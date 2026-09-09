El Acer Vero 16, el portátil que Acer construye para que lo abras tú y no el servicio técnico

Acer ha aprovechado IFA 2026 para mostrar el Vero 16, la cuarta generación de su línea de portátiles centrada en la sostenibilidad. La novedad no está tanto en la potencia, aunque también la tiene, sino en cuánto ha ampliado la compañía las opciones para que el propio usuario repare y actualice el equipo sin depender de un servicio técnico. El portátil llega en dos variantes y combina materiales reciclados con un enfoque de diseño que Acer llama 4R, sumando la reparabilidad a las tres erres clásicas de reducir, reutilizar y reciclar.

Menos piezas selladas, más componentes que puedes cambiar tú mismo

Esa apuesta por la longevidad conecta directamente con lo que Valerie Piau, responsable del relanzamiento de Packard Bell en Acer, nos contó en una entrevista. Ha resumido la filosofía de la marca con una frase que el Vero 16 lleva a la práctica de forma bastante literal, el PC más sostenible es el que no compras, porque el que ya tienes dura más tiempo.

La tapa superior y los reposamanos del chasis están fabricados con un 50% de aluminio reciclado postindustrial y un 50% de aluminio bajo en carbono, mientras que la base incorpora un 60% de plástico reciclado posconsumo y los marcos de la pantalla, un 30%. Son cifras que da la propia Acer, sin que exista por ahora una verificación independiente.

Donde el Vero 16 se diferencia de la mayoría de portátiles premium es en el acceso a su interior. La tapa inferior se abre mediante un pestillo sin necesidad de herramientas, la bisagra puede desmontarse del chasis para facilitar reparaciones y las tapas de los puertos, en ambos laterales, también son extraíbles. La batería y el SSD están pensados para que el usuario los sustituya por su cuenta, y el propio chasis incluye una guía visual grabada que sirve de referencia durante el proceso.

Acer va más allá de la reparación puntual y plantea el Vero 16 como un equipo pensado para durar. El diseño está preparado para admitir actualizaciones de procesador durante al menos dos generaciones, algo poco habitual en portátiles finos y que apunta directamente a alargar su vida útil más allá de lo que suele ofrecer la categoría.

El chasis cuenta además con certificación militar MIL-STD-810H y un acabado en polvo sin disolventes que, según la compañía, reduce las emisiones de compuestos orgánicos volátiles y resiste mejor el desgaste que una pintura convencional. El embalaje, como en la generación anterior, es 100% reciclable y está fabricado con materiales reciclados.

Potencia de la mano de gran autonomía

Bajo esa carcasa reparable hay procesadores Intel Core Ultra Serie 3, con configuraciones que van desde el Core Ultra 5 322 hasta el tope de gama Core Ultra X9 388H, capaz de alcanzar hasta 180 TOPS combinando CPU, GPU y NPU. Es una cifra muy por encima del umbral que Microsoft exige para certificar un equipo como Copilot+ PC, lo que se traduce en más margen para ejecutar tareas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, sin depender de la nube.

La gráfica varía según la configuración, con Intel Arc B390 en las versiones más potentes e Intel Graphics integrada en el resto. La memoria llega hasta 32 GB de LPDDR5X y el almacenamiento, hasta 512 GB en SSD NVMe PCIe Gen 4. Toda esa potencia se apoya en una batería de 71 Wh con carga rápida, en un cuerpo de 1,56 kilos y poco más de 15 milímetros de grosor en su punto más ancho.

Acer ofrece hasta tres configuraciones de panel de 16 pulgadas, encabezadas por un OLED WQXGA+ de 120 Hz con 100% de cobertura DCI-P3 y certificación True Black HDR 500, y completadas por versiones con menor resolución y una variante táctil. El Vero 16 incorpora dos puertos Thunderbolt 4, dos USB-A, lector de tarjetas SD, HDMI 2.1 con HDCP y Wi-Fi 7, con un puerto USB capaz de cargar accesorios incluso con el portátil apagado.

Una tecla dedicada para que la IA se encargue del trabajo repetitivo

Como PC con Windows 11 Copilot+, el Vero 16 integra funciones como Click to Do, Cocreator, subtítulos en directo con traducción y Windows Studio Effects, pensadas para simplificar tareas cotidianas y mejorar las videollamadas. Acer avisa de que algunas de estas funciones varían según el dispositivo, la región o el idioma, y que ciertas acciones requieren suscripción, algo que conviene tener en cuenta antes de dar por hecho que todo el paquete de IA está disponible de fábrica.

A eso se suman herramientas propias de la marca, como PurifiedView para mejorar la imagen en videoconferencias, PurifiedVoice para reducir el ruido de fondo con IA y AcerSense, accesible mediante una tecla rápida dedicada, para controlar modos de rendimiento, batería y almacenamiento. El teclado retroiluminado añade Acer MyKey, una tecla personalizable para lanzar aplicaciones o funciones de Windows con una sola pulsación.

Un portátil pensado para no tener que cambiarlo

Acer no ha detallado precio para el Vero 16, y la propia compañía advierte de que las especificaciones y la disponibilidad final variarán según el mercado. Lo que sí ha confirmado es que llegará a España en el primer trimestre de 2027, un plazo notablemente largo teniendo en cuenta que se acaba de presentar. El equipo, además, se registrará como EPEAT Silver a partir de enero de ese mismo año.