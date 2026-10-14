Frente Amplio copia el logo de su partido a una formación colombiana afín al comunista Petro

Frente Amplio, formación que sucede a Sumar en el espacio de la extrema izquierda de cara a las elecciones del 29-N, ha iniciado su proyecto presentando un logo que, lejos de ser propio y exclusivo, guarda importantes similitudes con las de otro partido de extrema izquierda, el Frente Amplio Unitario de Colombia, afín al comunista Gustavo Petro.

Después de anunciar que Ada Colau será la candidata de la formación para las elecciones, Frente Amplio lanza este miércoles el logo oficial de su marca electoral, junto a sus perfiles en las redes sociales. El emblema del partido de extrema izquierda que apunta a ser la segunda fuerza del espectro de la izquierda ha provocado la reacción y rápidamente se ha podido comparar al de otro partido de Colombia, de la misma ideología.

El espacio político que impulsan IU, Más Madrid, los Comunes y Movimiento Sumar comparte fondo de su logo con el del Frente Amplio Unitario, que también cuenta con el nombre casi calcado. Ese color naranja hace obvia la comparativa entre las dos formaciones, mientras que la formación recién nacida ha optado por un claro verde lima para ilustrar su nombre, por el blanco del partido colombiano.

La distinción con Sumar en cuanto a la imagen de marca sí que es notoria, con el paso del rosa al naranja en el logo, unido al mencionado verde lima. Sin embargo, las redes no han dejado pasar la similitud con el Frente Amplio Unitario, partido afín a las ideas del comunista Gustavo Petro. También de extrema izquierda como el Frente Amplio español, la formación colombiana es, además, y para más comparativa, una coalición de partidos que incluye a La Fuerza, MAIS o Esperanza Democrática.

Lanzamiento de Frente Amplio

Los cuatro partidos –IU, Más Madrid, los Comunes y Movimiento Sumar– consensuaron e impulsaron la marca Frente Amplio justo antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmara la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

Frente Amplio, rompiendo con la línea de rechazo que marcó Sumar, sí ha optado por disponer de perfiles sociales en la red social X, así como también en otras de las principales redes del mercado, caso de Instagram, TikTok y BlueSky. También tienen una página web, frenteamplio.info, que desde la formación destacan que está concebida como una herramienta para recabar apoyos de cara a la «construcción y consolidación de un frente lo más amplio posible», así como un medio para que «todo el que quiera colaborar e implicarse en la campaña pueda inscribirse».