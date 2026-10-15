Giro confirmado en la TDT: la OCU pide que nos preparemos para el cambio que llega el 5 de noviembre a España

El 5 de noviembre de 2026 supone una fecha histórica para la televisión en España. En algo menos de un mes, comienza la primera fase del cambio de la TDT para emitir con mayor calidad, gracias a la tecnología DVB-T2. Tendremos emisiones en Ultra Alta Definición (UHD) y se reorganizarán varios canales, además de la llegada de nuevos.

Más canales, mejor calidad

Para disfrutar de esta nueva oferta televisiva, en la mayoría de las televisiones será suficiente con volver a sintonizar el dispositivo para no perder ningún canal. Se trata de un proceso simple y totalmente gratuito. Antes de las 08:00 horas del día 5, se establecerá una transición de señal para aprovechar mejor el ancho de banda, además de permitir que se incremente la capacidad de los canales para emitir contenidos en UHD.

A pesar de ello, esto no significa que la televisión vaya a cambiar de un plumazo. El cambio se llevará a cabo gradualmente para que los hogares puedan adaptarse poco a poco y que nadie se quede sin poder disfrutar de un enorme catálogo de entretenimiento e información.

Qué debes hacer para no perderte nada

Para poder seguir viendo estas retransmisiones, no hace falta hacer ninguna modificación en la antena ni consultar a un especialista. En casi todas las casas españolas, bastará con resintonizar los canales en la televisión, ya que varios cambian de canal y se introducirán algunos nuevos. El único requisito es que el televisor sea compatible con el nuevo estándar DVB-T2.

Si ves la programación a través de un operador telefónico, como Movistar u Orange, no necesitarás resintonizar, dado que la compañía se encargará de gestionar el cambio. En el caso de que disfrutes de tu televisor a través de SAT-TDT por habitar en una zona rural, la actualización de los canales suele realizarse automáticamente vía satelital, sin necesidad de hacer nada.

Algunos canales se mueven

Aunque no tengas interés en ver los canales en UHD, hay varios canales HD que cambian de frecuencia y, si no se resintoniza, se perderá la posibilidad de verlos. Asimismo, tampoco se podrá ver La Séptima, una nueva cadena en abierto. Aun así, La Séptima retransmitirá en HD, por lo que no hace falta tener una televisión de última generación ni que sea compatible con DVB-T2.

Tras la reorganización del espacio radioeléctrico, la señal de determinados canales va a cambiar de posición en el dial o no sintonizarse correctamente si no se actualiza el receptor. Estos canales son:

Clan

BeMad

Atreseries

DKISS

Cómo resintonizar el televisor

La resintonización es un procedimiento gratuito, rápido y sencillo, que se lleva a cabo a través del mando a distancia. Así se realiza la resintonización automática:

Abrir el menú: con la televisión encendida, pulsa el botón Menú, Home o Ajustes en el mando a distancia, dependiendo del control remoto.

en el mando a distancia, dependiendo del control remoto. Acceso a la sección de canales: entra en la sección Canales, Emisión, Sintonización, Instalación o Configuración (según el modelo).

(según el modelo). Inicia la sintonización: escoge Búsqueda automática de canales o Sintonización automática.

Espera a que termine, sin tocar nada en el mando ni apagar la televisión

sin tocar nada en el mando ni apagar la televisión Guarda los canales a tu gusto. Si alguna cadena no aparece en su número habitual, puedes buscarla en la lista general (List/Guía) y cambiarle el número al que desees.

Cómo saber si el televisor es compatible

Si compraste el televisor hace poco tiempo, lo más seguro es que venga incorporada la función UHD y solo haya que resintonizar. En caso de no tenerlo claro, revisa en el manual de instrucciones y verifica que sea compatible con:

Sintonizador DVB-T2.

Códec de vídeo HEVC / H.265.

Pantalla con resolución UHD/4K (3840×2160 píxeles) para conseguir la máxima definición de imagen.

(3840×2160 píxeles) para conseguir la máxima definición de imagen. Descodificación de audio multicanal: Compatibilidad con códecs de sonido avanzados como Dolby Digital Plus (E-AC-3) o AC-4 que ofrecen audio envolvente.

Otra opción aún más sencilla es poner el canal La 1 UHD o la La 1 4K, que es un canal paralelo de RTVE que se retransmite desde hace meses. Si puedes ver dichos canales sin problema, significa que tu televisor es compatible con las nuevas señales de ultra alta definición.