Vota: El CIS dice que el 87% está preocupado por la vivienda, ¿consideras que es el principal problema al que se enfrenta España?

El 87% de los españoles asegura estar preocupado por la situación de la vivienda, según los datos del CIS, en un contexto marcado por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceder a una vivienda en propiedad.

Además, el 76% de los españoles también considera que el Estado debería intervenir en el mercado de la vivienda, según el CIS, frente a quienes apuestan por una menor intervención pública.

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