Cómo hacer una foto a distancia con tu Apple Watch

Se utiliza un Apple Watch probablemente no sepas que la gran cantidad de funciones a tu disposición también permite realizar fotografías con tu iPhone a distancia. Si todavía no has probado esa posibilidad, te invito a que lo hagas, ya que se trata de un truco perfecto para realizar fotos de grupo o bien, sorprender a alguien.

Cómo hacer fotos con tu Apple Watch

El proceso es bastante sencillo. Lo primero que debemos hacer es desbloquear nuestro Apple Watch y pulsar sobre la corona. De esta manera, se nos abrirán todas las complicaciones disponibles en nuestro reloj. Buscamos la que se llama “Control de cámara”.

Automáticamente, al pulsar sobre esta opción, se nos abrirá la cámara de nuestro iPhone y podremos comenzar a disparar de manera automática. Pero antes, me gustaría que te fijases en la captura de pantalla que tiene debajo en la que hay un botón blanco con tres puntos. aquí accederemos a multitud de opciones con las cuales podremos manejar la cámara de nuestro iPhone desde el Apple Apple Watch.

Tal y como puedes ver, tienes la opción de activar el temporizador, lo que permite conseguir tiempo suficiente a la hora de realizar una fotografía de grupo y no tener que pedirle a nadie que os haga una instantánea. Puedes configurar el tiempo de retardo, desde tres segundos hasta diez.

Igualmente, puedes configurar que la cámara que utilice sea frontal o la trasera, esto dependerá de tus necesidades.

Finalmente, incluso puedes configurar que el flash se active de manera automática, que se dispare siempre o que esté desactivado. Mi recomendación, incluso en condiciones de poca luz, es que el flash no esté activo.

De esta manera, puedes utilizar tu Apple Watch para realizar fotos en tu iPhone. Recuerda que para que esta posibilidad sea viable, además de muchas otras, ambos dispositivos deben estar registrados con la misma ID de Apple, es decir, con el mismo correo electrónico.

Mañana lunes 9 de septiembre hay evento de presentación de los nuevos dispositivos a las 7:00 de la tarde, hora peninsular española. Lo más probable es que la compañía presente un nuevo Apple Watch denominado Apple Watch X o Apple Watch 10, con motivo del décimo aniversario de lanzamiento de este dispositivo. Entre las novedades, una pantalla de 49 mm, altavoces estéreo y una nueva función destinada a vigilar nuestra salud, la del control de la apnea del sueño. Recuerda que en OKDIARIO estaremos realizando un directo desde minutos antes y te contaremos todas las novedades que la compañía de Cupertino nos vaya mostrando.