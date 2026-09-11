Lo que cuesta de verdad hacerse con el primer plegable de Apple, el iPhone Duo

Apple abrirá las reservas del iPhone Duo el 16 de octubre y lo pone a la venta el 23 de octubre, pero antes de apostar por la compra hay que echar números, y no pocos. El primer plegable de la compañía no solo es un producto nuevo en el catálogo, es también el iPhone más caro que Apple ha vendido nunca, incluso bastante por delante de otra de las novedades, el iPhone 18 Pro Max.

El primer plegable de Apple, también el más caro de su catálogo

Según la web oficial de Apple España, el Duo tiene un precio de partida de 2.339 euros por la versión de 256 GB, sube a 2.589 euros en la de 512 GB, llega a 3.089 euros en la de 1 TB y termina en 3.839 euros en la de 2 TB. Son precios de venta directa, sin descuentos de operadora ni promociones de lanzamiento, los mismos que aparecen en la ficha de compra del producto.

Pagar el Duo a plazos, la cuenta con la financiación a 24 meses

Apple ofrece financiación a 24 meses al 0% TAE para las cuatro capacidades, lo que reparte el desembolso sin encarecerlo con intereses. La versión de 256 GB queda en 97,46 euros al mes, la de 512 GB en 107,88 euros, la de 1 TB en 128,71 euros y la de 2 TB en 159,96 euros. La cuota alivia el golpe inicial, pero suma dos años de pago mensual antes de plantearse cambiar de terminal.

Cuánto se paga de más por el salto al plegable

El iPhone 18 Pro Max, el buque insignia sin bisagra de la gama actual, arranca en 1.619 euros por 256 GB y termina en 3.119 euros en la versión de 2 TB. En las dos capacidades que se pueden comparar directamente, la diferencia con el Duo es exactamente de 720 euros, tanto en la entrada como en el tope de gama. Ese margen es lo que Apple factura por la pantalla plegable, el Apple Pencil y la certificación IP68, no por más almacenamiento ni mejor cámara, ya que las cifras de capacidad son las mismas en ambos modelos.

El Trade In, una forma de rebajar el precio

Apple mantiene su programa de reacondicionado Trade In para quien entregue un iPhone usado como parte del pago, algo que puede rebajar el desembolso inicial del Duo sin necesidad de esperar a una oferta. La cantidad exacta depende del modelo y el estado del terminal que se entregue, así que no hay una cifra fija que aplicar a los precios de arriba, pero conviene tenerlo en cuenta antes de asumir el precio de lista como definitivo.

El iPhone Duo no compite en precio con el resto de la gama, compite con la certeza de haber sido el primero. Quien reserve el 16 de octubre sabe que paga, como mínimo, 720 euros más que por el iPhone más caro sin plegar de Apple, y que ese extra se financia a 24 meses o se paga de golpe, pero no desaparece.