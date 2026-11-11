vivo X500 Pro Max, hasta dónde llega su cámara en Tenerife

Hace un par de semanas viajé a Tenerife invitado por vivo para probar el X500 Pro Max, y me traje de allí una colección de fotos que explica mejor que una hoja de especificaciones hasta dónde llega su cámara. El majestuoso Teide, escenarios nocturnos, paisajes y naturaleza. Cada escena le pedía algo distinto al teleobjetivo y estas son mis sensaciones tras haber tenido a esta bestia fotográfica entre manos.

Así es el vivo X500 Pro Max

El vivo X500 Pro Max es el modelo grande de la serie X500, un móvil de 6,85 pulgadas con procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro y una batería BlueVolt de 6.750 mAh. Su razón de ser está en la parte trasera, con tres cámaras ZEISS, entre ellas un teleobjetivo ZEISS APO de 200 megapíxeles equivalente a 85 mm. A eso se suman dos extensores de teleobjetivo, el Gen 2 de 200 mm y el Gen 2 Ultra de 400 mm equivalentes, que se compran por separado y añaden lentes delante del teleobjetivo del móvil. Sin extensor, todo lo que pasa de 85 mm es recorte de ese sensor de 200 megapíxeles, y esa diferencia pesa en todo lo que sigue.

Características del vivo X500 Pro Max Cámara principal ZEISS TrueDynamic, 50 MP, sensor 1/1.28″, f/1.57, equivalente a 24 mm, OIS con grado de estabilizador de 3° Teleobjetivo ZEISS APO, 200 MP, sensor 1/1.4″, f/2.67, equivalente a 85 mm, estabilización CIPA 7.0, 5 lentes de plástico y 1 de vidrio (1G + 5P), enfoque macro mínimo de 15 cm Ultra gran angular ZEISS, 50 MP, sensor 1/2.75″, f/2.0, equivalente a 15 mm Enfoque láser multizona 1536 puntos de láser, matriz de 48 × 32, más de 1500 puntos de datos de profundidad Seguimiento AF A 60 fps en todos los módulos principales. La cámara principal incluye Camera-Bionic Spectrum (VCS) 4.0 Extensor de teleobjetivo Gen 2 Ultra (se vende por separado) 400 mm equivalentes, 248 g, 116 mm de largo, estructura óptica 14G + 1GM Extensor de teleobjetivo Gen 2 (se vende por separado) 200 mm equivalentes, 153 g, 96 mm de largo, estructura óptica 15G Kit fotográfico (se vende por separado) Empuñadura con botón de obturador físico, dial de zoom y batería adicional Vídeo Grabación 4K a 60 fps con seguimiento AF y alto rango dinámico, cámara lenta 4K a 240 fps (8×), Vídeo Pro en formato Log con 17 EV de rango dinámico según el fabricante, vídeo de retrato cinematográfico 4K y vídeo de vista dual 4K Pantalla 6.85″, 1440 × 3168 (2K), LTPO 8T, de 1 a 144 Hz (solo en atenuación adaptativa), 507 ppp, 1070 millones de colores, 100 % DCI-P3, calibración ZEISS Master Brillo Máximo de 4400 nits local (20 % de la pantalla), 2000 nits global y 1 nit mínimo Procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro, proceso de 2 nm (TSMC N2P), CPU 2+3+3 Batería BlueVolt de 6750 mAh (dos celdas en paralelo), capacidad nominal de 6570 mAh y 24,97 Wh, típica de 25,65 Wh Sistema operativo OriginOS 7 Conectividad AI Superlink, control por infrarrojos, Quick Share con iPhone, compatibilidad con AirPods, iPad y Mac con duplicación de pantalla mediante vivo Office Kit Resistencia IP68 e IP69 Otros Cuatro micrófonos, refrigeración por cámara de vapor (área un 32 % mayor), escáner de huellas ultrasónico 3D y vibración háptica de eje X SAR Cabeza 0,960 W/kg, cuerpo 1,270 W/kg

Con el extensor puesto, la carretera se aplana

Una de las jornadas la pasé en el Parque Nacional del Teide con el extensor Gen 2 Ultra montado. Aporta 400 mm equivalentes y pesa 248 gramos. La primera foto es de las cuatro de la tarde, en una carretera de Las Cañadas que se curva bajo la pared de la caldera. A 400 mm la perspectiva se comprime hasta que el asfalto parece una cuesta, y el detalle aguanta de punta a punta. Se lee sin esfuerzo la señal de 70, se distingue el poste verde de la parada de guagua a la izquierda y los rastros de neumáticos que cruzan la calzada conservan su textura. La foto sale con f/2.8, 1/100 s e ISO 66, unos datos modestos que ayudan a explicar la limpieza del resultado.

