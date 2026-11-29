Un juez de Ceuta ha decretado durante la jornada de este domingo el ingreso en prisión preventiva para dos patrones acusados de un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular. Ambos fueron detenidos en la madrugada del sábado tras ser interceptados por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil cuando pilotaban dos embarcaciones con 12 y 9 inmigrantes marroquíes, respectivamente. La operación está dentro de los dispositivos de vigilancia para frenar las salidas continuas de lanchas que trafican con inmigrantes desde la Ciudad Autónoma.

Los agentes del Servicio Marítimo han dado el aviso de la presencia de dos embarcaciones tipo phantom, que navegaban de forma sospechosa en aguas próximas a la costa. Este tipo de lanchas semirrígidas es utilizado habitualmente por el narcotráfico para transportar drogas a la Península, motivo por el cual las autoridades han decidido intervenir de inmediato para proceder a su identificación e interceptación.

En la primera embarcación interceptada tras un intento del piloto de darse a la fuga, que ha obligado a los agentes a iniciar una persecución, se encontraban hasta 12 inmigrantes marroquíes que habían asaltado la frontera de Ceuta durante la avalancha registrada los pasados 30 y 31 de julio.

Momentos después fue interceptada la segunda embarcación, también del mismo modelo, la cual, según fuentes oficiales, habría sufrido una avería en el motor a mitad del trayecto. Al verse sin propulsión, el piloto no dudó en arrojarse al mar para intentar escapar a nado hacia la costa, aunque fue finalmente detenido por los agentes, dejando a la deriva a los nueve migrantes marroquíes que viajaban en la embarcación.