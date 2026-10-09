Los Reyes dormirán en Ceuta en su visita tras la invasión: es la primera vez desde Alfonso XIII

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia pernoctarán en Ceuta el martes 13 de octubre, al término de la que será su primera visita oficial a esta ciudad autónoma, con motivo de la situación de crisis que vive la ciudad autónoma debido a la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales marroquíes, de los cuales alrededor de 20.000 permanecen en las calles. Esta será la primera ocasión en democracia en la que un jefe del Estado duerme en esa ciudad autónoma, siendo el último precedente el de Alfonso XIII en 1927.

Antes de desplazarse a Melilla al día siguiente, donde también contarán con una visita oficial, en este caso por primera vez desde la llegada de Felipe VI al trono en junio de 2014, los Reyes dormirán en Ceuta, en un viaje a la ciudad que es el primero por parte del jefe del Estado desde el realizado por Juan Carlos I y Sofía en noviembre de 2007.

A la espera de conocer la agenda oficial de ambos desplazamientos, se prevé que ya durante la tradicional recepción en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre los Reyes puedan tener un primer contacto directo con las autoridades y representantes de la sociedad civil de Ceuta y Melilla, invitados para la ocasión, según precisan desde Zarzuela.

El Rey Felipe VI ya ha establecido contacto con Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, desde el primer momento de la invasión del 30 de julio. El monarca habló por teléfono en las primeras horas de la entrada masiva tanto con Vivas, como con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, para interesarse por la situación y recibió al dirigente ceutí en el Palacio de Marivent el pasado 6 de agosto.

La visita de los Reyes está consensuada entre Gobierno y Casa Real, y Sus Majestades visitarán Ceuta el martes para apoyar a los ceutíes después de la invasión. Desde ese momento, el Rey, además de haber mantenido diversos contactos a diferentes niveles para hacer un estrecho seguimiento a los acontecimientos, ha querido dar el apoyo de la Corona a los ciudadanos de Ceuta y trasladar el cariño del resto de España a todo el pueblo ceutí, algo que hará, junto a la Reina, personalmente el 13 de octubre.