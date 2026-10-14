Última hora de la visita de los Reyes a Melilla, elecciones del 29-N y la actualidad política en directo hoy
Sigue en directo minuto a minuto todo lo que ocurre en España, con las elecciones del 29-N como eje central
La actualidad informativa de este miércoles 14 de octubre pasa por la primera visita que los Reyes Felipe VI y Letizia realizarán a Melilla, donde se espera que reciban una acogida tan multitudinaria y cálida como la que han tenido en su histórica visita a Ceuta, en la que los monarcas dejaron clara su solidaridad con la ciudad autónoma tras la invasión sufrida el 30 de julio y respaldaron la españolidad de ambas ciudades.
Felipe VI y Letizia llegarán a Melilla poco antes de mediodía procedentes de Ceuta, donde han decidido pasar la noche en un gesto más de apoyo hacia los ceutíes. La agenda arrancará con una visita a la Asamblea de Melilla, donde tendrán ocasión de reunirse con las autoridades de esta ciudad autónoma que preside Juan José Imbroda. Antes se darán un baño de multitudes y se detendrán para saludar a los miles de melillenses que se darán cita en las calles para recibirles.
A primera hora de la tarde, los Reyes visitarán el colegio de educación infantil y primaria Pintor Eduardo Morillas, emulando así la agenda que han mantenido en Ceuta, para poder comprobar de primera mano la convivencia que hay en ambas ciudades autónomas entre distintas religiones. Para concluir, está previsto un encuentro con representantes de la sociedad melillense en el que el Rey pronuncie unas palabras reafirmando la soberanía y la integridad territorial española y respalde a una ciudad que aunque no ha sido invadida sí sufre problemas habituales derivados de la inmigración descontrolada.
Además, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica hoy su barómetro de octubre, encuesta que incluye una estimación de voto y que es la primera elaborada por la entidad presidida por el cuestionado José Félix Tezanos tras la convocatoria de elecciones anticipadas del 29 de noviembre. Los barómetros mensuales del CIS incluyen, además de preguntas sobre las principales preocupaciones de los ciudadanos y la evaluación de líderes políticos, un apartado dedicado a la intención de voto expresada directamente por los encuestados, así como el voto estimado por los técnicos del centro.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este miércoles el detalle del índice de precios de consumo (IPC) correspondiente al mes de septiembre. El INE ya avanzó que la inflación repuntó seis décimas el mes pasado, hasta el 4,9 por ciento interanual.
¿A qué hora llegan los Reyes a Melilla?
Tras pernoctar en Ceuta, los Reyes iniciarán su visita en Melilla en el Palacio de la Asamblea, sobre las 11:45 horas, donde serán recibidos por el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda.
Allí, habrá una recepción, en la que intervendrá el jefe del Ejecutivo melillense, mantendrán una reunión de trabajo y se hará entrega a los reyes de las llaves de la ciudad.
Por la tarde, Felipe VI y Letizia tienen previsto acudir a las 16:15 horas al colegio Pintor Eduardo Morillas y después, a las 17:45, tendrá lugar un encuentro con la sociedad melillense en el hotel Melilla Puerto, con el tradicional besamanos, y el discurso del monarca.
Argentina confirma el viaje de Milei a España la próxima semana
El Gobierno de Argentina ha confirmado de manera oficial el viaje del presidente, Javier Milei, a Madrid la próxima semana, una visita que se enmarca en la antesala de las elecciones generales anticipadas convocadas en España para el 29 de noviembre. Se trata del séptimo desplazamiento del mandatario argentino a territorio español desde que asumió la Presidencia, en diciembre del 2023, con el objetivo de respaldar a las formaciones de derecha en la campaña.
Los Reyes viajan a Melilla por primera vez para reafirmar la españolidad de la ciudad autónoma
Los Reyes realizarán este miércoles la que será su primera visita oficial a Melilla, donde se les espera con tanta expectación como ayer en Ceuta, ciudad en la que fueron recibidos por la sociedad caballa con desbordantes muestras de entusiasmo y gritos de «¡Viva el Rey!», «¡Viva la Reina!», «¡Yo soy español, español, español!», «¡Ceuta unida jamás será vencida!» y «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!».
Con este viaje oficial los Reyes Felipe VI y Letizia quieren respaldar la españolidad de ambas ciudades autónomas en un momento especialmente delicado después de la invasión de inmigrantes ilegales marroquíes llevada a cabo el 30 de julio en Ceuta con la complicidad de Marruecos ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez.
Feijóo, orgulloso de ir a las elecciones con UPN «y no de la mano de Bildu como Sánchez»
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado «orgulloso» de concurrir a las próximas elecciones generales en Navarra en coalición con un partido constitucionalista como UPN «y no de la mano de Bildu como Sánchez».
En un vídeo publicado en sus redes sociales, el líder de los populares señala que el acuerdo alcanzado este martes entre PP y UPN es una buena noticia, «no solo electoral sino también ética».
Recuerda la importancia simbólica de esa comunidad «en la que empezó la corrupción de Sánchez», en referencia al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
«Y allí encontramos el ejemplo más miserable de sus pactos, el de investidura que le hizo presidente con Bildu», señala Feijóo.