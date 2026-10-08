Vota: El CIS dice que el 87% está preocupado por la vivienda, ¿consideras que es el principal problema al que se enfrenta España?
La vivienda se consolida como una de las principales preocupaciones de los españoles, según el último barómetro del CIS
El 87% de los españoles asegura estar preocupado por la situación de la vivienda, según los datos del CIS, en un contexto marcado por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceder a una vivienda en propiedad.
Ante esta situación, ¿consideras que la vivienda es el principal problema al que se enfrenta España? Vota en nuestra encuesta y dinos qué opinas.
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