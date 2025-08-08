Adiós a planchar: el invento de Lidl a precio de ganga que te va a ahorrar años de vida

Planchar es una de esas tareas de la casa que sinceramente, siempre cuesta. Pocas cosas generan tanta pereza como enfrentarse a una montaña de ropa y en especial, camisas arrugadas después de un largo día. Y, aunque existen muchos trucos caseros, vaporizadores y centros de planchado que prometen facilitar el proceso, la realidad es que la mayoría seguimos evitando esta tarea todo lo que podemos. Por eso, cada vez que aparece un producto que promete hacer el trabajo por ti y encima a buen precio, vale la pena prestarle atención. Y entre los mejores, el invento de Lidl para que de una vez por todas, te olvides de planchar.

El famoso supermercado alemán ha dado en el clavo con uno de esos inventos que parecen sacados del futuro pero que ya puedes tener en casa y además a precio rebajado. Se trata del Cleanmaxx Planchador de camisas y blusas de 1800 W, un aparato que no sólo plancha, sino que también seca la ropa en un solo paso. Su diseño es tan sencillo como ingenioso: colocas la prenda húmeda, ajustas el temporizador y el dispositivo hace el resto. Nada de pasar minutos interminables con la plancha en la mano ni de dejar marcas por accidente. Y lo mejor de todo, ahora cuesta 59,99 euros gracias a su rebaja del 40%. Un planchador automático que no sólo es útil para el día a día en casa, sino que también es lo bastante compacto como para llevártelo de vacaciones. Porque sí, ¿quién ha dicho que no puedes ir impecable incluso cuando estás fuera? Además, con lo que ahorras en tiempo, esfuerzo y electricidad, se convierte rápidamente en una de esas compras inteligentes que se amortizan solas.

El invento de Lidl a precio de ganga para dejar de planchar

A simple vista puede parecer un maniquí inflable, pero en realidad es mucho más. El Cleanmaxx Planchador de camisas y blusas 1800 W es un sistema que combina secado y planchado en un solo aparato. Está diseñado para trabajar con prendas como camisas, blusas, camisetas e incluso jerséis que sean aptos para secadora. El funcionamiento es sencillo: colocas la prenda húmeda sobre la estructura, la fijas con unas pinzas, eliges el tiempo con el temporizador y el aire caliente empieza a circular desde la base, inflando la prenda como si tuviera cuerpo humano, mientras la seca y elimina las arrugas.

La estructura incluye una barra telescópica retráctil que permite guardarlo fácilmente cuando no se está usando, sin ocupar apenas espacio. Y a diferencia del planchado tradicional, este método es mucho más respetuoso con los tejidos, ya que no entra en contacto directo con una plancha caliente. Esto significa que tus camisas duran más tiempo como nuevas y sin brillos ni marcas. Además, al trabajar con aire caliente y una forma que simula el cuerpo, las prendas quedan planchadas de forma uniforme, sin necesidad de estar pendientes ni hacer ajustes manuales.

Compacto, ligero y perfecto para llevar de viaje

Una de las cosas que más sorprenden al verlo en persona es lo poco que ocupa. No estamos hablando de un aparato voluminoso ni difícil de guardar. Todo lo contrario. El Cleanmaxx mide poco más de un metro de alto y apenas pesa tres kilos, así que cabe perfectamente en un armario, detrás de una puerta o incluso en el maletero del coche si te vas unos días fuera. Porque sí, también puedes usarlo en vacaciones.

No hace falta tener una casa enorme para disfrutar de este invento. De hecho, es ideal para pisos pequeños, habitaciones compartidas o segundas residencias. Incluso si viajas mucho por trabajo y necesitas llevar camisas siempre presentables, puede ser tu salvación. Y aunque parezca un aparato sencillo, funciona con 1800 W de potencia, más que suficiente para dejar la ropa lista en poco tiempo. Eso sí, como solo se vende online, conviene no despistarse. Ya ha volado más de una vez y de hecho, quedan actualmente pocas unidades.

Una inversión que además está rebajada

Antes costaba 99,99 euros, pero ahora se puede conseguir por sólo 59,99 euros, lo que convierte al Cleanmaxx en una de las compras más rentables del momento. Teniendo en cuenta que un centro de planchado o una buena plancha puede superar fácilmente los 100 euros, este dispositivo ofrece una solución más barata, cómoda y respetuosa con la ropa. Además, su temporizador permite ajustarlo al tipo de prenda y a la cantidad de humedad, lo que lo hace aún más versátil.

En resumen, este planchador automático no es sólo una curiosidad más del catálogo de Lidl. Es una herramienta útil, eficaz y pensada para facilitarte la vida. Si odias planchar pero no renuncias a ir bien vestido, si buscas ahorrar tiempo o si simplemente quieres innovar un poco en tu forma de cuidar la ropa, puede que esta sea una de esas compras que realmente marcan la diferencia.