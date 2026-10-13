Última hora de las elecciones del 29-N y la actualidad política en directo: los Reyes visitan hoy Ceuta
Sigue en directo minuto a minuto todo lo que ocurre en España, con las elecciones del 29-N como eje central
Maricarmen acusó a Sánchez 6 días antes del desahucio de «guardar en un cajón el decreto que podría pararlo»
La actualidad de este martes 13 de octubre pasa por la histórica y esperada visita de los Reyes a Ceuta. Después de que el pasado 30 de julio miles de inmigrantes marroquíes invadieran la ciudad autónoma, eran muchas las voces que exigían una visita de Sus Majestades para mostrar su apoyo al pueblo ceutí.
El Rey dejó claro desde el primer momento que quería hacer una visita oficial, pero el Gobierno de Pedro Sánchez tenía que autorizarla y no ha sido hasta ahora, dos meses y medio después, cuando por fin se vaya a celebrar. Eso sí, el presidente del Gobierno se borra de la visita, no quiere recibir los abucheos a los que sería sometido si se presenta en la ciudad por su incompetente gestión de la crisis.
Por otro lado, hoy el Papa León XIV será hospitalizado en el Hospital Gemelli para someterse a la intervención quirúrgica en la que le extirparán un nódulo del pulmón. El Pontífice anunció este domingo, tras el tradicional rezo del Ángelus, que se sometería a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión.
Bravo (PP) cuestiona que Ceuta esté «normalizada» y critica las «incongruencias» y «falta de información» del Gobierno
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha cuestionado este martes que la situación de la ciudad autónoma de Ceuta esté «normalizada», así como ha criticado las «incongruencias» y la «falta de información» del Gobierno español acerca de la entrada masiva de inmigrantes que se produjo a finales del pasado mes de julio.
En declaraciones a Canal Sur Televisión, el vicesecretario ‘popular’ se ha pronunciado así tras llamar la atención acerca de que desde el Gobierno se anunciara que «el ‘mando único’ se va a marchar» de Ceuta «en diciembre», y al respecto se ha preguntado si «de verdad la situación de Ceuta está normalizada».
«Pero si lo que han hecho es quitarlos –a las personas inmigrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de julio– de las playas para llevarlos a otros sitios», ha comentado Juan Bravo, quien ha advertido así de que dichas personas «se están moviendo, pero las barriadas están igual o peor», y ha invitado a preguntarle «a la gente de allí» para saber cómo está la situación.
Abascal dice que las regularizaciones masivas de Sánchez son un asunto europeo y «colapsan» la vivienda y la sanidad
El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha advertido este martes de que las regularizaciones masivas efectuadas por el Gobierno de Pedro Sánchez son «también un asunto europeo» y ha asegurado que han traído «el colapso a la vivienda y a la sanidad», además de «un terrible efecto llamada que todavía hoy persiste».
Así lo ha afirmado durante la presentación de Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional de Francia, en un desayuno informativo celebrado en Madrid, después de que ambos visitaran este lunes Ceuta con motivo del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.
Abascal ha agradecido a Bardella que pasara la jornada junto a Vox en Ceuta y ha señalado que el dirigente francés pudo comprobar de primera mano lo que muchos europeos conocen sólo por la televisión. Según ha indicado, se trata de una ciudad española que desde el 30 de julio, con la entrada masiva de miles de inmigrantes, «sigue esperando a que su Gobierno la defienda».
«Su presencia ayer en Ceuta dice algo muy importante a todos los españoles y a todos los europeos: que la frontera sur de España es también la frontera sur de Francia, es la frontera sur de Europa», ha indicado Abascal.
Aizpurua (EH Bildu) tacha de «aberrante» suspender el voto de los nietos de exiliados
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha acusado a los tribunales de «irrumpir en política» y ha tachado de «aberrante» la suspensión del derecho a votar el 29 de noviembre a los descendientes de exiliados nacionalizados al amparo de la ley de memoria democrática.
Según ha expresado en una entrevista en Radio Euskadi este martes, la decisión «denota la escasa independencia del poder judicial que existe en este país», un poder que considera «sometido a otros designios, a otros intereses y a otras voluntades».
El PSOE rechaza fallo del TS con la ‘ley de nietos’
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha rechazado la decisión del Tribunal Supremo que mantiene la suspensión del voto para los nacionalizados por la ‘ley de nietos’, al tiempo que considera que la Justicia «tendría que ser imparcial» o, sino, sus decisiones, que tienen «calado», se interpretan «políticamente».
La portavoz socialista ha defendido la separación de poderes en un Estado de derecho como España y ha asegurado que la decisión del TS «no se entiende» al quitar un derecho fundamental «por una simple sospecha» de Vox a la que después se sumó el PP.
Rufián en 2014: «Si te engañan tres, probablemente vayas a votar a Podemos»
Una publicación de Gabriel Rufián ha resurgido en las redes sociales en la que asegura que «Si te engañan una vez, la culpa es del otro; si te engañan dos, la culpa es tuya; si te engañan tres, probablemente vayas a votar a Podemos». Gabriel Rufián ha pactado hacer campaña de manera conjunta con Podemos para las elecciones del 29 de noviembre.
