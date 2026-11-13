Jordi Wild noquea a Ada Colau: «El PSOE llevaba 7 años gobernando cuando pasó lo de Adamuz, no achaquemos al PP lo que con 7 años se puede subsanar un poquito»

Las entrevistas de Jordi Wild a los candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre están dejando algunos de los momentos más comentados de la campaña electoral. El presentador de The Wild Project ha comenzado su ronda de conversaciones con Ada Colau, representante de Frente Amplio, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Uno de los intercambios que más atención ha despertado es el protagonizado por el youtuber y la ex alcaldesa de Barcelona al hablar de las responsabilidades políticas por el accidente ferroviario de Adamuz. Jordi Wild recordó que el PSOE llevaba siete años gobernando cuando ocurrió la tragedia y cuestionó que se responsabilizara al Partido Popular.

Jordi Wild cuestiona a Ada Colau por Adamuz

La conversación puso sobre la mesa una cuestión especialmente delicada, ya que hasta dónde llega la responsabilidad de los partidos que gobiernan cuando se produce una tragedia de estas dimensiones. Jordi Wild quiso introducir el factor temporal en el debate y recordó que el PSOE llevaba más de siete años en el Gobierno cuando ocurrió el accidente de Adamuz, el 18 de enero de 2026.

El comentario cobra relevancia en un contexto de enfrentamiento político entre los partidos políticos, en el que las responsabilidades por los accidentes ferroviarios se han convertido en uno de los asuntos de la campaña. La intervención del creador de contenido cuestiona que se utilicen los errores de gobiernos anteriores para eludir el examen de la gestión propia. La entrevista completa está disponible en el canal de YouTube de The Wild Project.

Adamuz, una tragedia que sigue bajo investigación

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se produjo cuando un tren Iryo descarriló y colisionó con un Alvia de Renfe. El siniestro dejó 46 fallecidos y más de un centenar de heridos, convirtiéndose en una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia reciente de España.

La investigación judicial ha puesto el foco especialmente en la infraestructura. Según la información publicada, los investigadores examinan la posible rotura de un carril o de una soldadura, así como las condiciones de mantenimiento de la vía. También se han solicitado explicaciones a Adif sobre las actuaciones realizadas en el tramo afectado. Todavía no existe una resolución judicial definitiva que determine todas las responsabilidades.

Las entrevistas que marcan la campaña electoral

La aparición de Ada Colau forma parte de una iniciativa con la que Jordi Wild ha conseguido reunir a algunos de los principales aspirantes a la presidencia del Gobierno en su pódcast. Las conversaciones se publican coincidiendo con el comienzo de la campaña electoral del 29-N y cuentan con un formato sin preguntas pactadas previamente.

Además, el creador de contenido anunció la participación de dos periodistas independientes para comprobar los datos que aportasen los candidatos. Santiago Abascal también estaba invitado, pero Vox terminó cancelando su entrevista. De esta manera, las conversaciones con Colau, Sánchez y Feijóo han situado a The Wild Project en el centro de la actualidad política.