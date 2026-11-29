Ada Colau se ha convertido en una de las protagonistas de la política española tras ser elegida candidata de Frente Amplio para las elecciones generales de 2026. La que fuera alcaldesa de Barcelona durante ocho años vuelve a primera línea después de una trayectoria vinculada al activismo social y a la defensa del derecho a la vivienda. Su vida personal también ha despertado interés, especialmente después de conocerse su separación, sus declaraciones sobre su situación económica y los detalles de su formación académica.

Cuántos años tiene Ada Colau y dónde nació

Ada Colau Ballano nació el 3 de marzo de 1974 en Barcelona, por lo que tiene 52 años. Creció en el barrio barcelonés del Guinardó junto a sus tres hermanas y pertenece a una familia con raíces en Aragón y Castilla y León, ya que sus abuelos paternos procedían de Huesca y los maternos de Soria.

Antes de convertirse en una figura conocida de la política española, trabajó en diferentes sectores y participó en movimientos sociales relacionados con los derechos humanos. Su popularidad comenzó a crecer especialmente durante la crisis económica y los numerosos desahucios que afectaron a familias de todo el país.

Quién es la pareja de Colau y cuántos hijos tiene

Ada Colau mantuvo durante aproximadamente 15 años una relación sentimental con Adrià Alemany, economista y activista vinculado también a los movimientos por el derecho a la vivienda. Ambos se conocieron a través de su trabajo en este ámbito y tuvieron dos hijos en común, primero Luca, nacido en 2011, y Gael, que llegó al mundo en 2017.

La pareja se separó en 2022, aunque la noticia trascendió públicamente en marzo de 2025, cuando la propia Ada Colau confirmó que ya no estaban juntos. La exalcaldesa explicó que ambos mantenían una buena relación y vivían en Barcelona para facilitar la crianza de sus hijos. Actualmente, no se conoce públicamente que tenga otra pareja.

Qué estudió Ada Colau

La candidata de Frente Amplio comenzó la carrera de Filosofía en la Universidad de Barcelona (UB) en 1992. Sin embargo, no llegó a terminarla, pese a completar buena parte de los estudios. Según la información publicada sobre su expediente académico, aprobó aproximadamente 252 de los 300 créditos necesarios para obtener la licenciatura.

Durante su etapa universitaria también disfrutó de una beca Erasmus que le permitió estudiar en Milán. Posteriormente, trabajó en comunicación, producción televisiva, asesoría y traducción, antes de especializarse en cuestiones relacionadas con los derechos sociales y la vivienda.

El patrimonio de Ada Colau

La situación económica de Ada Colau ha generado titulares después de sus últimas apariciones televisivas. La ex alcaldesa explicó que tuvo que abandonar el piso de alquiler en el que había vivido durante 15 años porque, tras su separación, no podía afrontar los gastos de la vivienda con un único sueldo.

También aseguró que había pagado alrededor de 200.000 euros de alquiler durante ese periodo y que había renunciado a más de 400.000 euros de sus retribuciones y dietas durante su etapa municipal, al destinar parte de ellas a proyectos colectivos y al partido.

En qué partidos ha estado Ada Colau

Su trayectoria política comenzó lejos de las estructuras tradicionales. En 2009 participó en la fundación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), organización de la que se convirtió en una de sus principales portavoces. Desde allí alcanzó una gran notoriedad por sus intervenciones contra los desahucios y las ejecuciones hipotecarias.

En 2014 impulsó Barcelona en Comú, plataforma con la que ganó las elecciones municipales de 2015 y se convirtió en la primera mujer alcaldesa de Barcelona. Permaneció en el cargo hasta junio de 2023 y posteriormente continuó como concejala hasta 2024. También ha estado vinculada a Catalunya en Comú y al espacio político de los comunes.

En octubre de 2026, Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes acordaron designarla candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno para las elecciones generales del 29 de noviembre.

¿Ada Colau es independentista?

Ada Colau ha afirmado públicamente en numerosas ocasiones que no es independentista. Durante su etapa como alcaldesa defendió el derecho de los ciudadanos catalanes a decidir sobre la relación entre Cataluña y España mediante una consulta, pero eso no significa que apoyase la separación de Cataluña del resto del país.

En 2017 reiteró su rechazo a la declaración unilateral de independencia y se mostró crítica con la DUI. Su posición se ha caracterizado por defender una solución política y democrática al conflicto territorial, así como por cuestionar la judicialización del proceso independentista.