Resintonizar la TDT el jueves te abre la puerta a un canal nuevo y a la imagen en UHD

La televisión por antena cambia de aspecto este jueves 5 de noviembre. Durante la madrugada se reorganizan los múltiplex, que son los paquetes de canales que viajan juntos por una misma frecuencia. El Ministerio para la Transformación Digital recomienda volver a buscar canales en el televisor a partir de las 8.00 horas en la península.

Nadie se queda sin canales ni necesita cambiar de equipo para seguir viendo lo de siempre. Es la primera fase de la llegada de la ultra alta definición (UHD), lo que popularmente se conoce como 4K, a la TDT. Trae de paso La Séptima, un canal nuevo, y varios movimientos en el dial.

Ocho de la mañana, hora de buscar canales de nuevo

La recomendación oficial es resintonizar a partir de las 8.00 en la península, cuando la reorganización de la madrugada ya debería estar terminada. Hay que lanzar la búsqueda automática desde el menú del televisor o del descodificador, no apagar el aparato mientras trabaja y guardar el resultado al final.

No hace falta cambiar la antena ni llamar a un instalador. Tampoco tienen que hacer nada quienes ven la TDT a través de Movistar Plus, Orange TV, Digi TV o Vodafone TV. Quien no resintonice seguirá viendo la mayoría de los canales actuales en alta definición. Algunos pueden aparecer en otra posición o con mala señal, y se quedará sin La Séptima y sin la UHD.

El 4K llega a la TDT, con letra pequeña

El segundo gran cambio afecta a RTVE, Atresmedia y Mediaset. El múltiplex RGE2 pasa a emitir con el estándar DVB-T2 y estrena La 2, Antena 3 y Telecinco en UHD, que se suman a La 1 UHD, en emisión desde 2024. RTVE se reserva la mitad de la capacidad del múltiplex y Atresmedia y Mediaset, un 25 % cada una.

Para verlos hace falta un televisor o un descodificador compatible con DVB-T2 y HEVC/H.265, y una pantalla 4K no lo garantiza por sí sola. Según Cellnex, el 95,1 % de los aparatos vendidos desde 2024 cumple ese requisito. El Plan Técnico Nacional de la TDT, aprobado en marzo de 2025, obliga además a que los televisores que se comercializan en España puedan sintonizar UHD. Los canales en UHD se emiten también en alta definición. Quien tenga un televisor antiguo no pierde contenido, solo la imagen de mayor resolución.

Un canal nuevo y varios que cambian de sitio

La reorganización añade un canal y mueve a otros. Clan, de RTVE, se trasladó el martes 3 de noviembre al múltiplex RGE1, Atreseries pasa al MPE2, BeMad al MPE3 y DKISS al MPE5, y Boing también cambia de múltiplex. En el MPE5 debuta además La Séptima, un canal generalista de ámbito nacional impulsado por José Miguel Contreras, que emite en alta definición junto a Ten, Real Madrid TV y DKISS.

El contenido de los canales que se mudan es el mismo, pero tras la búsqueda pueden aparecer en otra posición. Habrá que reordenarlos desde la opción de editar canales del televisor.

En Cataluña hay que hacer la búsqueda para recibir La 2Cat, que pasa a tener señal propia y deja de emitir en desconexión con La 2. Se estrena además RNE Accesible, el servicio de la radio pública que hasta ahora se conocía como Radio Para Todos.

El apagón del DVB-T todavía no tiene fecha

Esta es solo la primera fase. Cuando el parque de televisores esté suficientemente adaptado, el resto de múltiplex estatales, autonómicos y locales pasarán también a DVB-T2 y a la UHD. Por ahora está sin fecha el apagado del DVB-T, así que los televisores sin DVB-T2 seguirán funcionando con normalidad.