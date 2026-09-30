Mucho más que una reforma: el impacto de modernizar un ascensor en la vida del edificio

España tiene uno de los parques inmobiliarios con mayor densidad del mundo, pero su antigüedad plantea la renovación de los equipos como una inversión necesaria en seguridad, accesibilidad y eficiencia.

Cuenta con uno de los parques de ascensores con mayor densidad del mundo: cerca de 24 aparatos por cada 1.000 habitantes, según la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA). Sin embargo, es también uno de los más envejecidos, ya que se calcula que aproximadamente la mitad de los equipos supera los 20 años de antigüedad y más de 400.000 rebasan ya las tres décadas.

En un país en el que cada día se realizan cerca de 200 millones de viajes en estos sistemas de movilidad vertical, la pregunta ya no es si ese parque necesita renovarse, sino cuándo y cómo hacerlo.

Durante años ha pesado la creencia de que un ascensor debe seguir funcionando indefinidamente mientras no se averíe, aunque asumimos con naturalidad que un coche o un electrodoméstico se revisen y actualicen con el tiempo para anticipar su deterioro.

«La ausencia de una avería grave no significa que el equipo esté preparado para dar el servicio que se espera de él durante los próximos años», advierten desde TK Elevator. Modernizar, insisten, es preparar el edificio para su próxima etapa, de modo que siga siendo seguro, accesible, eficiente y fiable.

Anticiparse a la avería y aprovechar la normativa

Actuar antes de que el equipo sufra averías no es solo una cuestión de comodidad. El envejecimiento se manifiesta a través de paradas más frecuentes, dificultad para encontrar repuestos, sistemas de control obsoletos o un consumo energético al alza.

Esperar hasta que este tipo de situaciones se vuelvan más habituales reduce el margen para decidir el alcance, el momento y la inversión más adecuados. Anticiparse, en cambio, permite planificar la actuación, repartir el esfuerzo económico y evitar tomar decisiones bajo la presión de una comunidad que se ha quedado sin ascensor.

A ese diagnóstico se suma un impulso normativo. La nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC AEM 1) ha elevado las exigencias de seguridad, mantenimiento e inspección de los ascensores ya instalados, lo que obliga a muchos propietarios a intervenir en sus comunidades.

La cuestión es cómo hacerlo: limitarse a los cambios que marca la ley resuelve el trámite, pero deja escapar una buena oportunidad. «Cumplir la normativa es el punto de partida, no necesariamente el de llegada», inciden desde TK Elevator. De esta forma, el momento de adaptar el ascensor es también el idóneo para revisar otras necesidades del equipo y evitar así numerosas reparaciones a lo largo de los años.

Más accesibilidad, seguridad y eficiencia

La renovación tiene, además, una dimensión social cada vez más importante. Según el informe Retos y Oportunidades de la movilidad accesible en España, elaborado por TK Elevator, el 88% de la ciudadanía considera que la accesibilidad debería estar garantizada en todos los edificios, públicos y privados. Cuando un ascensor falla o directamente no existe, no solo se detiene un equipo: se altera el ritmo de vida.

Lo notan de forma evidente las personas mayores, las personas con discapacidad o las familias con niños pequeños, pero también quien sube la compra, arrastra una maleta, baja con su mascota o se mueve con una bicicleta.

Actuaciones como la bajada a cota cero, una nivelación más precisa o la señalización acústica pueden marcar la diferencia entre usar el ascensor de forma autónoma o depender de la ayuda de otros.

El otro gran cambio de mentalidad tiene que ver con la eficiencia. El parque español consume alrededor de 2 TWh de electricidad al año y, según estimaciones de TK Elevator, sustituir los sistemas obsoletos por equipos energéticamente eficientes permitiría ahorrar cada año unos 250 GWh, una cifra equivalente al consumo eléctrico de unos 70.000 hogares.

«La antigüedad del edificio no debería determinar el nivel de tecnología o eficiencia al que acceden sus usuarios», defienden desde la compañía. Conectividad, eficiencia energética y servicios digitales (antes reservados a la obra nueva) pueden incorporarse hoy a instalaciones de hace décadas mediante la actualización o la sustitución de los equipos.

Una respuesta a medida, con EOX Rebuild

Ahora bien, no existe una única forma de modernizar, porque no hay dos edificios iguales. En muchos casos basta con actuar sobre los componentes más desgastados (puertas, maniobra, accionamiento o determinados elementos de seguridad), con una inversión más ajustada y plazos más cortos; en otros, la obsolescencia o el estado general del equipo aconsejan una sustitución prácticamente completa.

«La intervención más amplia no siempre es la mejor: la mejor es la que responde al estado del equipo y a las necesidades del inmueble y su comunidad de vecinos», resumen desde TK Elevator, que aborda cada proyecto con un diagnóstico previo y asesoramiento técnico personalizado en función de las características y necesidades del edificio.

Para los casos en que actualizar componentes ya no basta, TK Elevator ha sumado a su plataforma de ascensores EOX el nuevo ascensor EOX Rebuild, presentado en junio de 2026.

Es una solución para la sustitución del antiguo ascensor del edificio por uno que mejora de forma significativa la seguridad, la accesibilidad, el confort de viaje, la fiabilidad y la experiencia general de los pasajeros, al tiempo que reduce el consumo energético y los costes de funcionamiento.

Se adapta a la realidad del edificio (ajusta la cabina de diez en diez milímetros y prescinde del cuarto de máquinas), incorpora de serie tracción regenerativa, mantenimiento predictivo y certificación de ciberseguridad. Con capacidades de 320 a 1.000 kg, velocidades de hasta 1,75 m/s y recorridos de hasta 75 metros, se ajusta a todo tipo de edificios residenciales.

Junto a EOX Renew, para huecos más reducidos, amplía las opciones de renovación. Modernizar el ascensor, en definitiva, no es solo un gasto aislado, sino una inversión en el futuro del edificio y en la vida de quienes lo utilizan a diario.

En un país que envejece y que ha hecho de la movilidad vertical una parte esencial de su día a día, renovar estos equipos es también una forma de mantener las ciudades accesibles, eficientes y habitables durante las próximas décadas.