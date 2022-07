La llamada Ley de «Memoria Democrática», pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Bildu, elimina 33 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978. Según el texto, estos títulos «exaltan el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, y a sus instigadores, dirigentes o participantes del sistema represivoo de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial». Entre los títulos que se suprimirán está el de Conde de la Cierva que Franco creó en octubre de 1954 y concedió, con carácter póstumo, a favor de Juan de la Cierva y Codorniú. Inventor del autogiro -precursor del helicóptero moderno- Juan de la Cierva fue uno de los ingenieros más destacados de la historia europea del siglo XX y reconocido a nivel internacional. Su trayectoria por la innovación y al servicio de España está fuera de toda duda, y su vinculación con el franquismo nunca ha sido probada. De hecho, De la Cierva falleció tristemente en un accidente de aviación en diciembre de 1936, cuando ya llevaba años residiendo en Londres.

Con su nieto, Fernando de la Cierva -director médico del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia y autor del libro Un invierno en Filadelfia: Juan de la Cierva y su autogiro (Editorial Alfar)- repasamos su trayectoria y comentamos la ley con la que Sánchez pretende reescribir una parte de la Historia.

PREGUNTA.- ¿Qué significa para la familia De la Cierva la supresión del título?

RESPUESTA.- De entrada, supone una incongruencia muy importante. Porque, entre otras cosas, los Premios Nacionales de Investigación son los Premios Juan de la Cierva y siguen vigentes. Y también es curioso. He estado repasando los méritos por los cuales le dieron el Condado de la Cierva a mi abuelo y fue por su extraordinaria personalidad científica y por haber sido un paladín de la técnica y un ingente patriota. Y son precisamente los mismos argumentos por los cuales el Gobierno de la República, de Niceto Alcalá Zamora, le dio la Banda de Caballero de la Orden de la República, en marzo de 1934. No entiendo que puedan quitar una condecoración como es el Condado de la Cierva y, en cambio, siga vigente la Banda de Caballero de la Orden de la República. Parece, en todo caso, que es una incongruencia de este Gobierno.

P.- ¿Desde el Gobierno se han puesto en contacto con la familia para comunicarles la supresión de este título?

R.- No, el Gobierno no se ha puesto en contacto con nosotros ni para esto, ni tampoco cuando se han opuesto a que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia lleve el nombre de mi abuelo. Con mi primo, que es el legatario del condado, no se han puesto en contacto.

P.- ¿Y cómo lo siente la familia? ¿Tristeza, indignación o, quizás, ya lo tienen asumido?

R.- Estamos ya un poco curados de espanto en este sentido y para mí lo más importante es que cuando vemos volar autogiros, helicópteros o drones ahí está el legado de mi abuelo. Hasta el momento, no ha salido en el Boletín Oficial del Estado que no puedan seguir volando sobre los cielos de España. Entonces, siempre que veamos volar unas alas giratorias -como se demostró después con la decisión Lane, en EEUU, donde se reconocieron las patentes del autogiro que permiten que todas las alas giratorias vuelen- ahí está el testimonio de mi abuelo y no necesita realmente más homenajes. Está bien que siga existiendo el Condado de la Cierva que, por cierto, se otorgó en 1954 y con los méritos que he mencionado, puramente científicos. Está muy bien que el Aeropuerto Internacional de Murcia lleve su nombre. Pero si todo eso no ocurre, en todo caso, las alas giratorias seguirán volando. Y eso es realmente lo fundamental.

P.- ¿En qué se apoya el Gobierno para sostener la vinculación de Juan de la Cierva con Franco? Porque su trayectoria de ingeniero está por encima de todo.