Si te engañan una vez la culpa es del otro, si te engañan dos la culpa es tuya, si te engañan tres probablemente vayas a votar a PODEMOS.
— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 21, 2014
Ceuta, con todo dispuesto para recibir la histórica visita de los Reyes
La Ciudad Autónoma de Ceuta ha despertado esta mañana de martes con todo dispuesto para recibir la histórica visita de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, en una jornada donde los monarcas protagonizarán diversos actos e incluso pernoctarán en la ciudad, algo que nunca ha ocurrido en democracia.
La autonomía ceutí ha amanecido con una densa niebla en el litoral y con las calles más próximas al Ayuntamiento de la ciudad -donde producirá la primera visita- con un amplio despliegue de efectivos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.
Sumar confía en que Podemos se incorpore a Frente Amplio y dice que la «actitud» de Rufián no debe impedir acuerdos
La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha reiterado su confianza en que Podemos se incorpore a Frente Amplio tras el acuerdo de la formación morada con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y después de que el espacio de la izquierda al margen del PSOE haya designado a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como candidata en las elecciones del 29 de noviembre.
«El Frente Amplio es la unidad de la izquierda y evidentemente están invitadas a participar todas las organizaciones políticas que quieran, incluida Podemos», ha afirmado en declaraciones a ‘Telecinco’, recogidas por Europa Press, en las que también ha reprochado a Rufián su «cambio de decisión» al priorizar ERC antes que la alianza entre fuerzas nacionalistas y progresistas.
A su juicio, el portavoz de ERC «planteó» una «especie de alianzas» en el ámbito de la izquierda nacionalista y estatal pero prefirió elegir a su actual partido político. «Me hubiera gustado que lo hubiera hecho antes. Creo que no parece muy justo con la ciudadanía a la que Rufián ilusiona, porque es un líder muy carismático, un político muy respetado y muy reputado», ha subrayado.
Los partidos de Frente Amplio proponen a Ada Colau como candidata al 29N
Los partidos de Frente Amplio han resuelto este lunes proponer a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como la candidata a la Presidencia del Gobierno a las elecciones generales del 29N, según han informado en un comunicado.
Así lo han acordado Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e IU durante una reunión esta tarde. La decisión llega después de que ERC y Podemos hayan llegado a un acuerdo de colaboración para las elecciones y que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, haya sido confirmado como cabeza de lista del partido independentista a las elecciones generales.
Buxadé asegura que Vox auditará las nacionalizaciones concedidas por la ‘ley de nietos’ si llega al Gobierno
El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha asegurado que su partido auditará todas las nacionalizaciones que se hayan obtenido gracias a la ley de nietos si llega al Gobierno y goza de «una fuerza suficiente».
Así, ha afirmado que se exigirán «todas las responsabilidades penales» a los «funcionarios» que hayan «certificado algo que no responde a la realidad» y «aceptando el fraude, la ocultación o la falsedad», en una entrevista en Horizonte en Cuatro.
Unas palabras que se producen horas después de que el Tribunal Supremo haya decidido mantener la suspensión del derecho a voto de las personas que hayan sido nacionalizadas gracias a la denominada ley de nietos.
Feijóo protagoniza un evento preelectoral este lunes en Huesca con el presidente de Aragón
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará un evento preelectoral este martes, 13 de octubre, en el Hotel Abba de Huesca, junto con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver.
Es la primera vez que Feijóo se desplaza hasta Aragón tras la convocatoria, por parte del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de las elecciones generales del 29 de noviembre, y lo hace en precampaña, a falta de que comparezca en más ocasiones en la Comunidad Autónoma a lo largo de la campaña electoral, el mes próximo.
También visitará esta semana Aragón el secretario general de los socialistas y candidato a la reelección como jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, quien ofrecerá un mitin en el Hotel Hiberus, a las 18.00 horas de este miércoles, en Zaragoza.
Los Reyes viajan a Ceuta
Los Reyes viajan este martes a Ceuta en la que será su primera visita a esta ciudad autónoma desde la llegada al trono de Felipe VI y lo hacen con la firme voluntad de mostrar su solidaridad y respaldo a los ceutíes dos meses y medio después de la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes desde Marruecos, en un momento en que aún sigue sin haberse normalizado la situación.
Temas:
- Ceuta
- Pedro Sánchez
Feijóo dice que Sánchez debió desplegar el Ejército con los buques marroquíes en aguas de Ceuta y le acusa de «mentir»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería haber desplegado el Ejército en la frontera para «garantizar la seguridad» de España, después de que se haya conocido que buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la llegada masiva de inmigrantes. Además, le ha acusado de no dar explicaciones de este asunto en el Parlamento y de «mentir».
En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que en aquel momento, si Marruecos «no aborta esa operación», lo «lógico» habría sido dejarle claro que España iba a desplegar el Ejército en la frontera.
«Y por tanto, lo vuelvo a reiterar, el Ejército debería haberse desplegado en la frontera para garantizar la integridad de nuestro país», ha afirmado Feijóo, un día después de que el propio Sánchez admitiera en una charla con los periodistas en el Palacio Real que buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta.