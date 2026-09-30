Telefónica reorganiza Movistar Plus y elimina su consejo de administración

Telefónica continúa avanzando en la reorganización de su estructura. El consejo de administración de la compañía ha aprobado la supresión del consejo de Telefónica Audiovisual Digital, sociedad que concentra el negocio de Movistar Plus, dentro del proceso de simplificación organizativa que está impulsando el grupo bajo la presidencia de Marc Murtra.

La decisión supone la desaparición del órgano que hasta ahora presidía Javier de Paz y en el que participaban, entre otros, Manuel Pizarro, Yolanda Barcina, Marius Carol, Gerard Guiu, Daniel Clivillé y Andoni Ortuzar. El consejo celebraba alrededor de cuatro reuniones al año.

El cambio, sin embargo, no implica la salida de De Paz de la primera línea de Telefónica. El directivo continuará como director adjunto al presidente, Marc Murtra, posición que ocupa desde finales de 2025, y seguirá formando parte de la estructura ejecutiva del grupo. Además, asumirá la responsabilidad sobre el área de Desarrollo y Continuidad de Negocios para Europa.

De esta manera, De Paz abandona la presidencia no ejecutiva de Movistar Plus, pero mantiene un papel relevante en el organigrama de Telefónica y pasa a tener responsabilidades directamente vinculadas con Europa, precisamente uno de los ejes centrales de la nueva estrategia de la operadora.

Una nueva estructura para Telefónica

La modificación en Movistar Plus forma parte de una reorganización más amplia. Telefónica trabaja en un modelo articulado alrededor de tres grandes áreas: consumo (B2C), empresas (B2B) y tecnología. El objetivo es simplificar la estructura, reducir duplicidades y aprovechar mejor las sinergias entre los distintos mercados europeos en los que opera la compañía.

La reorganización llega además después de que Telefónica haya reducido de manera importante su presencia en Hispanoamérica, lo que permite al grupo concentrar buena parte de su estrategia futura en sus principales mercados europeos.

Movistar Plus quedará integrada dentro de este nuevo esquema. La plataforma constituye una de las principales piezas de la oferta residencial de Telefónica en España, tanto por su negocio propio de televisión de pago como por su papel dentro de los paquetes convergentes de Movistar.

La desaparición del consejo supone, por tanto, una simplificación de la estructura societaria y de gestión de la filial audiovisual, pero no una modificación de la apuesta de Telefónica por el negocio de contenidos.

Los nuevos roles

De Paz había asumido la presidencia de Telefónica Audiovisual Digital en marzo de 2025, poco después de la llegada de Murtra a la presidencia del grupo. Meses después, en octubre, dejó voluntariamente el consejo de administración de Telefónica, en el que había permanecido durante 18 años, para incorporarse a la estructura ejecutiva como director adjunto al presidente.

Desde entonces ha tenido bajo su responsabilidad Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa. En febrero de este año asumió también la presidencia de Telxius, la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones participada entonces por Telefónica y Pontegadea.

Ahora, la eliminación del consejo de Movistar Plus pone fin a su presidencia en la filial audiovisual, pero Telefónica mantiene a De Paz dentro de su estructura directiva y le asigna responsabilidades relacionadas con el desarrollo de negocio europeo.

El movimiento coincide con una etapa en la que Telefónica busca concentrar su organización, reforzar la coordinación entre sus negocios y avanzar en el plan estratégico Transform & Grow, que sitúa la eficiencia, la simplificación y el crecimiento en sus principales mercados entre las prioridades del grupo.