R.- Pues, en primer lugar, que es un título que concedió Franco. Como decía una de mis hermanas, mi abuelo cometió el error de no haber inventado el autogiro después de 1983. Es cierto que no podría haberlo hecho porque murió en el año 36 y, por tanto, difícilmente podría haber sido franquista. También es dudoso, incluso, que llegase a conocer a Franco. Es más, Juan de la Cierva llevaba nueve años viviendo en Londres cuando falleció y estaba totalmente alejado de la política nacional. Es cierto, nunca se ha negado y está en los libros de Historia, que le llamó el corresponsal de Abc en Londres para contratar un avión para unos amigos suyos que tenían que ir de Canarias a África. Y ese avión resultó ser el Dragón Rapide (avión que trasladó al dictador hasta Marruecos para ponerse al frente de las tropas de África al comienzo de la guerra). Juan de la Cierva estaba en contacto con los medios aeronáuticos londinenses y le facilitó el avión a su amigo, Luis Bolín. Esa fue toda la vinculación que tuvo Juan de la Cierva con el golpe militar. Porque si hubiese tenido alguna otra, se habría ido de España y habría sacado a la familia.

P.- En ningún momento tuvo contacto con Franco y él no sabía realmente la finalidad de ese avión.

R.- Si lo hubiese sabido, lo primero que habría hecho sería sacar a la familia porque se habría evitado, entre otras cosas, que su padre, nada más estallar la Guerra Civil, se tuviese que refugiar en la Embajada de Noruega, donde falleció sin recibir asistencia médica un año más tarde. O su hermano, que fue detenido y fusilado en Paracuellos. La familia de Juan de la Cierva había salido en diversas ocasiones de España. De hecho, se habían incluso exiliado en Francia cuando Primo de Rivera dio el golpe de Estado. Pero no los sacó porque no supo cuál era el objetivo de la contratación de ese avión.

P.- ¿Qué podemos destacar de la figura de Juan de la Cierva? Fue un hombre reconocido en todo el mundo, pero siempre gran defensor de España.

R.- Fue un hombre tenaz, que tuvo un objetivo en la vida, la seguridad en el vuelo, que se lo planteó y luchó por ello. Lo que la gente no sabe es que hizo un avión y ese avión se estrelló, y a partir de ahí le dio una gran obsesión: la seguridad. Por eso, quiso dedicar toda su vida a conseguir unas alas giratorias que, en el caso de pararse un motor, descendía el autogiro como si fuese un paracaídas y luchó por eso. Pero él era muy español. La gente no lo sabe, pero regaló las patentes del autogiro a los Gobiernos españoles, tanto de la Monarquía como de la República. Le daba exactamente igual. Yo muchas veces les pregunté a mi padre y a mis tíos que por qué la familia no acabó en Londres o en Estados Unidos y no acabó porque él quería que sus hijos se criasen en España. Se sentían muy españoles. Prefería estar allí por trabajo, de vez en cuando llevar a la familia y venir a España siempre que podían. De hecho, en los primeros vuelos demostración que hizo con el autogiro, siempre vino a España.

P.- ¿Considera que es una injusticia hacia la figura de Juan de la Cierva lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez?

R.- Creo que, aparte de una injusticia, es una inmoralidad. Parece que el pecado nacional de los celos y la envidia se sigue cumpliendo. Juan de la Cierva era monárquico y su padre era un político monárquico. Y, seguramente, de ahí vienen esas vendettas que no se entienden muy bien. En 1978 nos dimos una Constitución con la que todos nos reconciliamos y desde hace unos años para acá ha habido Gobiernos que han intentado volver a enfrentarnos. Yo tengo grandes amigos en la izquierda y en la derecha. Y los que están en la izquierda tampoco encuentran ningún sentido a estas cosas, más allá de procurar lanzar otra vez el odio entre los españoles que, en el siglo XXI, es algo que no tiene ningún sentido.

P.- Lo único que espero es que el nombre de Juan de la Cierva no desaparezca de los libros de texto porque lo que se merece es que el legado pase de generación en generación y que todo el mundo sepa quién fue el inventor del autogiro.

R.- Las alas giratorias seguirán volando, aunque aquí en España las quiten de los libros de texto, ya todo me lo puedo creer todo. Allá cada uno con sus decisiones. La Historia, dentro de muchos años, seguirá hablando de Juan de la Cierva y bien. Y hablará de otros mal.