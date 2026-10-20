VZMORE AX9 Max, el mini PC con Ryzen AI 9 HX 470 que se enfría con cámara de vapor

Meter un procesador potente en una caja pequeña es sencillo. Lo complicado es que siga rindiendo cuando lleva diez minutos trabajando y que el ventilador no acabe siendo el protagonista de la mesa. Ahí es donde suelen flaquear los mini PC, y ahí ha puesto VZMORE el peso del AX9 Max, un equipo con chip Ryzen AI 9 HX 470 de AMD que la marca presenta con dos cifras llamativas, 65 W de potencia y 38 dB de ruido.

Así es el VZMORE AX9 Max

El VZMORE AX9 Max es un mini PC de gama alta con Windows 11 Pro preinstalado, pensado para sustituir a una torre de sobremesa en una caja de 135 por 131,8 milímetros, 57,7 de altura y 777,5 gramos. Monta el AMD Ryzen AI 9 HX 470, un procesador de 12 núcleos y 24 hilos de la familia Ryzen AI 400 que AMD presentó en enero de esta mañana, con gráficos Radeon 890M integrados y una NPU de 55 TOPS, el bloque del chip dedicado a tareas de inteligencia artificial.

Características del VZMORE AX9 Max Dimensiones 135 × 131,8 × 57,7 mm Peso neto 777,5 g CPU AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 GPU AMD Radeon™ 890M NPU AMD Ryzen AI NPU (55 TOPS) Modos de potencia Modo silencioso 45 W

Modo equilibrado 54 W

Modo rendimiento 65 W Tipo de módulo térmico V-Cooling™ (cámara de vapor + ventilador) Memoria DDR5 SO-DIMM, compatible con doble canal, hasta 256 GB Almacenamiento 1 × SSD M.2 2280 PCIe Gen4 x4 (1 TB preinstalado, hasta 4 TB)

1 × ranura SSD M.2 2230 PCIe Gen4 x4 (vacía, hasta 1 TB) Puertos de E/S 3 × USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (10 Gbps)

1 × USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (10 Gbps, compatible con suministro de energía S5)

1 × conector estéreo de 3,5 mm para auriculares

1 × botón de encendido

1 × USB4 (40 Gbps, Alt DP 2.0, PD-out 15 W, PD-in 100 W / adaptador de 20 V 5 A)

1 × USB4 (40 Gbps, Alt DP 2.0, PD-out 15 W)

1 × USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (10 Gbps)

1 × USB 2.0 Tipo-A

2 × HDMI 2.1

2 × LAN RJ45 de 2,5 GbE

1 × entrada de CC

1 × lector de tarjetas SD 4.0 Wi-Fi M.2 2230 Wi-Fi 7 EB600NF Bluetooth Bluetooth 5.4 Adaptador de corriente 120 W, 19 V, 6,32 A, 100–240 V CA Sistema operativo Windows 11 Pro Contenido de la caja 1 × AX9 Max

1 × Adaptador de corriente

1 × Cable HDMI

1 × Soporte VESA con tornillos

1 × Manual de usuario

Diseño y construcción

Puesto junto a mi Mac mini, el AX9 Max es algo más grande, aunque la planta cuadrada y las esquinas redondeadas hacen que ambos compartan silueta. La tapa y el marco son de aluminio, con una junta visible que separa la tapa del resto del cuerpo y las letras VZ grabadas en el frontal. En el centro de la tapa lleva un escudo metálico esmaltado en azul y negro, con un caballo en el interior, que recuerda al emblema de un deportivo y resulta llamativo en un ordenador de sobremesa.

La base es de plástico negro por una razón funcional, ya que concentra la entrada de aire del sistema de refrigeración. Eso explica que el AX9 Max sea algo más alto que otros mini PC de gama alta, porque una corona de ranuras recorre todo el perímetro inferior y el aire caliente sale por una abertura amplia en la parte trasera. Conviene colocarlo sobre una superficie firme y despejada, no encajado en un rincón con tela, porque el aire entra por debajo y sale por detrás.

