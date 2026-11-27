El Black Friday es una de las campañas comerciales más esperadas del año, pero también puede convertirse en una auténtica trampa para quienes tienen dificultades para controlar sus impulsos. Las ofertas limitadas, los descuentos y la sensación de que una oportunidad puede desaparecer en cualquier momento favorecen decisiones precipitadas. Lo que comienza como una compra puntual puede terminar convirtiéndose en una conducta repetitiva que afecta a la economía y al bienestar emocional. Detrás de este comportamiento puede encontrarse la compra compulsiva, también conocida como oniomanía.

El Black Friday dispara las compras impulsivas

Los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reflejan hasta qué punto estas jornadas influyen en los hábitos de consumo. Según una encuesta publicada en noviembre de 2026, el 76% de los españoles tiene previsto realizar alguna compra durante el Black Friday, con un gasto medio estimado de 196 euros.

El estudio también revela un dato especialmente significativo: el 36% de los consumidores reconoce haber tenido comportamientos impulsivos durante esta campaña, ya sea gastando más dinero del previsto o adquiriendo artículos que inicialmente no pensaba comprar. Aunque el porcentaje ha descendido respecto al año anterior, continúa mostrando la influencia que pueden tener las promociones sobre las decisiones de compra.

Cuándo comprar se convierte en un problema

La compra compulsiva no consiste simplemente en gastar mucho dinero o darse caprichos de vez en cuando. La principal diferencia está en la pérdida de control y en la repetición de una conducta que continúa produciéndose incluso cuando provoca consecuencias negativas.

En ocasiones, comprar funciona como una vía de escape frente a emociones como la tristeza, el aburrimiento, la ansiedad o el estrés. La satisfacción que produce adquirir algo nuevo puede ser inmediata, pero también pasajera. Cuando desaparece esa sensación, algunas personas vuelven a comprar para intentar recuperar el bienestar que experimentaron anteriormente.

Entre las principales señales de alerta se encuentran acumular productos que nunca se utilizan, ocultar compras a familiares, gastar por encima de las posibilidades económicas y experimentar sentimientos recurrentes de culpa o arrepentimiento. También preocupa intentar dejar de comprar sin conseguirlo.

Cómo evitar caer en las compras compulsivas

Los especialistas recomiendan establecer límites antes de comenzar a comprar, elaborar una lista de productos realmente necesarios y comparar los precios para comprobar que los descuentos son auténticos. También puede resultar útil aplazar las decisiones impulsivas y evitar comprar cuando se atraviesan momentos de malestar emocional.

Una de las estrategias propuestas por especialistas es la llamada regla de las 72 horas, ya que guardar el producto que se desea adquirir y esperar tres días antes de tomar una decisión. No es un tratamiento psicológico ni una fórmula científicamente garantizada, pero puede ayudar a introducir un espacio entre el impulso y la compra.

Cuando la pérdida de control afecta a la economía, las relaciones personales o la vida cotidiana, es importante buscar ayuda psicológica. No se trata de demonizar las compras, sino de reconocer cuándo dejan de ser una elección y empiezan a convertirse en un problema.