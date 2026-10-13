Los ceutíes se echan a las calles para recibir a los Reyes en su histórica visita: «¡Ceuta unida jamás será vencida!»

Los ceutíes se han echado a las calles para recibir al Rey Felipe VI y la Reina Letizia, que se han trasladado hasta la ciudad autónoma para mostrar su apoyo a los ciudadanos tras la invasión del pasado 30 de julio. A la llegada de los monarcas, se han escuchado gritos de «¡Viva el Rey!», «¡Viva la Reina!», «¡Yo soy español, español, español!», «¡Ceuta unida jamás será vencida!» y «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!».

El presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, ha tenido un recibimiento muy similar, con vítores y aplausos. No ha ocurrido lo mismo con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que al salir al balcón a saludar junto a los monarcas ha sido muy abucheado.

Ésta es la primera vez que los Reyes visitan las ciudades autónomas desde que Juan Carlos I y doña Sofía viajaron en 2007, hace casi 20 años. Además, Don Felipe y doña Letizia dormirán en Ceuta, la primera vez que lo hace un jefe del Estado en democracia, y desde esta ciudad viajarán este miércoles a Melilla.

Según se desprende de la agenda de Casa Real, Felipe VI y Letizia mantendrán una reunión con representantes de la sociedad ceutí antes de participar en varios actos institucionales y mantener un encuentro con los miembros del consejo de gobierno de Ceuta.

Por la tarde, Sus Majestades tienen previsto visitar el colegio público Vicente Aleixandre y el barrio que lo alberga donde se educa en un ambiente multicultural desde el respeto a las diferentes confesiones. Más tarde, las cuatro confesiones que conviven en Ceuta estarán representadas en un acto de recuerdo a los inmigrantes fallecidos durante la invasión en el cementerio Sidi Embarek.

Este miércoles los Reyes se trasladarán a Melilla, donde mantendrán un encuentro con los miembros del consejo de gobierno en el Palacio de la Asamblea. Por la tarde, Sus Majestades tienen previsto visitar el colegio de educación infantil y primaria Pintor Eduardo Morillas, comprometido con la inclusión, la innovación educativa y la formación integral del alumnado. La agenda de la visita oficial a la mencionada ciudad autónoma concluirá con un encuentro con una representación de la sociedad melillense.

Al contrario de lo que ocurrió en Paiporta tras la devastadora DANA, en este caso los Reyes no han viajado acompañados de Pedro Sánchez, sino que han viajado junto al ministro de Política Territorial y actual mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres.