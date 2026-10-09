El Banco de España iguala el crecimiento del PIB al de 2025 pero con más inflación y más déficit

El Banco de España ha elevado su previsión de crecimiento del PIB para este año al 2,6% -tres décimas sobre su proyección de junio- pero con más inflación, que cerrará el año en el 3,9%, tres décimas más que su previsión de junio, y con más déficit, que subirá dos décimas sobre el cierre de 2025, hasta el 2,6%.

Además, la entidad advierte en su informe de proyecciones económicas de la economía española del tercer trimestre que el gasto neto subirá este año un 7%, muy lejos del 4,8% de 2025. Desde 2023, el aumento se aproximaría al 17%, 4 puntos porcentuales por encima del umbral fijado en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo enviado a Bruselas.

El Banco de España advierte sobre el incremento de los precios. La entidad que preside José Luis Escrivá, ex ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, advierte de que las disrupciones en los mercados energéticos, el encarecimiento de los bienes y la persistencia de las presiones inflacionistas en el sector servicios provocarían en 2026 una aceleración significativa de la inflación general y de la subyacente.

El Banco de España ha empeorado su perspectiva para la inflación media, que se situaría en el 3,9% en 2026 y en el 3,7% en 2027, tres décimas y 1,1 puntos porcentuales por encima de lo previsto en junio, respectivamente.

El crecimiento medio anual de la inflación subyacente alcanzaría en 2026 el 3,4%, dos décimas más de lo previsto en junio, y el 3,5% en 2027, tres décimas más.

El Banco de España destaca que las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno han contribuido a rebajar la subida de la inflación. En ausencia de medidas, la inflación energética media en el período abril-agosto habría superado en casi 10 puntos porcentuales a la observada y se habría situado por encima de la de la UEM.

Según sus cálculos, las rebajas de los impuestos sobre la electricidad, el gas y los carburantes aprobadas para afrontar la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo supondrían un ahorro directo de unos 3.675 millones de euros para los hogares, equivalente aproximadamente al 0,21% del PIB.

PIB y déficit

Las perspectivas publicadas por el Banco de España apuntan a que el dinamismo de la actividad en el segundo trimestre y unas perspectivas para el tercero más favorables que las contempladas en junio explican la revisión al alza del crecimiento del PIB en 2026: desde el 2,3% hasta el 2,6%.

Para 2027, la previsión de crecimiento también se eleva, desde el 1,7% hasta el 2,2%, como resultado de la resiliencia mostrada por la economía española y de un dinamismo de la actividad en el segundo semestre de 2026 superior al anticipado en las proyecciones de junio.

El consumo privado continúa siendo el principal motor de la actividad, aunque se prevé una moderación de su ritmo de avance, pasando al 3% en 2026 y al 1,9% en 2027.

Asimismo, la revisión al alza del crecimiento de los mercados de exportación para la segunda mitad de 2026 y 2027 y la depreciación del euro frente al dólar darían lugar a un mayor dinamismo del sector exterior. años. En conjunto, las exportaciones de bienes y servicios avanzarían un 2,4% en 2026 y un 3,4% en 2027, frente al 2,6% observado en 2025.

No obstante, en su informe, el Banco de España plantea varias proyecciones según distintos escenarios geopolíticos: desde una resolución diplomática hasta una escalada de la guerra, pasando por situaciones intermedias, como la prolongación del conflicto o la reanudación parcial de los flujos energéticos.

En comparación con el escenario central, el escenario combinado reduce en dos décimas el crecimiento del PIB en 2027 y eleva en tres décimas la tasa de inflación. Por su parte, el escenario más severo reduce en seis décimas el crecimiento del PIB en dicho año y aumenta en cerca de un punto la inflación, mientras que el escenario más benigno eleva en cuatro décimas el crecimiento del PIB y reduce en medio punto la inflación.