El presidente de RTVE dice que ‘La Revuelta’ es rentable pese a la caída de audiencia: «El caché de Broncano es acorde al mercado»

La televisión pública vuelve a ser objeto de un acalorado debate sobre el gasto del dinero público. El presidente de RTVE, José Pablo López, ha salido públicamente en defensa del controvertido contrato de La Revuelta (La 1) y del elevadísimo salario de su presentador, David Broncano. Pese a que los datos reflejan un progresivo desgaste en los índices de audiencia del espacio de TVE, y mientras que el desembolso presupuestario no deja de crecer, la cúpula del ente público justifica la enorme inversión de recursos estatales en el formato.

Las explicaciones de José Pablo López se han producido en respuesta a las preguntas parlamentarias del Partido Popular, que han puesto sobre la mesa el elevado coste del contrato de Broncano. Ante la cuestión de si resulta desproporcionada una remuneración que supera los 21.000 euros por programa únicamente para el presentador, el presidente de RTVE ha argumentado que dicho caché está dentro de los valores de mercado, y es acorde con lo que se paga en este formato.

«El caché [de David Broncano] está dentro de los valores de mercado y es acorde con lo que se paga en este tipo de formatos de prime time o access prime time», y el acuerdo con el presentador incluye «una exigente cláusula de exclusividad», ha apuntado José Pablo López.

Sin embargo, la retribución personal de Broncano es sólo la punta del iceberg de un contrato de unas dimensiones financieras asombrosas para una cadena financiada con impuestos. El acuerdo marco de La Revuelta, concebido inicialmente en torno a los 28 millones de euros por dos temporadas (14 millones por ejercicio), ha sufrido modificaciones presupuestarias al alza que elevan el desembolso total de la corporación a cerca de 32 millones de euros. Esto sitúa el coste de emisión de cada entrega diaria muy por encima de los 180.000 euros.

Para defender semejante esfuerzo económico, el presidente de la corporación pública ha sacado a relucir el concepto de la rentabilidad social y de marca. Según José Pablo López, el programa es sin duda «rentable» para la Corporación por tres razones fundamentales. En primer lugar, sostiene que el show ha logrado atraer al público joven. En segundo lugar, afirma que el espacio ha transformado la franja nocturna de La 1 y ha devuelto el dinamismo a la competencia televisiva. Por último, considera que se trata de una oferta novedosa y con lenguaje propio.

«Tanto por el servicio público que ofrece, como por haber revolucionado el prime time de La 1 y devuelto el interés a la competencia de esta franja sobre su directo rival, como por el hecho de hacer una tele con contenidos novedosos que ha atraído público joven, La Revuelta es sin duda rentable para la Corporación y su renovación es importante para la cadena», ha afirmado.

No obstante, esta posición triunfalista choca de frente con la tendencia a la baja que ha registrado el programa en términos de audiencia. Aunque en sus primeros meses La Revuelta logró presentarse como un rival a tener en cuenta para sus competidores directos, el formato muestra signos evidentes de desgaste. La pérdida progresiva de miles de espectadores frente a su estreno pone en tela de juicio la supuesta rentabilidad esgrimida por la directiva.

Mientras que en su primera temporada La Revuelta promedió un 13,4% de cuota de pantalla y 1.662.000 espectadores, la segunda descendió a una media del 11,6% de share y 1.377.000 espectadores. El formato no alcanza el dominio de su franja. Además, muestra una marcada dependencia del tirón de sus invitados -con mínimos por debajo del 10% de share-.