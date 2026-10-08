El Gobierno vende 170 inmuebles repartidos por España en vez de incluirlos en Casa 47 para alquiler asequible
El Ministerio de Hacienda oferta viviendas, solares, fincas y locales a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria
El Gobierno ha convertido una parte de la web del Ministerio de Hacienda en una suerte de portal inmobiliario dedicado a subastar al mejor postor viviendas de titularidad pública. Según ha podido comprobar este periódico, los de Sánchez están usando la aplicación móvil de la Agencia Tributaria para vender 170 inmuebles en lugar de incluirlos en el parque público de Vivienda.
Esta actividad inmobiliaria del Ejecutivo se está produciendo mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta misma semana que gracias al decreto Maricarmen pondrían «a disposición de la ciudadanía» todas las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a través de la empresa pública de vivienda, Casa 47.
Sánchez consideró en su intervención poco después de convocar elecciones que es «imperativo e imperioso intervenir el mercado de la vivienda», apuntando que sus decretos por sí solos «no van a resolver el problema» y que deberían acompañarse de «la construcción de cientos de miles de unidades, especialmente públicas y asequibles».
Con todo ello, el Ejecutivo, en lugar de ceder estos casi dos centenares de viviendas, fincas y locales a la ciudadanía, ha decidido continuar vendiéndolos por su cuenta a través de Hacienda a aquellos que más dinero ofrezcan por ellos.
De este recóndito apartado donde los de Sánchez también venden, por ejemplo, coches, llama la atención sobre todo que se oferten hectáreas de suelo disponible tratándose de uno de los mayores hándicaps a los que se enfrenta el país para construir.
De hecho, una de las primeras ofertas que aparece en el listado de Madrid es una finca rústica con una superficie de cuatro hectáreas cerca del municipio de Meco. Su valor, según indica la Agencia Tributaria, es de más de 2,8 millones de euros. Sin embargo, lejos de incluir este suelo en el inventario de Casa 47, los de Sánchez venderán por su cuenta el terreno al particular que ofrezca la mayor cantidad.
Lo mismo ocurre con otro anuncio de un solar de 2.159 metros cuadrados por más de 684.000 euros en Pozuelo de Alarcón u otros dos más de San Martín de Valdeiglesias. Más allá de estos casos, en el portal hay numerosas viviendas en diferentes zonas de España, valoradas en cantidades dispares.
Las regiones del país con más inmuebles subastados por Hacienda son Ciudad Real y Murcia, con 16 cada una. Sin embargo, les siguen otras provincias como Barcelona, Baleares, Madrid o Castellón, donde la situación de escasez de vivienda ha alcanzado niveles extremos de falta de oferta.
Resultan curiosas las similitudes de esta actividad, ahora desempeñada por el Gobierno, con algunos de los portales inmobiliarios más conocidos de España. De hecho, en su aplicación los interesados en adquirir este tipo de bienes públicos pueden filtrar por precio o ubicación, ordenar según preferencias o activar incluso alertas para recibir las mejores promociones.
Además, pese a lo predicado estas semanas al calor del rechazo de sus decretos de Vivienda, los de Sánchez en este caso sí que permiten que sus viviendas sean compradas por empresas. En este sentido, llegan a facilitar a los interesados en comprar de esta manera cómo proceder para adquirir satisfactoriamente el inmueble «utilizando su certificado de representante o un certificado personal».