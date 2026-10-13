Los Reyes, en su visita a Ceuta: «Saldamos una deuda al tiempo que transmitimos el afecto de toda España»

Felipe VI y Letizia han asegurado este martes que saldan una deuda pendiente con los habitantes de Ceuta con la visita «largamente deseada» de este martes a la ciudad autónoma tras la invasión. Sobre su presencia en Ceuta, los Reyes quieren trasladar «el compromiso de todo el país con el futuro de los ceutíes», que, resaltan, es también «el futuro de España».

Pese a que ni Felipe VI ni la Reina Letizia han realizado declaraciones en la mañana del martes tras el histórico recibimiento vivido en la Plaza de África, sí han firmado ambos en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Ceuta, junto al siguiente mensaje escrito.

En el texto, los Reyes, que pernoctarán este martes en Ceuta antes de viajar en la mañana del miércoles a Melilla, agradecen el cariño de los ceutíes «en una visita largamente deseada y pendiente» y hablan de una «deuda» que hoy saldan al tiempo que buscan transmitir «la cercanía y el afecto de toda España».

También han señalado que han estado muy atentos y pendientes de las circunstancias tan difíciles que han padecido en estos últimos meses, y reflejan que, con su visita, quieren mostrar «el compromiso de todo el país con el futuro de los ceutíes, que es el futuro de España».

Los Reyes han cumplido con la visita programada a Ceuta este martes, 13 de octubre, un día después de la Fiesta Nacional, y han contado con un recibimiento espectacular por parte de los habitantes de la ciudad autónoma. Miles de ceutíes han respaldado a Felipe VI y a Letizia, quienes han sabido responder saludando, uno por uno, a todos aquellos que se encontraban esperando el momento y, tal y como ha elogiado posteriormente Juan Jesús Vivas, presidente ceutí, aportando el «aliento» y la «confianza» que necesitan en estos momentos de situación extrema.

Vivas, en el acto celebrado en el Palacio de la Asamblea de Ceuta, donde ha entregado las llaves de la ciudad al monarca, ha subrayado que la ciudad autónoma invadida «es ante todo España en esta otra orilla del estrecho que nos une» y ha agradecido a los Reyes «por venir a generar confianza donde más se necesita, para alumbrar la salida del túnel en el que nos encontramos desde hace dos meses y medio».