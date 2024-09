¿Qué iPhone comprar? Los detalles que te harán decidirte por un iPhone u otro

Apple ha vuelto a revolucionar el mercado con dos nuevos iPhone hablo del iPhone 16 y el iPhone 16 Pro, ambos con sus variantes Plus y Max. Estos modelos destacan por su potencia, rendimiento y capacidades fotográficas de alto nivel. Sin embargo, elegir entre uno u otro puede ser un auténtico quebradero de cabeza para muchos del nosotros. En este artículo, analizo en detalle las principales diferencias principales entre ambos modelos para ayudarte a tomar la mejor decisión si deseas comprar algún iPhone.

Comprar iPhone 16 o iPhone 16 Pro

El iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max están equipados con el nuevo chip A18 Pro, que proporciona un rendimiento excepcional y una eficiencia energética mejorada. Este potente procesador, combinado con la inteligencia artificial de Apple que estará disponible en España en 2025, garantiza una experiencia fluida y rápida en cualquier tarea, desde la edición de vídeo 4K hasta los juegos más exigentes.

En el caso de plantearse comprar el iPhone 16 y del iPhone 16 Plus, el chip no es Pro, pero no por ello se trata de uno que sea poco capaz. Al revés, este año Apple no deja un chip del año anterior a los modelos no pro. En nuestro día a día, las diferencias entre el chip del iPhone 16 Pro y el del iPhone 16 serán imperceptibles.

Fotografía y vídeo dando un paso adelante

El sistema de cámaras es uno de los puntos fuertes de ambos modelos. La cámara principal de 48 MP con sensor quad-pixel permite capturar imágenes nítidas y detalladas incluso en condiciones de poca luz. Además, la posibilidad de grabar vídeos en 4K a 120 fps con Dolby Vision ofrece una calidad cinematográfica que hará las delicias de los creadores de contenido.

La principal diferencia en el apartado fotográfico radica en la cámara teleobjetivo. Mientras que el iPhone 16 ofrece y teleobjetivo x2 y Ultra gran angular de 12 Mpx, el iPhone 16 Pro Max va un paso más allá con un impresionante zoom óptico de 10x y Ultra gran angular de 48 Mpx. Si eres un apasionado de la fotografía, esta característica puede ser determinante en tu elección.

En ambos modelos, Apple incorpora un sistema para configurar el audio de tu grabaciones para conseguir un auténtico estudio de carácter casi profesional de tu propio dispositivo. Sin lugar, a duda, es una de las mejoras que más van a notar quienes graben mucho contenido y posteriormente deseen editarlo.

Diseño y pantalla más de lo mismo, pero no

Ambos modelos presentan con un diseño continuista, inalterado casi desde 2019, pero en el iPhone 16 se incorpora la carcasa en aluminio de calidad aeroespacial. Los bordes más delgados permiten aprovechar al máximo el espacio frontal, dando protagonismo a las pantallas.

El iPhone 16 Pro es de titanio grado 5, cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas, ideal para quienes prefieren un dispositivo compacto y manejable. Por su parte, el iPhone 16 Pro Max ofrece una pantalla de 6,9 pulgadas, la más grande jamás vista en un iPhone, perfecta para disfrutar de contenido multimedia y trabajar con varias aplicaciones a la vez.

El iPhone 16 se presenta en cinco colores, negro, blanco, rosa, azul y verde, mientras que el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max están disponibles en cuatro colores metalizados increíbles.

Batería: ¿Cuánto dura la fiesta?

La duración de la batería es un aspecto clave para muchos usuarios. En este sentido, el iPhone 16 Pro Max destaca con la mejor autonomía en la historia de los iPhone, gracias a su batería de mayor capacidad y la eficiencia del chip A18 Pro. Si bien el iPhone 16 también ofrece una buena duración de batería, los modelos Pro son la opción ideal para quienes necesitan un dispositivo que les acompañe durante largas jornadas sin necesidad de cargarlo.

Ambos modelos cuentan con mayor duración. El iPhone 16 es capaz de reproducir 22 horas de vídeo y el modelo de mayor tamaño, el iPhone 16 Plus, 27 horas. En cuanto al iPhone 16 Pro, alcanzar las 27 horas de reproducción de vídeo y 33 horas en el caso del iPhone 16 Pro Max.

Precio, similares al año pasado

Como es habitual en la gama Pro de Apple, ambos modelos tienen un precio elevado. El iPhone 16 parte de 959 euros para el modelo de 128 GB, 1109 para el iPhone 16 Plus, mientras que el iPhone 16 Pro tiene un precio inicial de 1.219 euros para el de 256 GB y de 1469 para el de esa misma capacidad. La diferencia de precio es un factor muy importante para muchos usuarios, pero si buscas el máximo rendimiento y las mejores prestaciones, el iPhone 16 Pro Max puede merecer la pena.

¿Cuál es el mejor dispositivo para ti?

La elección a la hora de valorar qué iPhone comprar dependerá en gran medida de tus prioridades y de lo que estés dispuesto a gastar. Si buscas el máximo rendimiento, la mejor calidad fotográfica con un zoom óptico superior y una pantalla más grande, el iPhone 16 Pro, y en concreto, el modelo Max, es la opción ideal, aunque su precio es más elevado, 200 euros para los modelos base, si bien el iPhone 16 Pro cuenta con 256 GB de partida.

Por otro lado, si prefieres un dispositivo más compacto y manejable, con una excelente cámara que ha mejorado mucho y una buena duración de batería, comprar el iPhone 16 es la opción más equilibrada y que cumple de manera sobrada. En cualquier caso, ambos modelos están a la vanguardia de lo que se espera de un fabricante como Apple a la vez garantizan una experiencia de usuario excepcional. Ambos modelos se pueden reservar a partir del próximo día 13 en la web oficial de la compañía o en las tiendas físicas.