El Teide a 400 y a 1.262 mm

Poco después apunté a la cumbre del Teide. A 400 mm el cono asoma bajo una nube y se reconoce sin dudar, pero el contraste desaparece y la montaña queda convertida en un bloque gris malva.

Subí hasta 1.262 mm equivalentes para acercarme a una torre del teleférico y la imagen se lava todavía más. La estructura metálica de la torre y el cable que parte de ella se distinguen, aunque nube y ladera acaban casi en el mismo tono. Atribuyo esa pérdida más a la distancia y al ángulo de la luz que a la óptica, y lo sugiere lo que pasó tres cuartos de hora después.

Posteriormente, con la luz entrando de lado, otra toma a 400 mm devolvía las vetas rojizas de la ladera, una vertiente clara bajo la cumbre y hasta una construcción pequeña sobre la cresta, todo bajo un cielo de azul limpio. Con 1.262 mm se alcanza la torre, pero el aire y la luz deciden si se llega con algo que merezca la pena.

El Roque Cinchado, a 24 y a 400 mm

Apunté al Roque Cinchado con el extensor. Un minuto después abrí el encuadre con la cámara principal a 24 mm. En la foto de 400 mm se leen las capas de lava una a una, desde las bandas rojizas de la base hasta la costra oscura y porosa de la parte alta, y el cielo conserva un azul sin quemar a 1/100 s e ISO 95.

En la de 24 mm, con f/1.57 y 1/650 s, caben el sendero, la barandilla, la pared rocosa de la izquierda y el Teide con una nube sobre la cumbre. Hay casi diecisiete veces de distancia focal entre una y otra, y pasar de la primera a la segunda me llevó poco esfuerzo. Para contar un lugar hacen falta las dos, la que explica dónde estás y la que enseña qué estás mirando.

Un atardecer a contraluz, sin extensor

A las 17.55 el sol ya rozaba la cresta del Teide. Esta toma la hice a 230 mm y sin extensor, de modo que el alcance sale del recorte de los 200 megapíxeles del teleobjetivo. La cámara afronta una escena difícil con una decisión clara. Conserva el destello naranja justo sobre la cresta, junto a una torre del teleférico, y los rayos que se abren hacia la derecha por el cielo. A cambio, la montaña queda como una silueta negra sin una sola pista de relieve. Es una exposición defendible, pensada para no quemar el cielo. Los datos del disparo son 1/1058 s e ISO 50.

La Luna a 800 mm

Ya en noche cerrada apunté a la Luna a 800 mm equivalentes, otra vez sin extensor. Era una luna gibosa menguante, casi tres días después de la luna llena, y la foto la muestra así, con el terminador dibujando la sombra en la parte alta derecha, los mares oscuros bien separados de las tierras claras y los sistemas de rayos que parten de varios cráteres. El disparo es de 1/657 s con ISO 643. Con la Luna conviene desconfiar, porque es el sujeto en el que los móviles llevan años rellenando detalle con procesado. Lo que sí veo es una fase, una orientación y unos relieves coherentes. El disco sale con un tinte verdoso, el defecto más visible de una imagen que, a 800 mm y sin cristal añadido, sorprende por la cantidad de detalle.

La noche en Las Cañadas, con el procesado a la vista

La noche fue la prueba más dura y la más reveladora, además de ser mágica. La carretera del aparcamiento, a 24 mm, el móvil expuso 0,5 segundos con ISO 40.515. En la ladera, también a 24 mm, 1,3 segundos con ISO 81.996 en una toma y 0,9 segundos con ISO 74.449 en otra. Valores así hacen pensar que la cámara combina varios fotogramas antes de entregar una sola imagen.

En la foto del aparcamiento, la carretera adoquinada sale ámbar, el cielo de un azul intenso y las estrellas aparecen como puntos nítidos. La Luna, que cae dentro del encuadre, termina como un anillo oscuro rodeado de un halo azul que ocupa un buen trozo del cielo, un artefacto que estropea esa parte de la imagen. En la ladera, la exposición larga y el procesado dejan un aspecto de pintura al óleo, con el matorral convertido en manchas que ya no distinguen hojas de piedras.

A 60 mm el panorama mejora en el cielo y empeora en el suelo. Con f/1.57 y 0,5 segundos, una apertura idéntica a la de la cámara principal, todo apunta a un recorte de ese sensor. Las estrellas siguen siendo puntos y la silueta de los pinos se mantiene, pero la ladera pierde textura hasta parecer un mapa.

