Valerie Pilu, Acer: ‘El PC más sostenible es el que no compras y el que dura más tiempo’

Packard Bell vuelve a escena. La marca que durante años estuvo presente en millones de hogares regresa ahora con una propuesta que se aleja de la carrera por las especificaciones y pone el interés en algo mucho más sencillo: productos que cualquiera pueda utilizar sin complicaciones. La nueva generación incluye portátiles, teclados, ratones y auriculares, pero también dispositivos tan poco habituales en una marca tecnológica como un teléfono básico o un tocadiscos.

Valerie Pilu conoce bien la marca y está detrás de este regreso. Durante la feria berlinesa IFA nos explica cómo se ha construido esta nueva Packard Bell y por qué el color, el diseño y la facilidad de uso están por delante de la tecnología más sofisticada. Hablamos también de Acer Vero y su apuesta por equipos más fáciles de reparar y actualizar, además del nuevo Swift Blade 14, un portátil que baja hasta los 799 gramos sin renunciar a una pantalla OLED.

Pregunta. — Me han enseñado todos los dispositivos y estoy encantado con la nueva Packard Bell. Me gusta mucho el concepto. ¿Puedes contarnos más sobre este proyecto?

Respuesta. — Es mi bebé (risas). Es un proyecto muy personal. Yo vengo de Packard Bell y solía trabajar para la marca. De hecho, mi primer portátil fue un Packard Bell. Mucha gente tuvo uno en algún momento, así que todo este concepto empezó prácticamente desde cero.

Nuestro CEO siempre ha apostado por tener pequeños negocios y buscar nuevas ideas fuera del PC. Todos sabemos que la industria del PC está disminuyendo y, actualmente, el 35% de nuestros ingresos procede de negocios que no son PC, como las pantallas, los accesorios o Acer Medical.

La idea era hacer algo diferente también en Europa. Manuel (Manuel Linnig, actual director de Marketing de Acer para EMEA.), que también viene de Packard Bell, tuvo hace aproximadamente un año la idea de relanzar la marca y me pidió que me hiciera cargo del proyecto.

Pero desde el principio tuvimos algo muy claro: si queríamos relanzar Packard Bell, teníamos que evitar competir con Acer. Así es como Packard Bell desapareció hace unos años, porque acabamos compitiendo con los mismos productos y en los mismos rangos de precio.

Por eso, lo primero fue crear una historia de marketing y una identidad visual completamente diferentes. Si vas a una tienda y tienes un Acer y un Packard Bell, tienen que ser muy distintos. Ese fue nuestro punto de partida.

Creamos los conceptos visuales, buscamos una agencia, diseñamos el logotipo… Incluso el tubo que contiene las piezas tiene su propia historia. Hay mucho trabajo detrás.

Primero nos centramos en el marketing: qué colores queríamos, qué identidad debía tener la marca… Creamos todo el libro de marca antes incluso de pensar en los productos. Y después nos preguntamos qué tipo de productos queríamos hacer.

El portátil era evidente porque Packard Bell sigue siendo una marca de PC. Pero, en realidad, Packard Bell nació hace unos 100 años y su primer producto fue una radio. Por eso el tocadiscos era una elección bastante obvia para recuperar parte de ese pasado.

Después creamos productos que no fueran especialmente tecnológicos: un teclado sencillo, un ratón sencillo, los auriculares, también muy simples, y el teléfono.

Cuando hablamos del teléfono dijimos que no podía ser un smartphone. Tenía que ser un teléfono básico que hiciera llamadas, SMS y permitiera jugar a Snake. Esa es la historia.

P. — Y no son productos dirigidos únicamente a los jóvenes.

R. — Exactamente. Los PC son para mi madre (risas). Hay una mezcla. Creo que puede atraer mucho a la Generación Z porque es colorido, diferente y destaca visualmente.

