Última hora de la visita de los Reyes a Melilla, elecciones del 29-N y la actualidad política en directo hoy

La actualidad informativa de este miércoles 14 de octubre pasa por la primera visita que los Reyes Felipe VI y Letizia realizarán a Melilla, donde se espera que reciban una acogida tan multitudinaria y cálida como la que han tenido en su histórica visita a Ceuta, en la que los monarcas dejaron clara su solidaridad con la ciudad autónoma tras la invasión sufrida el 30 de julio y respaldaron la españolidad de ambas ciudades.

Felipe VI y Letizia llegarán a Melilla poco antes de mediodía procedentes de Ceuta, donde han decidido pasar la noche en un gesto más de apoyo hacia los ceutíes. La agenda arrancará con una visita a la Asamblea de Melilla, donde tendrán ocasión de reunirse con las autoridades de esta ciudad autónoma que preside Juan José Imbroda. Antes se darán un baño de multitudes y se detendrán para saludar a los miles de melillenses que se darán cita en las calles para recibirles.

A primera hora de la tarde, los Reyes visitarán el colegio de educación infantil y primaria Pintor Eduardo Morillas, emulando así la agenda que han mantenido en Ceuta, para poder comprobar de primera mano la convivencia que hay en ambas ciudades autónomas entre distintas religiones. Para concluir, está previsto un encuentro con representantes de la sociedad melillense en el que el Rey pronuncie unas palabras reafirmando la soberanía y la integridad territorial española y respalde a una ciudad que aunque no ha sido invadida sí sufre problemas habituales derivados de la inmigración descontrolada.

Además, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica hoy su barómetro de octubre, encuesta que incluye una estimación de voto y que es la primera elaborada por la entidad presidida por el cuestionado José Félix Tezanos tras la convocatoria de elecciones anticipadas del 29 de noviembre. Los barómetros mensuales del CIS incluyen, además de preguntas sobre las principales preocupaciones de los ciudadanos y la evaluación de líderes políticos, un apartado dedicado a la intención de voto expresada directamente por los encuestados, así como el voto estimado por los técnicos del centro.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este miércoles el detalle del índice de precios de consumo (IPC) correspondiente al mes de septiembre. El INE ya avanzó que la inflación repuntó seis décimas el mes pasado, hasta el 4,9 por ciento interanual.