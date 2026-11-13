Jordi Wild en una entrevista en 2022: «No me representa nadie, no me siento de nadie, económicamente soy más liberal pero a nivel social soy más progresista y no hay ningún partido que aúne eso»

Para muchos españoles, Jordi Wild era un nombre desconocido hasta hace varias semanas. Pero para millones de jóvenes de la Generación Z, el catalán ya era de sobra conocido incluso antes de su pódcast The Wild Project. El youtuber cuenta con casi 7,5 millones de suscriptores en la plataforma. Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez han visitado ya al de Manresa.

El bombazo de la semana ocurrió el pasado miércoles 11, cuando VOX, a través de su cuenta de X, comunicó que Santiago Abascal suspendía su entrevista. Un hecho que no pasó desapercibido en redes sociales. La idea de las entrevistas surgió del propio Jordi Carrillo de Albornoz Torres, su nombre real, que estableció las siguientes reglas para las entrevistas: no enviaría las preguntas por adelantado, pidió que participasen todos los candidatos y señaló que contaría con dos verificadores para ir constatando cada respuesta.

El formato les ofrece la posibilidad a los principales políticos españoles de llegar a una audiencia más joven, que no suele consumir medios tradicionales y tiene en YouTube, X o Instagram sus principales medios de información. Aprovechando las entrevistas de los dirigentes de Frente Amplio, PP y PSOE, muchos españoles se preguntan cuál es la ideología del entrevistador.

A quién vota o votaba Jordi Wild

En 2022, el manresano publicó en su canal un vídeo bajo el título ¿Qué partido político vota Jordi Wild?, grabado junto a los youtubers Albert Gil, Cris Gutiérrez y Salva Fernández. «¿Diríais a quién habéis votado?», preguntó Wild a sus invitados, antes de reprochar el porqué le cuesta tanto a la sociedad decir a quién vota y el porqué del tabú alrededor del voto.

«Es nuestra libertad. Yo he dicho mil veces a quién había votado. ¿Por qué cuesta tanto?», reiteró el podcaster. No obstante, no se ‘mojó’ sobre su postura política hasta que el resto de tertulianos dijeron a quién votaban.

«No me representa nadie. No me siento de nadie. Económicamente soy más liberal, pero a nivel social soy más progresista y no hay ningún partido que aúne eso», comenzó explicando el catalán. «Creo que en las próximas elecciones voy a votar en blanco o a un partido minoritario para hacer voto de castigo o no voy a votar», añadió.

«Llegué a votar a Carmen de Mairena y hace años voté a Esquerra Republicana»

Wild confesó su voto más surrealista del pasado: «Llegué a votar en unas elecciones a Carmen de Mairena. Pensé: no puedo no votar a mi ídola». Aun así, también ha votado a partidos de verdad. «Hace años voté a Esquerra Republicana. Se lo dije a Oriol Junqueras. Ya no, he perdido la confianza en todo su rollo y hace muchos años que estoy votando en negativo, en tonterías o en nada. Pero la última vez que voté a un partido fue a ERC», admitió.

A quién votará el 29-N

El pasado mes de octubre, el también creador del canal El Rincón de Giorgio volvió a hablar sobre su voto: «A día de hoy, lo más probable es que vote en blanco, porque no hay ni un solo partido que me convenza. Estamos en un momento tan crispado».

«No es posible que la gente no pueda vivir y tenga que compartir piso»

«Hay una serie de cosas que son un horror, temas como la vivienda, que no es un tema de ideología. No es posible que la gente hoy en día no pueda vivir por su cuenta ni trabajando. Puedes tener un buen trabajo, trabajar en un banco, y no poder vivir en una ciudad, o tener que compartir piso. Eso en la época de nuestros padres era impensable», afirmó.

«El Gobierno no ha solucionado el tema de la vivienda. Con los decretos no van a hacer nada»

«Esto no lo ha solucionado este gobierno. Y ahora con decretos no vamos a hacer nada. Hay muchas cosas que no me convencen de ninguno. Y la oposición me parece también bastante… bueno, por no decir muy floja», sentenció Jordi Wild.