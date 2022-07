José Luis Sampedro, genealogista: «La supresión de títulos supone una incoherencia jurídica grave»

La supresión de títulos nobiliarios es una de las medidas más polémicas de la recién aprobada Ley de ‘Memoria Democrática’ pactada entre Pedro Sánchez y Bildu. La norma fulmina 33 títulos «manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista», según se recoge en el articulado.

Se revisan los títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, aunque no todos ellos serán objeto de supresión. Para José Luis Sampedro, historiador, escritor, jurista, genealogista y miembro numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, este hecho representa una «incoherencia jurídica muy grave». «Eliminan los títulos en base a lo que no les gusta. Se están erigiendo en vigilantes del Ministerio del Tiempo», afirma en conversación con OKDIARIO el también vicepresidente de la Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.

La Constitución de 1978 determina que corresponde al Rey «conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes». Ahora, la llamada Ley de ‘Memoria Democrática’ suprimirá títulos que han sido validados por el monarca de acuerdo a la legalidad vigente.

Entre los títulos que se suprimen figura, por ejemplo, el Condado de la Cierva, concedido con carácter póstumo por Franco a Juan de la Cierva, inventor del autogiro y uno de los más célebres ingenieros españoles del siglo XX. Su relación con el dictador nunca fue probada.

«Creo que, aparte de una injusticia, es una inmoralidad. Parece que el pecado nacional de los celos y la envidia se sigue cumpliendo. Juan de la Cierva era monárquico y su padre era un político monárquico. Y, seguramente, de ahí vienen esas vendettas que no se entienden muy bien. En 1978 nos dimos una Constitución con la que todos nos reconciliamos y desde hace unos años para acá ha habido Gobiernos que han intentado volver a enfrentarnos. Yo tengo grandes amigos en la izquierda y en la derecha. Y los que están en la izquierda tampoco encuentran ningún sentido a estas cosas, más allá de procurar lanzar otra vez el odio entre los españoles que, en el siglo XXI, es algo que no tiene ningún sentido», destacó su nieto, Fernando, en una entrevista con este periódico.

En el listado finalmente aprobado no se incluye, por ejemplo, el marquesado de Ramón y Cajal o el ducado de El Abra, pese a que, en anteriores versiones de la norma, el Gobierno sí contempló su supresión. También se mantiene el marquesado de Torroja, que actualmente ostenta la cantante Ana Torroja, ex vocalista de Mecano. Este título fue creado en 1961, con carácter póstumo, a favor de Eduardo Torroja Miret, célebre ingeniero de Caminos, con el siguiente enunciado: «La figura señera del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Eduardo Torroja y Miret, autor de numerosas y valiosas obras científicas, que consagró su vida a la investigación, a la docencia y a la realización de importantísimas obras públicas en nuestra Patria, a la que entregó todas sus actividades y enalteció con su prestigio, le hacen merecedor de la gratitud nacional, al tiempo que su eminente figura me permite dar, en su apersona, una prueba de mi reconocimiento a la ciencia española».

Títulos

Así, pues, el listado definitivo de títulos que desaparecerán con la nueva ley es el siguiente:

1. Duque de Primo de Rivera, con Grandeza de España.

2. Duque de Calvo Sotelo, con Grandeza de España.

3. Duque de Mola, con Grandeza de España.

4. Conde del Alcázar de Toledo, con Grandeza de España.

5. Conde de Labajos.

6. Marqués de Dávila y la Grandeza de España que se le une.

7. Marqués de Saliquet.

8. Marqués de Queipo de Llano.

9. Marqués de Alborán.

10. Conde del Jarama.

11. Marqués de Varela de San Fernando.

12. Conde de Benjumea.

13. Marqués de Somosierra.

14. Grandeza de España otorgada al conde de Rodezno.

15. Marqués de San Leonardo de Yagüe.

16. Conde de la Cierva.

17. Marqués de Vigón.

18. Conde de Fenosa.

19. Conde del Castillo de la Mota.

20. Marqués de Suanzes.

21. Marqués de Kindelán.

22. Conde de Pallasar.

23. Marqués de Casa Cervera.

24. Conde de Martín Moreno.

25. Marqués de Bilbao Eguía.

26. Grandeza de España a D. Fernando Suárez de Tangil y de Angulo.

27. Conde de Bau.

28. Duque de Carrero Blanco, con Grandeza de España.

29. Señorío de Meirás, con Grandeza España.

30. Duque de Franco, con Grandeza de España.

31. Marqués de Arias Navarro, con Grandeza de España.

32. Conde de Rodríguez de Valcárcel.

33. Conde de lturmendi.

Este listado fue promovido por PSOE y Podemos a través de una enmienda a la Ley de ‘Memoria Democrática’.

En ella, los partidos de la coalición consideraban que «con los trabajos de investigación ya realizados, es posible determinar en este momento los títulos nobiliarios y grandezas de España que incurren en causa de supresión por exaltar el golpe de Estado, la Guerra y la dictadura, y a sus instigadores, dirigentes o participantes del sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, lo que permite incluir una referencia expresa a los mismos en este artículo y establecerse de forma directa su supresión, siendo así el propio legislador, depositario de la soberanía popular, quien expulse del conjunto de títulos nobiliarios existentes en la actualidad aquellos cuya base está constituida por una serie de comportamientos atentatorios contra la dignidad humana y otros derechos fundamentales cometidos en épocas preconstitucionales».