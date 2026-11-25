Inexplicablemente, el presidente Pedro Sánchez está dedicando buena parte de la campaña a hablar de economía, confiado en que los datos macro convencerán a los españoles de que viven mejor que hace ocho años. Y cabe decir inexplicablemente porque lo cierto es que esta opinión no la avalan ni la experiencia de cualquier persona que viva en este país ni los datos.

En efecto, desde la pandemia nuestra economía es la que más crece entre las grandes de la eurozona -no entre los Veintisiete-, los datos de empleo han rebasado un récord al superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, las pensiones están en máximos (más de 1.500 euros al mes) y el Salario Mínimo Interprofesional está en 1.221 euros, casi el doble que en 2018.

Sin embargo, y en relación a esto último, convendría preguntarse si es cosa que celebrar que el número de perceptores del SMI se haya triplicado con el actual Gobierno mientras la clase media se ha empobrecido un 3% en cinco años; y a la par, la presión fiscal subía a doble dígito (un 40% desde 2018).

Existen una miríada de datos que contradicen el optimismo gubernamental. El último de ellos lo ha proporcionado este miércoles el Centro Diego de Covarrubias -un think tank de la órbita cristiana- al recordar que el 25,7% de las familias españolas con hijos se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que está 4,8 puntos porcentuales por encima de la media europea y que es idéntica a la de 2019.

En esto último está la clave, pues resulta cuanto menos paradójico que un país que ha recibido más de 80.000 millones de euros en fondos europeos (los Next Generation) y crece por encima del 2% se permita tener a una cuarta parte de los padres de familia en la cuerda floja. Para empezar a explicarlo, cabe hablar de la inflación, que ha subido un 28% desde 2018 y un 43% si solo se toman los alimentos; o más bien, de la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF para adaptarlo al auge de precios, cosa que explica ese 3% de pérdida de poder adquisitivo experimentada por las clases medias.

Así, las familias con hijos se perfilan como uno de los principales pagadores de la gestión del actual inquilino de la Moncloa, que presume de haber conseguido que más de dos millones de personas cobren el SMI, que no vale ni para tener vástagos ni para comprar -o alquilar- una casa, mientras millones de familias coquetean con la exclusión social.

De hecho, no tener hijos tampoco es garantía de tener una mejor situación económica, pues el 21,5% de la población sufre el mismo riesgo en España, según datos de Eurostat. A modo de justificación, Sánchez acostumbra a decir que él tuvo que lidiar con una pandemia y una guerra en Ucrania que dispararon los precios, pero lo cierto es que, en los años siguientes a esa doble crisis, el porcentaje de hogares españoles en riesgo de pobreza repuntó hasta el 27,8%, mucho menos que en el resto de la UE.

El informe del Centro Covarrubias es pródigo en datos. El 8,9% de los españoles no pueden permitirse reunirse con amigos o parientes para tomar algo o comer al menos una vez al mes, un porcentaje que se ha incrementado en 1,3 puntos desde 2022 y que se aleja del 7,1% de la Unión Europea. De hecho, la brecha con la media comunitaria se ha ido incrementando en los últimos años, alcanzando una diferencia de 1,8 puntos.

A su vez, el 36,4% de la población es incapaz de hacer frente a gastos imprevistos -como cambiar un electrodoméstico— con sus propios ahorros, en contraste con el 29,2% de media en los Veintisiete.

La lista sigue. El 13,2% acumula pagos atrasados en su hipoteca o alquiler, en facturas de servicios públicos o compras a plazos, un 5% más que en 2019; y esta estadística merece comentario aparte, pues a partir de 2020 se abrió una brecha de ocho puntos con respecto a la media de la Unión Europea.