la organización de reuniones, congresos, convenciones y viajes de incentivo en España. Collado alerta de que las grandes compañías internacionales pueden comenzar a reconsiderar España como destino ante la crisis de confianza en la alta velocidad, favoreciendo a otros países competidores.

Preguntado directamente por si España está cerca de perder congresos internacionales frente a otros destinos debido a sus problemas de conectividad, el presidente de I de MICE responde tajante: «Indudablemente, indudablemente sí».

«El riesgo verdadero no es solamente que por este caso se vea afectado un evento concreto, sino que España deje de estar entre las primeras opciones cuando una empresa internacional o una sociedad científica decida dónde celebra su próxima convención o su próximo congreso», advierte.

La preocupación es especialmente relevante porque los grandes eventos internacionales se planifican con meses e incluso años de antelación. Según explica Collado, las empresas ya están tomando decisiones sobre los congresos que celebrarán en 2027 y 2028, de manera que el deterioro de la confianza ferroviaria puede afectar a contratos que todavía no se han adjudicado.

La principal preocupación del sector no son únicamente las incidencias ferroviarias actuales, sino la posibilidad de que las multinacionales comiencen a descartar España antes incluso de contratar sus próximos eventos.

Collado explica que, en muchos casos, las empresas internacionales no eligen inicialmente una ciudad concreta, sino que valoran España como destino en su conjunto. Por ello, los problemas de conectividad pueden perjudicar también a ciudades que no se encuentren directamente afectadas por una interrupción ferroviaria.

«Una cosa es que tengas ahora mismo ya el gasto, tengas ya la inversión hecha dentro de algo contratado, que lo vas a hacer más o menos como sea, pero sí van a reconsiderar el destino para los siguientes», señala.

El presidente de I de MICE pone como ejemplo a una empresa de Boston que esté valorando celebrar una convención en España o en otro país europeo. En ese escenario, la percepción de inseguridad o falta de fiabilidad puede terminar inclinando su decisión hacia un destino competidor.

El problema, según explica, es que estas decisiones pueden producirse sin que las empresas lleguen a comunicar los motivos por los que descartan España. Por tanto, el impacto sobre las futuras contrataciones puede resultar mucho más difícil de identificar que una cancelación inmediata.

La asociación considera que esta incertidumbre supone una amenaza para una de las principales ventajas competitivas que España ha construido durante décadas: una red de alta velocidad que permite conectar diferentes destinos y facilitar el desplazamiento de cientos o miles de participantes en grandes encuentros empresariales.

Lo de Urda golpea al sector

La interrupción de las conexiones de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha encendido las alarmas en destinos especialmente vinculados al turismo de congresos, como Sevilla y Córdoba.

La situación se ha agravado tras el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), que también ha golpeado directamente a la industria de reuniones.

Collado revela a OKDIARIO que una agencia asociada a I de MICE perdió a tres clientes que viajaban a un congreso a bordo del tren siniestrado. El presidente de la asociación confirma que los tres fallecieron en el accidente, una tragedia que ha afectado directamente a una de las empresas integrantes de la organización.

Más allá de las consecuencias inmediatas, Collado considera que la recuperación de la confianza internacional será determinante para evitar que las grandes compañías comiencen a elegir otros destinos para sus eventos.

El sector quiere recuperar la confianza

Ante este escenario, I de MICE reclama una respuesta coordinada de las administraciones públicas y los operadores ferroviarios para evitar que la incertidumbre termine deteriorando la posición competitiva de España.

La asociación exige reforzar la seguridad mediante revisiones, mantenimiento e inversiones, además de ofrecer información anticipada sobre las conexiones afectadas y alternativas de movilidad suficientes cuando se produzcan incidencias.

También reclama una interlocución directa entre las administraciones, las compañías ferroviarias y los representantes de la industria de reuniones para anticipar los problemas que pueden afectar a grandes eventos internacionales.

Collado insiste en que no basta con lanzar mensajes tranquilizadores a los mercados internacionales, sino que es necesario ofrecer garantías reales a las empresas que están decidiendo dónde organizar sus próximos encuentros.

«No pedimos privilegios, no es un tema de privilegios para nuestro sector», sostiene, antes de reclamar que las infraestructuras que sostienen una actividad económica estratégica funcionen con garantías.

El presidente de I de MICE concluye con una advertencia: «La seguridad no se negocia, la fiabilidad debe demostrarse y la confianza hay que recuperarla con los hechos».