Las prisas por el 29-N fuerzan a Yolanda Díaz a subir el salario mínimo sin conocer el dato exacto de inflación

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, está dando todos los pasos para aprobar antes de las elecciones del 29 de noviembre una nueva subida del salario mínimo. Las prisas por aprobar esta medida antes de su posible salida del Gobierno —las encuestas dan la victoria clara al bloque PP y Vox— van a forzar a Yolanda Díaz a subir el salario mínimo sin conocer el dato exacto de la inflación media del conjunto del año, utilizada normalmente para determinar los incrementos del salario mínimo, pensiones, sueldos públicos y prestaciones.

Este jueves la ministra ha dado oficialmente el mandato al comité de expertos para que hagan su propuesta de subida del salario mínimo para 2027, y les ha dado de plazo sólo hasta el 1 de noviembre como muy tarde. «Tienen parte del trabajo hecho de otros años», ha dicho.

Esto significa que los expertos trabajarán y tendrán que hacer su propuesta en poco más de tres semanas y hacerlo sin conocer el dato exacto de inflación media del año, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no confirma hasta mediados de enero.

En estos momentos se conoce el dato de la inflación hasta septiembre. El INE publicará el 14 de octubre el dato final de la inflación de septiembre —que a veces varía sobre el dato adelantado, conocido ya, el 4,9%—.

No será hasta el 30 de octubre cuando el INE publique el dato del IPC adelantado del mes de octubre. Después, el comité de expertos tendrá dos días hasta el 1 de noviembre para hacer sus cálculos y hacer su propuesta, que seguirá sin tener completamente el dato de la inflación media del año 2026. El INE no publicará hasta el 27 de noviembre el dato adelantado de la inflación de noviembre.

Ante la falta de este dato clave, la ministra ha subrayado en dos ocasiones este jueves tras la reunión con los expertos que los trabajadores que cobran el salario mínimo no pueden perder poder adquisitivo, y que la inflación en septiembre fue del 4,9%. La realidad es que esa es la inflación interanual, no la media de lo que va de año, y que aún faltaría el dato de tres meses para conocer la cifra exacta.

Se trata de tres meses clave porque los precios están oscilando por la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, que tira al alza el precio del petróleo y el gas, lo que impacta en las gasolinas y la electricidad. En estos momentos hay de nuevo tambores de que la guerra se va a recrudecer, por lo que las bolsas están bajando y el precio del petróleo, subiendo.

Pero la historia reciente del conflicto refleja que los tambores de guerra dejan paso a los del acuerdo en poco tiempo, por lo que la inflación podría variar.

En 2025 el comité de expertos hizo su propuesta el 9 de enero, y la ministra aprobó posteriormente el 11 de febrero el real decreto después de semanas de intentar llegar a un acuerdo con los sindicatos y la patronal. Ese acuerdo no es necesario en este caso, ni tampoco la convalidación en el Congreso de los Diputados.

En cuanto a 2026, los expertos hicieron su propuesta el 11 de diciembre de 2025, y Yolanda Díaz aprobó finalmente la subida el 17 de febrero, tras el periodo de negociación con sindicatos y patronal. En 2024 se aprobó en Consejo de Ministros el 6 de febrero.

Estos plazos se van a ver dinamitados este año por la premura que ha ordenado la ministra para llegar a aprobarlo antes del 29-N. Los empresarios, que no han apoyado en los últimos años las subidas, se temen lo peor hasta la cita electoral. «¿Te acuerdas de los viernes sociales de 2019? Se tiraron todos los viernes hasta las elecciones tirando del real decreto. Pues este año igual», vaticinan fuentes empresariales.