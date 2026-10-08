Yolanda Díaz fuerza a los expertos a proponer la subida del salario mínimo en octubre para aprobarlo antes del 29-N

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha dado de plazo hasta el 1 de noviembre al comité de expertos para hacer su propuesta de subida del salario mínimo para 2027. «Mucho del trabajo ya lo tienen hecho de años anteriores», ha dicho Yolanda Díaz este jueves para justificar la premura que ha impuesto al comité. De esta forma, la ministra convocará de inmediato la mesa de diálogo social y tendrá otros 20 días de margen para aprobarlo antes de las elecciones del 29-N.

Belén Cueto, la relatora del comité, ha admitido también que tienen que trabajar con «premura» y ha repetido el argumento de la ministra: «Tenemos mucho trabajo hecho de los años anteriores».

Yolanda Díaz ha utilizado además otro argumento para justificar las prisas que ha impuesto al comité de expertos -suele aprobar finalmente la propuesta que hacen- para fijar la subida del salario mínimo.

La ministra ha asegurado que «las empresas y las familias necesitan saber antes del 1 de enero cuánto va a subir el salario mínimo» para obrar en consecuencia. Sin embargo, en años anteriores el salario mínimo se ha aprobado en febrero -con efectos retroactivos-.

Yolanda Díaz ha defendido en cambio que la convocatoria del comité de expertos se hizo antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral, y que el proceso «continúa su caso con toda normalidad».

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión con los expertos, la ministra ha insistido en que ella no puede dar su propuesta de subida del salario mínimo, pero ha apuntado que la inflación en septiembre ha subido al 4,9% y que una de las condiciones impuestas a los expertos es que los trabajadores que cobran el salario mínimo no pierdan poder adquisitivo.

Además, Yolanda Díaz ha cargado de nuevo contra las empresas. «Ahora toca ajustarse el cinturón, pero por arriba no por abajo», ha señalado después de destacar que los márgenes empresariales han subido un 20% y «duplican la media de las empresas europeas». «Nunca en la historia de la democracia han alcanzado estos datos», ha subrayado.

La patronal CEOE no ha apoyado las subidas del salario mínimo, aunque el Gobierno no necesita el visto bueno ni de CEOE ni de los sindicatos para aprobarlo. Tampoco necesita ser convalidado en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno no tendría el apoyo necesario para hacerlo.

El salario mínimo subió un 8% en 2023 y un 5% en 2024. En 2025 el Gobierno lo elevó un 4,4% y este año, un 3,1%. En total, ha subido más de un 60% desde que Sánchez llegó al Gobierno. Yolanda Díaz ha señalado que «la historia del salario mínimo es la historia del éxito de España», y que el alcalde de Nueva York, Zhoran Mamdani, les preguntó en una reciente reunión sobre el salario mínimo.