Shakira corta a Broncano en ‘La Revuelta’: «Yo he venido aquí a hablar de mis conciertos»

A punto de terminar su gira Las mujeres ya no lloran, que lleva más de dos semanas triunfando en Madrid, la cantante Shakira ha concedido su segunda entrevista en La Revuelta, y lo hace tan solo unos días después de protagonizar un cara a cara con Gerard Piqué en los juzgados por asuntos relacionados con la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha.

Antes de la esperada visita de la cantante al programa presentado por David Broncano, desde la cuenta oficial de La Revuelta quisieron advertir de algo a sus seguidores: «Aclaración importante: Para evitar confusiones, la entrevista se graba hoy, pero Shakira no estará en el teatro esta tarde».

Llegó el día 🫡 SHAKIRA 💥 _____

Aclaración importante: Para evitar confusiones, la entrevista se graba hoy pero Shakira no estará en el teatro esta tarde. https://t.co/Z7MS5PXJwv — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2026

«Puede que sea la primera vez en la historia que TVE emita un programa a esta hora grabado desde un móvil», ha dicho David Broncano nada más comenzar La Revuelta de este jueves 8 de octubre subido a un choche.

Según el presentador y humoristas, las circunstancias les han obligado a hacer el programa de esta manera, ya que se han tenido que cuadrar muchas cosas para poder entrevistar a Shakira.

«Ayer, el equipo de Shakira nos dijo que podíamos entrevistarla, pero les dijimos que sería en dos semanas porque había que preparar muchas cosas, pero nos dijeron que tenía que ser hoy a las cinco de la tarde, que es cuando, normalmente, se graba el programa. Hemos grabado el programa (con el actor Jordi Moyá) que se iba a emitir hoy y que se emitirá otro día», ha continuado diciendo Broncano.

«Hoy hemos venido a la carrera al terminar de grabar al estadio donde Shakira hace los conciertos. ¿Incertidumbres? Muchas», ha dicho Broncano.

«La que ha liado esta tía. Cientos de miles de personas han venido a verla cada día. Ojalá yo esté a su altura». Ya dicho Broncano cuando ha entrado en el estado en el que Shakira ha hecho sus conciertos en Madrid.

Shakira llegaba tarde, según ha informado el humorista, por lo que Broncano se ha dedicado a grabar vídeos sobre el estadio que ha acogido los conciertos de la diva colombiana en la capital española.

Aunque habían quedado a las cinco de la tarde, la artista no llegaba. «Estaba perdiendo la esperanza, pero me dicen que está a dos minutos; solo tengo 18 para hacer la entrevista porque yo me tengo que ir», ha dicho Broncano después de aclarar que estaba comprometido por un

«Lo conseguimos, estamos en el mundo Shakira. Va a ser una entrevista corta», ha dicho Broncano justo cuando la diva estaba detrás de él.

El gran fin de fiesta de Shakira en Madrid 🎉 Si no has ido a ver el show que tiene montado, has tenido DOCE DÍAS pero bueno…queda una fecha más. Igual estás leyendo esto y no hay entradas, sería lo normal 📌 Única fecha disponible: El 12 de octubre será un gran fin de fiesta con amigos y con el que concluye LAS MUJERES YA NO LLORAN TOUR, la gira latina más taquillera de la historia en todo el mundo. #LaRevuelta @shakira — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2026

«El lunes hay un concierto nuevo, el decimotercero. Viene Maluma ty vamos a cantar la última canción que hemos hecho juntos», ha dicho la artista, además de anunciar la actuación de Dani Martín y Bizarrap.

Shakira ha confesado que el día anterior había ido a una tienda de «fósiles y minerales» en Madrid con unas amigas.Me fui en un Uber, además porque no había coches disponibles».

Cuando Broncano le ha dicho que ha visitado la zona de los baños portátiles del estadio y la cantante ha dicho: «Me la paso meando en baños portátiles». El humorista ha bromeado con la posibilidad de que una «chica» entre en uno de esos retretes y la vea a ella. La colombiana ha respondido: «Yo he venido aquí a hablar de mis conciertos y la gente me imagina en un baño portátil».