En la caja vienen el adaptador de corriente de 120 W, un cable HDMI, un soporte VESA con tornillos para esconderlo detrás de un monitor y un manual. Windows 11 Pro llega limpio, sin utilidades añadidas por la marca.

Conectividad y ampliación

En el frontal hay cuatro puertos USB-A de 10 Gbps, la toma de auriculares y el botón de encendido, y en un lateral un lector de tarjetas SD 4.0. Detrás se reparten dos USB4 de 40 Gbps, un USB-A, un USB 2.0, dos HDMI 2.1, dos puertos de red de 2,5 GbE y la entrada de corriente. Con esa dotación el equipo admite hasta cuatro pantallas, y a eso se suman Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 según la ficha de la marca.

Ahora bien, no hay USB-C en el frontal, así que conectar un disco portátil obliga a rodear el equipo. Tampoco existe un puerto OCuLink para acoplar una tarjeta gráfica externa.

Por dentro, la memoria son dos módulos DDR5-5600 de 16 GB que trabajan en doble canal, y el SSD de 1 TB PCIe 4.0 ronda los 6.000 MB/s de lectura. Queda libre una ranura M.2 2230 para un segundo disco. VZMORE asegura que la memoria que admite es de hasta 256 GB. Abrir el equipo tampoco es algo simple, porque los cuatro tornillos están bajo patas de goma pegadas y hay una segunda placa metálica, unida por cables de antena, que se debe levantar con cuidado.

V-Cooling, la apuesta térmica de VZMORE

VZMORE parte de un problema conocido en los mini PC. Con poco espacio interior el calor se acumula, el procesador reduce su velocidad para protegerse y el ventilador sube de vueltas, con el ruido que eso supone. Su respuesta se llama V-Cooling y se apoya en tres ideas.

La primera es cambiar los dos heat pipes habituales, tubos que llevan el calor por caminos fijos, por una cámara de vapor de gran superficie. Es una lámina cerrada con un fluido que se evapora en la zona caliente, se condensa en otra más fría y vuelve por capilaridad, de modo que reparte el calor por un área amplia y evita puntos calientes. Según los datos de laboratorio de VZMORE, ofrece un 40 % más de superficie de disipación y un 50 % más de eficiencia en la transferencia de calor frente al diseño convencional, sin detallar el método de medición.

La segunda es una entrada de aire de 360 grados en la base, que capta aire frío por todo el perímetro y lo hace circular en vertical por procesador, placa base, memoria y SSD, de manera que no se enfría solo la CPU. La tercera es el ventilador, con materiales poliméricos que amortiguan las vibraciones y un control inteligente de velocidad. La marca asegura que con todo ello el equipo se queda en 38 dB bajo carga, unos 12 dB menos que los cerca de 50 dB que atribuye a un mini PC convencional.

Al darle la vuelta, la base recuerda a la de mi Mac mini. Los dos equipos tienen una corona de ranuras alrededor de un disco central, y en el de VZMORE ese disco lleva cuatro patas de goma y una flecha impresa que marca el frontal. Es lógico deducir que la marca se fija en Apple, quienes mejor enfrían en poco volumen. Tomar como referencia un sistema que funciona es una decisión sensata.

A esto se suma V-Boost Pro, nombre que VZMORE da a sus perfiles de potencia. El AX9 Max tiene tres, silencioso a 45 W, equilibrado a 54 W y rendimiento a 65 W, que se eligen desde la BIOS.

Ruido y temperaturas frente a lo que promete la marca

El equipo no reduce su velocidad por calor. Las temperaturas se mueven entre los 72 y los 84 grados, con un máximo de 92 en el momento de máxima demanda. Los 65 W necesitan una aclaración, ya que es el máximo que la marca permite, pero es un pico inicial, y tras un par de minutos el chip se estabiliza en torno a 54 W.

Rendimiento, el mismo chip con mejores resultados

El Ryzen AI 9 HX 470 combina cuatro núcleos Zen 5 con ocho Zen 5c, más pequeños, y llega a 5,2 GHz según AMD. En Geekbench 6, el AX9 Max queda entre un 5 y un 8 % por encima de la media de equipos con el mismo procesador. La comparación más reveladora es con otro mini PC con idéntico chip, un solo módulo de memoria y menos potencia sostenida.

