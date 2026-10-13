Última hora de las elecciones del 29-N y la actualidad política en directo: los Reyes visitan hoy Ceuta

La actualidad de este martes 13 de octubre pasa por la histórica y esperada visita de los Reyes a Ceuta. Después de que el pasado 30 de julio miles de inmigrantes marroquíes invadieran la ciudad autónoma, eran muchas las voces que exigían una visita de Sus Majestades para mostrar su apoyo al pueblo ceutí.

El Rey dejó claro desde el primer momento que quería hacer una visita oficial, pero el Gobierno de Pedro Sánchez tenía que autorizarla y no ha sido hasta ahora, dos meses y medio después, cuando por fin se vaya a celebrar. Eso sí, el presidente del Gobierno se borra de la visita, no quiere recibir los abucheos a los que sería sometido si se presenta en la ciudad por su incompetente gestión de la crisis.

Por otro lado, hoy el Papa León XIV será hospitalizado en el Hospital Gemelli para someterse a la intervención quirúrgica en la que le extirparán un nódulo del pulmón. El Pontífice anunció este domingo, tras el tradicional rezo del Ángelus, que se sometería a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión.