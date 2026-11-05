La crisis ferroviaria amenaza con pasar factura a una de las industrias de mayor valor económico del turismo español. El sector de congresos, convenciones y viajes de incentivo, que alcanzó un volumen de negocio de 14.800 millones de euros en 2025, teme que los problemas de seguridad y conectividad de la alta velocidad provoquen pérdidas económicas que podrían hacerse especialmente visibles en 2027.

Así lo advierte en declaraciones a OKDIARIO Iñaki Collado, presidente de I de MICE, la asociación que agrupa a las principales agencias especializadas en la organización de reuniones y eventos empresariales en España. El representante del sector alerta de que las consecuencias económicas de las incidencias ferroviarias pueden extenderse mucho más allá de los costes inmediatos de transporte y afectar a toda la cadena de actividad vinculada a los grandes congresos.

Collado explica que todavía es prematuro calcular cuánto dinero puede perder la industria como consecuencia de la crisis ferroviaria. Para obtener una estimación rigurosa sería necesario analizar las cancelaciones efectivas, los sobrecostes de transporte, las modificaciones de los programas y, especialmente, las contrataciones que finalmente no lleguen a materializarse.

El presidente de I de MICE recuerda que el volumen de negocio de la industria de reuniones alcanzó los 14.800 millones de euros en España durante 2025, una cifra que refleja la importancia económica de este segmento para hoteles, restaurantes, transportistas, empresas organizadoras de eventos y numerosos proveedores.

Sin embargo, advierte de que el impacto de las incidencias ferroviarias no se limita a sustituir un tren por un autobús o un avión. La celebración de un gran congreso puede movilizar a cientos o miles de profesionales y generar ingresos en numerosos sectores económicos, de modo que cualquier interrupción puede alterar presupuestos, programas y desplazamientos.

Un turista de congresos gasta 380 euros

Una de las principales diferencias entre el turismo convencional y la industria de reuniones es el gasto que generan sus visitantes.Según los datos aportados por Collado, un turista que viaja a España para asistir a un congreso, convención o reunión profesional gasta alrededor de 380 euros diarios, frente a los 147 euros de un turista vacacional.

Esto significa que el gasto diario de un visitante de negocios es aproximadamente 2,6 veces superior al de un turista convencional, una diferencia que evidencia el valor económico de los grandes encuentros empresariales.

Además, el presidente de I de MICE subraya que cada servicio consumido dentro de esta industria repercute en siete subsectores económicos, por lo que la actividad generada por los congresos se extiende mucho más allá de los recintos donde se celebran.

Los hoteles, restaurantes, servicios de transporte y proveedores especializados forman parte de una cadena económica que depende de la celebración de estos encuentros profesionales. Collado insiste en que el valor de esta industria no puede medirse únicamente por el número de asistentes o por el gasto inmediato que realizan durante su estancia.

Los congresos también generan relaciones comerciales, oportunidades de inversión, transferencia de conocimiento y acuerdos empresariales cuyo impacto económico puede prolongarse durante años.

Por ello, considera necesario que las administraciones incorporen las necesidades de la industria de reuniones a las decisiones sobre movilidad e infraestructuras.

Consecuencias económicas en 2027

La preocupación del sector se centra especialmente en las consecuencias que las incidencias ferroviarias pueden tener sobre las contrataciones futuras. Los grandes congresos y convenciones internacionales se planifican con mucha antelación, por lo que las decisiones empresariales que se están adoptando actualmente pueden condicionar la actividad de los próximos ejercicios.

Collado reconoce que las consecuencias de la crisis ferroviaria se notarán en 2027, aunque insiste en que todavía no dispone de una estimación económica contrastada de las pérdidas.

El problema es especialmente relevante en destinos como Sevilla y Córdoba, donde la conectividad ferroviaria desempeña un papel fundamental para la organización de reuniones profesionales y congresos.

Además, no todos los eventos pueden aplazarse con facilidad. Mientras algunas convenciones empresariales pueden modificar sus fechas, los congresos científicos o médicos suelen estar sujetos a calendarios cerrados y compromisos que dificultan cualquier cambio.

Ante este escenario, I de MICE considera imprescindible reforzar la seguridad y la fiabilidad ferroviarias para evitar que las incidencias sigan afectando a la actividad económica.

La asociación reclama mayores garantías en el mantenimiento y las inversiones ferroviarias, así como información anticipada sobre las conexiones afectadas y alternativas suficientes de movilidad cuando se produzcan interrupciones.

También pide una coordinación más estrecha entre las administraciones, los operadores de transporte y las empresas organizadoras de eventos para minimizar los sobrecostes y las alteraciones de los programas.

Para Collado, el principal desafío consiste en garantizar que las infraestructuras ferroviarias permitan desarrollar con normalidad una actividad económica que genera miles de millones de euros y repercute en numerosos sectores empresariales.

La industria de reuniones considera que la seguridad, la conectividad y la fiabilidad del transporte son condiciones esenciales para proteger su actividad y evitar que los problemas ferroviarios terminen traduciéndose en pérdidas económicas durante los próximos ejercicios.