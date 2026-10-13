UGT y CCOO piden subir el salario mínimo un 7%, casi el doble de la inflación prevista: 100 € brutos al mes

Los sindicatos UGT y CCOO quieren que el Gobierno suba en 2027 el salario mínimo un 7%, casi el doble de la inflación prevista por instituciones como el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que la sitúan en el 3,9% y el 3,7% respectivamente.

Con esta propuesta, el salario mínimo subiría el año próximo hasta los 18.290,58 euros, 1.196 euros brutos anuales más que los 17.094 euros actuales. Serían 85 euros mensuales en cada una de las catorce pagas, y 99,66 euros si se abona en doce pagas.

Así lo ha avanzado este martes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una rueda de prensa junto a CCOO para presentar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, en la que ha señalado que ambas organizaciones sindicales expondrán al Ejecutivo su demanda para la actualización del salario mínimo el próximo año.

Álvarez ha explicado que su propuesta tiene en cuenta el desfase de en torno al 2% entre la subida del 3,1% aplicada al SMI en febrero de este año y la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). En estos momentos el IPC de septiembre ha subido al 4,9%, pero esa no es la media del año.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha encargado a la comisión asesora del salario mínimo que haga su propuesta de subida para 2027 antes de este mes o a principios de noviembre, como tiempo máximo. En concreto, antes del 3 de noviembre.

Díaz no especificó si dará tiempo a aprobar esta subida antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, pero sí ha recalcado que para el 1 de enero las empresas ya deberían conoce cuánto va a subir el salario mínimo en 2027. Sin embargo, en otros años el Gobierno ha aprobado la subida del salario mínimo en febrero, con carácter retroactivo, sin que las empresas supieran la cuantía del incremento.