En Cinebench 2024 con todos los núcleos, el AX9 Max da 1.221 puntos frente a 777, un 57 % más, y en Geekbench 6 multinúcleo un 27 % más. En un solo núcleo las diferencias fueron mínimas. Lo que separa a ambos son el doble canal de memoria y el margen de potencia, porque el procesador es el mismo.

El doble canal importa porque la gráfica integrada usa la memoria del sistema como memoria de vídeo, y dos módulos trabajando en paralelo le dan más ancho de banda. La marca presume de mejoras de entre el 25 y el 126% frente a un M4, pero proceden de pruebas internas sin modelo ni configuración concretos, así que conviene tomarlas con reservas.

En el uso diario, Windows se mueve muy bien. En creación de contenido aguanta bien un vídeo vertical en 4K con Adobe Premiere Pro, o fotos con Lightroom Classic y Photoshop, mientras los proyectos sean de complejidad moderada. No es una máquina para editar cada día vídeo de muy alta tasa de bits ni para revelar grandes lotes de archivos RAW pesados.

Juegos con la Radeon 890M

La gráfica integrada tiene 16 unidades de cómputo con arquitectura RDNA 3.5. VZMORE asegura que compite con una RTX 2050 dedicada, una comparación para la que no ofrece datos. Lo medido es más concreto. En Cyberpunk 2077 a 1080p con ajustes medios, escalado FSR y generación de fotogramas, la media fue de 110 imágenes por segundo, que bajaron a 76 con ajustes altos. En Forza Horizon 6, a 1080p y ajustes altos con escalado, se obtuvieron 49, y 70 con ajustes bajos. Fortnite ronda los 80 a 1080p, pero a 4K cayó en ocasiones a cifras de un solo dígito.

Parte de esos fotogramas se generan por software mediante FSR y no equivalen a fotogramas nativos, de modo que las cifras son orientativas. A 1080p se juega bien con ajustes razonables, y a 4K no tanto.

IA local y qué significan los 86 TOPS

La página del producto destaca 86 TOPS de potencia de inteligencia artificial. Un TOPS es un billón de operaciones por segundo, y según AMD esa cifra suma procesador, gráfica y NPU, que aporta 55. La RAM marca el límite de lo que se puede ejecutar.

La marca cita LM Studio, Ollama y llama.cpp como programas para usar modelos como Qwen, Gemma o DeepSeek sin enviar datos a la nube. La prueba de los 29 tokens se hizo en Linux y exigió ajustes que no están al alcance de cualquiera. En cuanto a calidad, para traducir, resumir o redactar correos el modelo local cumple, pero con preguntas especializadas a veces no va fino. La NPU queda para funciones compatibles como la transcripción de voz local o la eliminación automática de fondos, según VZMORE.

Virtudes y defectos del AX9 Max

Lo mejor del AX9 Max es que exprime un procesador que en otros equipos rinde menos. Con doble canal de memoria y una refrigeración que sostiene la carga sin reducir velocidad, se coloca por encima de equipos con su mismo chip, y suma una construcción bien ejecutada, conectividad abundante y memoria ampliable.

A cambio, el ventilador se oye más de lo que dice la marca cuando se le exige, los 65 W no son tan sostenidos como anuncia, falta un USB-C en el frontal, abrirlo cuesta, la BIOS es básica y no admite la suspensión S3 clásica, de modo que depende del modo Modern Standby de Windows o de la hibernación.

Quien necesite un ordenador que ocupe poco, con potencia para trabajo exigente, edición ligera, juegos a 1080p o experimentos de IA local encontrará un equipo capaz. Para ofimática y navegación, sobra potencia.

Disponibilidad y precio

El VZMORE AX9 Max cuesta 1.449 euros en la tienda online de la marca para España, en una única configuración de 32 GB de memoria y 1 TB de almacenamiento. VZMORE ofrece un 15% de descuento con el código AX9MVZDA envío gratuito desde su almacén europeo, tres años de garantía y 30 días para devolver el equipo. Es un precio de gama alta para un equipo al que hay que añadir pantalla, teclado y ratón, pero que hace muy bien su trabajo.