La última foto de la serie, con la pared rocosa iluminada, las estrellas por encima y la esquina de un autobús en el borde, es la que mejor sostiene el conjunto, y creo que se debe a que la roca ofrece formas grandes que el procesado no consigue alisar. Lo que se ve en estas imágenes es lo que da la cámara en una noche con Luna, bonito y a veces demasiado pulido.

Un retrato, el Teide desde el mar y los calderones

Pasamos al barco y el teleobjetivo cambió de papel. Hice un retrato a 200 mm, sin extensor, con f/2.67, 1/200 s e ISO 64. El enfoque cae sobre la cara. Los ojos, los pendientes y el pelo movido por el viento salen nítidos, la piel conserva textura y un tono natural, y la costa con la ladera del fondo queda comprimida en una masa azul y suave que aísla a la modelo sin halos visibles en el contorno del pelo. Tiene dos peros. El vestido, muy oscuro, pierde el detalle de las sombras, y el cielo y la montaña muestran un grano visible pese a un ISO tan bajo. No sé si responde a un acabado de estilo del móvil o a su tratamiento del ruido, pero se nota. Para un retrato en cubierta, con un sujeto vivo y un fondo a kilómetros, es un resultado que me convence.

Posteriormente apunté al Teide desde el mar, a 400 mm y sin extensor. La cumbre aparece con su nube, la silueta azulada del volcán se lee bien y asoma incluso una torre sobre la cresta, aunque con la suavidad típica de un recorte y el velo azul de la distancia. Es la misma focal que usé en la carretera el día anterior, pero aquí sale del propio móvil con f/2.67 y allí salía del extensor con f/2.8. Como no fotografié el mismo sujeto con las dos configuraciones, no puedo medir cuánto gana el cristal frente al recorte.

A media mañana aparecieron los calderones. A 200 mm, también sin extensor, la aleta dorsal de uno de ellos queda congelada a 1/2000 s, con las gotas suspendidas en el aire y la piel con sus marcas. Una barra de la embarcación cruza la parte baja del encuadre como una cinta borrosa de color cobre, y el enfoque no se dejó engañar por ella.

Unos minutos más tarde, con los 85 mm nativos, entraron en cuadro dos animales, uno mayor y otro más pequeño, con las dos aletas nítidas. Con ISO 976 en la primera y 547 en la segunda, el ruido no molesta.

Lo que pesa llevar 400 mm

Todo esto tiene un peaje. El extensor Gen 2 Ultra añade 248 gramos y 116 milímetros de largo, y el kit fotográfico, que se vende aparte, suma una empuñadura con botón de obturador físico, dial de zoom y una batería adicional. Con esas piezas el conjunto se parece más a una cámara compacta que a un teléfono. Existe una opción más ligera, el extensor Gen 2 de 200 mm equivalentes, con 153 gramos y 96 milímetros. El de 400 mm es el que da sentido a las fotos de la carretera, del Roque Cinchado y de la cumbre del Teide y también el que obliga a decidir, antes de salir, si hoy toca fotografiar o basta con un móvil.

Disponibilidad y precio

El vivo X500 Pro Max llegó a España con el lanzamiento europeo del 27 de octubre, en negro y gris, y la versión de 1 TB solo en gris. La de 256 GB cuesta 1.599 euros y la de 512 GB, 1.799, con ofertas de lanzamiento de 1.499 y 1.599 euros respectivamente. La de 1 TB sale por 2.199 euros, o 1.899 en oferta. Los packs con extensor parten de esas versiones. La de 512 GB con el extensor de 200 mm cuesta 1.999 euros (1.699 en oferta) y la de 1 TB con el de 400 mm, 2.499 euros (2.199 en oferta).

Lo que me llevo de Tenerife

Con buena luz y el extensor puesto, el X500 Pro Max llega adonde casi ningún móvil lo intenta. El Roque Cinchado a 400 mm y la cumbre del Teide con luz lateral son fotos que no esperaría de un teléfono, y las aletas de los calderones a 200 mm y a 85 mm salen limpias, congeladas y bien enfocadas pese a la barra que se cruzaba en el encuadre. Pasar del gran angular de 24 mm a los 400 mm en un minuto también cuenta como virtud, porque cambia lo que uno se plantea fotografiar.

Los defectos son igual de claros. Las escenas lejanas pierden contraste con rapidez, y a 1.262 mm la torre del teleférico es reconocible pero la imagen queda casi blanca. El contraluz se resuelve con siluetas sin relieve. De noche el procesado alisa tanto el terreno que parece pintado, y la Luna dentro de un gran angular termina en un anillo con halo. El retrato a 242 mm falló en el enfoque, el extensor de 400 mm añade 248 gramos y un volumen que no encaja con la idea de móvil de bolsillo, y el pack con ese extensor supera los 2.000 euros.