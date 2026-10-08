El Gobierno vende 170 inmuebles repartidos por España en vez de incluirlos en Casa 47 para alquiler asequible

El Gobierno ha convertido una parte de la web del Ministerio de Hacienda en una suerte de portal inmobiliario dedicado a subastar al mejor postor viviendas de titularidad pública. Según ha podido comprobar este periódico, los de Sánchez están usando la aplicación móvil de la Agencia Tributaria para vender 170 inmuebles en lugar de incluirlos en el parque público de Vivienda.

Esta actividad inmobiliaria del Ejecutivo se está produciendo mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta misma semana que gracias al decreto Maricarmen pondrían «a disposición de la ciudadanía» todas las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a través de la empresa pública de vivienda, Casa 47.

Sánchez consideró en su intervención poco después de convocar elecciones que es «imperativo e imperioso intervenir el mercado de la vivienda», apuntando que sus decretos por sí solos «no van a resolver el problema» y que deberían acompañarse de «la construcción de cientos de miles de unidades, especialmente públicas y asequibles».

Con todo ello, el Ejecutivo, en lugar de ceder estos casi dos centenares de viviendas, fincas y locales a la ciudadanía, ha decidido continuar vendiéndolos por su cuenta a través de Hacienda a aquellos que más dinero ofrezcan por ellos.

De este recóndito apartado donde los de Sánchez también venden, por ejemplo, coches, llama la atención sobre todo que se oferten hectáreas de suelo disponible tratándose de uno de los mayores hándicaps a los que se enfrenta el país para construir.