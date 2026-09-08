La keynote de Apple llega mañana con el primer iPhone plegable, esto es dónde y a qué hora verla en España

Apple presenta mañana miércoles su gama de otoño en un evento bautizado como «Surprise and Shine». Es la cita en la que se espera la llegada del primer iPhone con pantalla plegable de la marca, además de los nuevos iPhone 18 Pro, el Apple Watch Series 12 y una actualización de los AirPods.

También será la primera gran presentación de producto con John Ternus al frente de Apple, tras relevar a Tim Cook como consejero delegado el pasado 1 de septiembre. Quien no pueda estar pendiente del directo tiene varias formas de verlo, todas gratuitas y sin necesidad de registrarse en ningún sitio.

A qué hora arranca en España

El evento empieza a las 10:00 de la mañana en la costa oeste de Estados Unidos, lo que en la España peninsular y en Baleares son las 19:00. En Canarias, con una hora menos, la cita será a las 18:00. Apple no suele extenderse más de una hora y cuarto en este tipo de presentaciones, así que lo razonable es que termine antes de las 20:30 en la península.

La opción más directa, en la propia web de Apple

La forma más sencilla de seguirlo es entrar en este enlace, donde la compañía activa un reproductor propio poco antes de que arranque la retransmisión. Funciona desde cualquier navegador y no hace falta tener un dispositivo Apple para verlo. Esta vía suele ser también la más estable cuando el tráfico se dispara justo al principio del evento.

Sin salir de YouTube

Apple también retransmite sus eventos en directo en su canal oficial. Es habitual que cuelgue el vídeo con antelación a modo de estreno programado, así que basta con activar el aviso para recibir una notificación en cuanto empiece la señal. Es la alternativa más cómoda para quien prefiera verlo desde el móvil sin abrir el navegador.

También disponible dentro de Apple TV

Quien tenga la aplicación Apple TV instalada en su iPhone, iPad, Mac o en un televisor compatible puede encontrar el evento retransmitido ahí mismo, dentro del propio ecosistema de la marca. Es la opción que suele usar quien ya sigue el resto de contenidos de Apple TV+ desde ese dispositivo.

En las tres vías se ve exactamente la misma señal, así que elegir una u otra es solo cuestión de comodidad. Mañana tienes una cita para conocer todas las novedades de la marca y si se cumplen los augurios con respecto al lanzamiento de esa gran estrella, el iPhone plegable.