Pero el hecho de que todos los productos sean muy sencillos desde el punto de vista tecnológico también nos permite dirigirnos a personas como mi madre o a usuarios que no son especialmente expertos en tecnología y que simplemente quieren algo que funcione, sin complicaciones y a un precio razonable.

P. — ¿Cuándo estarán disponibles?

R. — El PC estará disponible, creo, a finales de octubre o en noviembre en España. Tenemos que impulsarlo, pero esa es la previsión.

Lo mismo ocurre con los accesorios: auriculares, teclado, ratón, altavoz, gafas y el resto de productos llegarán a partir del cuarto trimestre. Así que hablamos de octubre o noviembre, de cara a Navidad.

Y tendremos el tocadiscos para Navidad.

P. — Un gran regalo.

P. — También me han enseñado el nuevo concepto de Acer Vero, con esa reparación en cuatro pasos. ¿Qué puedes contarnos sobre él?

R. — Estamos llevando el concepto un poco más lejos. Cuando lanzamos Vero en 2021, si lo recuerdas, inicialmente se centraba en el plástico reciclado. Era un 30% de plástico reciclado y estábamos muy orgullosos de ello. Ahora tenemos ese 30% de plástico reciclado en cualquier Aspire.

La pregunta era cómo podíamos llevar el concepto todavía más lejos. Ya trabajábamos con las ideas de reutilizar y reciclar, y ahora estamos incorporando también la reparabilidad.

La idea es poder actualizar el ordenador y alargar su vida útil. Puedes abrir la parte trasera y acceder a la placa base, de manera que puedes actualizar el SSD y reparar o sustituir determinados componentes y puertos.

P. — Y es algo que prácticamente cualquiera puede hacer. Es muy sencillo.

R. — Exactamente. La idea es que se pueda hacer fácilmente. También estamos trabajando en la CPU para permitir actualizaciones de hasta dos generaciones.

Porque la realidad es que el PC más sostenible es el que no compras y el que dura más tiempo. Por eso nuestros equipos de ingeniería están trabajando en ello y siguen desarrollando este concepto para llevar la sostenibilidad todavía más lejos.

P. — Otro dispositivo que me ha llamado la atención es el Acer Swift Blade 14. Es extremadamente fino y ligero, resulta muy fácil de transportar.

R. — Sí. Aquí también estamos llevando los límites un poco más lejos, pero centrándonos especialmente en conseguir PC cada vez más ligeros.

Hace unos años estábamos orgullosos de decir que teníamos un PC que pesaba menos de un kilo. Ahora estamos por debajo de los 800 gramos.

Pero lo interesante es que tampoco hemos tenido que comprometer las especificaciones. Como has visto, tenemos un panel OLED realmente bonito y un buen rendimiento de CPU.

El primer Swift que estaba por debajo de un kilo y de un centímetro de grosor tenía un panel Full HD básico. Ahora conseguimos ofrecer también una buena calidad de pantalla y un buen rendimiento.

Realmente estamos evolucionando. No sé cuándo lanzaremos un PC que pese menos de 700 gramos, pero ya veremos.

P. — ¿Quieres añadir algo más para nuestros lectores?

R. — Creo que hay dos temas. En Acer, en general, la sostenibilidad es algo muy importante y quiero insistir en ello.

Mucha gente me pregunta cómo nos diferenciamos de otras marcas. Es cierto que todos tenemos las mismas CPU, los mismos paneles y componentes similares. Por eso creo que la sostenibilidad es un aspecto importante y una de las formas en las que Acer está tratando de diferenciarse.

Y no hablamos solamente del producto. También lo hacemos a nivel de compañía. La oficina de España tiene paneles solares, utilizamos vehículos eléctricos y biocombustible en nuestra logística. Además, todo nuestro embalaje es ecológico.

Y después están los colores. Como has visto también en los Swift, ahora tenemos rosa, azul… Creo que esa es otra forma de diferenciarnos.

Y con Packard Bell, simplemente hay que tomárselo con calma.