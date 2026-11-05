Yolanda Díaz quiere que familias y pensionistas paguen 86 euros más al mes por una cuidadora con salario mínimo

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, quiere subir el salario mínimo en 2027 un 4,9%, según le ha propuesto su comité de expertos y al que siempre ha hecho caso, lo que significa que una familia o un pensionista que necesite contratar una cuidadora para su día a día verá cómo el coste aumenta en 86 euros mensuales, entre el salario de la trabajadora y las cotizaciones sociales. Eso es lo que subirá también el gasto para las pequeñas y medianas empresas, algo más de 1.000 euros anuales.

Responsables del Ministerio de Trabajo se han reunido este miércoles con los sindicatos y la patronal para consensuar una subida del salario mínimo para 2027, apenas unas horas después de recibir la propuesta del comité de expertos de que sea el citado 4,9%. Cuando la ministra presentó al comité de expertos en una rueda de prensa en Trabajo, repitió varias veces que la cifra de inflación de octubre había sido el 4,9%, aunque no cifró una propuesta personal suya.

Nunca antes el departamento de Yolanda Díaz había tenido tanta prisa en el proceso para subir el salario mínimo, pero Trabajo quiere aprobarlo en Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre —el último antes del inicio de la campaña electoral es el próximo martes, 10 de noviembre—.

De hecho, la propuesta del comité de expertos, que suele ser la que adopta finalmente Yolanda Díaz, se hace sin conocer la cifra exacta de la inflación media del año, puesto que el dato de noviembre no se conocerá hasta el 27 de ese mes, dos días antes de las elecciones. De momento, a falta de ese dato, la inflación media es del 3,5%, cifra que podría alcanzar el 3,6% con el dato de noviembre.

En la reunión, los sindicatos UGT y CCOO han reiterado su propuesta de que el Gobierno suba el salario mínimo un 7%, mientras que la patronal CEOE ha acudido a la cita, pero «no participará» en una decisión que «es totalmente política» por la cercanía de las elecciones.

Todo apunta a que Trabajo hará público en breve su decisión final tras la reunión de este miércoles y que no será inferior al 4,9%. Esto significa que los costes para una familia o un pensionista que necesite contratar a una cuidadora para su día a día tendrán que pagar 86 euros más al mes, en doce pagas.

El salario de la cuidadora pesará de 1.424,5 euros brutos mensuales a 1.494,3 euros en 12 pagas. En el conjunto del año, el coste pasará de 17.094 a 17.931 euros anuales. Se trata de casi 70 euros más al mes.

Además, están los costes de la Seguridad Social, lo que las familias, pensionistas y empresas pagan a la Seguridad Social por cada empleado, que pasará de los 408 euros mensuales a los 428 euros. En virtud del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cotización social que paga el empleador subirá por cada empleado del 0,75% al 0,83%.

En definitiva, casi 90 euros mensuales más de coste que no todos los pensionistas pueden afrontar, puesto que las pensiones no subirán en esa cantidad. El coste total para la familia o el pensionista será de 1.827 euros mensuales, frente a los 1.741 euros del año 2025.