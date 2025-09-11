Vuelta a España 2025 hoy, jueves 11 de septiembre: horario, de dónde sale, recorrido y perfil de la etapa.

Los aficionados al mundo del ciclismo han estado disfrutando de La Vuelta Ciclista a España 2025 como hicieron ya hace más de un mes con el Tour de Francia que se llevó Tadej Pogacar otra vez. El ciclista esloveno no participa en esta 80ª edición de la ronda española que comenzó el pasado sábado 23 de agosto en Italia. El pelotón ha pasado por Francia y también por Andorra antes de establecerse en nuestro país, donde terminarán este domingo 14 de septiembre en Madrid. La etapa 18 de hoy, jueves 11 de septiembre, transcurrirá íntegramente en Valladolid. Hay que recordar que en el calendario había un total de seis etapas de media montaña, cuatro llanas, una llana con final en alto, cinco de montaña, tres onduladas con final en alto y dos contrarrelojes, una individual y otra por equipos. Las dos jornadas de descanso que tenían ya las han gastado.

La Vuelta Ciclista a España 2025 tiene en su calendario 21 etapas en las que se recorrerán 3.151 kilómetros en total, una cifra menor a la que tuvo el Tour de Francia. Primoz Roglic sigue siendo el vigente campeón de esta histórica ronda que se celebra en nuestro país, pero el esloveno no está participando y es por ello que los favoritos están ansiosos por llegar al final para saber si son ellos los que se pueden coronar en Madrid el próximo domingo 14 de septiembre.

A qué hora empieza La Vuelta a España 2025 hoy jueves 11 de septiembre

Los ciclistas que participarán en esta etapa 18 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, jueves 11 de septiembre, comenzarán a salir en esta prueba a las 14:12 horas (horario peninsular) en Valladolid. La última llegada se calcula que sea a las 17:30 horas, una menos en las Islas Canarias, en esta apasionante contrarreloj que transcurrirá por tierras pucelanas.

Recorrido y perfil de la etapa de hoy en Valladolid

La etapa 18 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, jueves 11 de septiembre, arrancará en Valladolid y los participantes tendrán que recorrer sólo 12,2 kilómetros hasta llegar a la línea de meta, que estará en la misma ciudad. Esta será la segunda contrarreloj, la única por equipos, que se disputa en esta apasionante 80ª edición de la mítica competición española.

Esta etapa 18 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, jueves 11 de septiembre, promete ser vibrante, ya que se trata de una contrarreloj individual, pero habrá un repecho que los especialistas deben saber solventar para firmar el mejor tiempo en Valladolid.

Dónde ver La Vuelta a España hoy en directo

Los medios de comunicación que se hicieron con los derechos para retransmitir en exclusiva de forma íntegra todas las etapas de La Vuelta Ciclista a España 2025 fueron HBO Max y Eurosport. RTVE también estará emitiendo el tramo final de cada jornada en abierto y gratis en directo por televisión a través de sus canales de La1 o Teledeporte. Estos tres operadores tienen disponibles sus aplicaciones para que todos los usuarios vean en streaming y en vivo online cada carrera de esta 80ª edición de la histórica competición española. Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra con el pelotón en las carreteras de nuestro país, donde vamos a estar prestando especial atención a nuestros representantes, como Juan Ayuso.

Por dónde pasa la etapa de La Vuelta a España 2025 hoy

Esta etapa 18 de hoy, jueves 11 de septiembre, de La Vuelta Ciclista a España 2025 transcurrirá íntegramente por Valladolid. Los ciclistas tendrán que pasar por puntos claves de la ciudad pucelana. Saldrán desde la Plaza de San Pablo y pasarán por la Plaza España, el Puente Isabel la Católica, el Paseo Zorrilla, la calle miguel Delibes, el Puente Adolfo Suárez y terminarán en la Plaza Zorrilla.

Dónde escuchar por radio la etapa de La Vuelta a España hoy

Todos aquellos amantes de este deporte que no puedan ver por televisión en directo o en streaming y en vivo online esta etapa 18 de hoy, jueves 11 de septiembre, de La Vuelta Ciclista a España 2025 o alguna de las pruebas que quedan por delante, podrán escucharlas por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con las diferentes carreteras españolas para contar lo que esté ocurriendo en la 80ª edición de esta competición.