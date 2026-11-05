Yolanda Díaz desoye a los expertos y sube el salario mínimo un 5,3% hasta los 1.286 euros

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desoye a su comité de expertos y subirá el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5,3%, hasta los 1.286 euros, en 2027. Una propuesta que podría llevar al Consejo de Ministros el próximo 17 de noviembre, sólo 12 días antes de las elecciones generales.

La propuesta de su comité de expertos era subir el SMI un 4,9%, en línea con los datos de inflación del mes de octubre. Por su parte, los sindicatos pedían aumentarlo un 7%, lo que supondría unos 100 euros al mes. Finalmente, y sin acuerdo con la patronal, la titular de Trabajo y Economía Social ha decidido situar la subida en el 5,3%.

Esta variación del 5,3% supone que el SMI alcanzará el próximo año los 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas o 1.500 en 12 pagas.

Según ha adelantado El Confidencial, la intención de Yolanda Díaz es llevar la subida al Consejo de Ministros el 17 de noviembre, a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29-N.

Responsables del Ministerio de Trabajo se reunieron este miércoles, 4 de noviembre, con los sindicatos y la patronal para consensuar la subida, apenas unas horas después de recibir la propuesta del comité de expertos. Los sindicatos insistieron en el 7%, mientras que la patronal acudió a la cita pero no participó en «una decisión» que ven «totalmente política».

Todo apuntaba a que Díaz iba a optar por aceptar la propuesta de su comité de expertos, como así lo ha hecho en otras ocasiones, pero finalmente ha optado por subirlo un 0,4% más.

El borrador de la subida del SMI

El borrador de Trabajo expone que este incremento del SMI atiende al derecho a una remuneración equitativa y suficiente y da continuidad al objetivo de que esta renta mínima alcance el 60% del salario medio, en línea con la Carta Social Europea y las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales.

En materia de compensación y absorción, el proyecto contempla que la revisión salarial no afectará a aquellos sueldos profesionales que, en conjunto y en cómputo anual, ya superen los 18.004 euros mínimos previstos.

Sólo deberán incrementarse aquellos salarios que queden por debajo de dicho umbral anual hasta alcanzarlo. Asimismo, el real decreto incluye una disposición transitoria de «no afectación» con el fin de prevenir distorsiones en ámbitos extralaborales.

Por ello, el nuevo importe no se aplicará automáticamente a normas autonómicas o locales que recurran al SMI como indicador para conceder ayudas o prestaciones públicas, ni a contratos y pactos privados que lo tengan como referencia, salvo que las partes o las normativas sectoriales así lo dispongan de forma expresa. En tales supuestos, se mantendrá durante 2027 el valor del SMI previo a la entrada en vigor de la nueva norma.

El borrador establece retribuciones específicas para colectivos con contratos de corta duración y trabajo doméstico. Así, los trabajadores con contratos de duración determinada cuyos servicios en una misma empresa no excedan los 120 días cobrarán como mínimo 60,88 euros por jornada legal, importe que incluye la parte proporcional de domingos, festivos y las dos gratificaciones extraordinarias.

En el caso de las empleadas de hogar, el salario mínimo para quienes presten servicios en régimen externo por horas queda fijado en 10,06 euros por hora efectivamente trabajada, incorporando todos los conceptos retributivos.

El texto precisa que en todas las modalidades salariales se computa exclusivamente la remuneración en dinero, sin que el salario en especie pueda minorar la cuantía íntegra fijada legalmente.