Apple Trade In: qué es, beneficios y cómo emplearlo

Apple Trade In es un programa que ya lleva algunos años implementado y que permite renovar tu dispositivo de Apple obteniendo un descuento. En este artículo voy a contarte qué es Apple Trade In, cuáles son sus beneficios y cómo puedes utilizarlo. No solamente sales beneficiado tú, también el medio ambiente.

Qué es Apple Trade In

El concepto es muy sencillo, si deseas adquirir un producto de Apple, puede entregar tu viejo dispositivo de la marca y recibir una valoración para comprar el nuevo. De esta manera, obtendrás un descuento que está determinado por el modelo de concreto, su funcionalidad y estado estético.

Tú decides si deseas aplicar el descuento que te ofrece Apple a la hora de la compra, o bien recibirlo en una tarjeta de regalo para utilizarlo más adelante.

Apple Trade In te proporciona siempre una valoración precisa, y puede entregar tu dispositivo tanto por correo postal o llevándolo a una tienda física. En el caso de que elijas el primer sistema, tendrás que responder a unas preguntas para conocer el estado del dispositivo y así tener una estimación. Finalmente, cuando ese aparato es valorado, reciben la confirmación o bien, una variación de la propuesta inicial.

Apple acepta una gama de productos que va desde el iPhone al iPad, pasando por el Apple Watch o los ordenadores Mac. En el caso del iPhone, actualmente acepta desde el iPhone 8, por el que llega a pagar hasta 40 €. El iPhone 15 Pro Max, por el que paga hasta 765 €, es el último dispositivo elegible si hablamos de teléfonos.

¿Es interesante este programa?

Si no deseas complicaciones, la verdad es que sí. Es cierto que lo que te va a ofertar Apple siempre es bastante menos de lo que conseguirías si vendes ese dispositivo en el mercado de segunda mano. Pero es cierto que hay personas que no quieren complicarse a la hora de buscar compradores, negociar un precio, quedar físicamente o enviarlo…

Aquí no hay trampa ni cartón, se te oferta un precio y ese dinero lo podrás utilizar para comprar otro dispositivo en ese momento, o bien, más adelante.

Además, elegir este sistema tiene un beneficio medioambiental. Apple tiene un compromiso muy fuerte con respecto a sus prácticas y todos los teléfonos que no se pueden aprovechar los reciclará mediante su famoso robot Daisy. De esta manera, te aseguras que tu viejo dispositivo no terminará en la basura o en un vertedero incontrolado.

Apple Trade In es un recurso que siempre tienes a mano si tienes en mente cambiar tu dispositivo Apple por otro, y si tienes la certeza de que vender tu dispositivo no es algo que desees hacer por cualquier circunstancia. Más sobre este programa en la página web de la compañía californiana que tiene tal efecto.