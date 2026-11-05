La CEOE carga contra Yolanda Díaz por subir el salario mínimo de noche, sin negociar y sin tener todos los datos

La patronal CEOE ha cargado contra Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, por subir el salario mínimo un 5,3% sin comunicarlo antes a los empresarios y los sindicatos, en la noche del miércoles, después de una reunión del diálogo social en la que no propuso nada y con las prisas por las elecciones generales del 29 de noviembre, que le impiden tomar la decisión con todos los datos de inflación encima de la mesa.

En un comunicado este jueves, las patronales CEOE y Cepyme señalan «que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) planteada por el Ministerio de Trabajo para 2027, del 5,3%, hasta alcanzar los 18.004 euros anuales, supone una utilización política de su capacidad legislativa en vísperas de las elecciones generales».

CEOE y Cepyme denuncian que el Ministerio de Trabajo «convocó este miércoles a los interlocutores sociales para presentar el informe elaborado por los expertos sobre el SMI, que previamente había sido filtrado a los medios de comunicación, y llevar a cabo un supuesto proceso de diálogo. Posteriormente, sin articular ninguna propuesta en esta reunión, el Ministerio ha procedido, en la noche de este miércoles, a fijar una subida del 5,3%, que también hemos conocido por la prensa».

Los empresarios entienden que lo adecuado sería «reservar esta decisión para el Ejecutivo que resulte elegido, sea del color político que sea, y adoptarla antes de que finalice 2026, respetando los plazos legales»

«Esta alternativa permitiría, además, contar con indicadores económicos más precisos en un contexto de incertidumbre. Por tanto, frente a lo que sostiene la memoria económica del proyecto de Real Decreto, sí existe una alternativa: actuar con lealtad institucional, esperar al resultado electoral y adoptar la decisión con mayor una información técnica», añaden.

Las patronales han advertido que estas decisiones afectan a las pequeñas y medianas empresas y para las familias que necesitan contratar servicios de cuidados, que verán incrementados sus gastos por encima del IPC.

Recuerda también que «resulta especialmente sorprendente la actuación del Gobierno, que impulsa incrementos salariales mientras mantiene desde hace casi una década sin resolver la actualización de los contratos públicos para permitir que las empresas adjudicatarias puedan repercutir esos mayores costes laborales».

Yolanda Díaz ha propuesto subir el salario mínimo un 5,3%, hasta los 18.004 euros anuales. Supone incrementarlo en más de 900 euros anuales.