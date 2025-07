Qué significan los colores de los maillots del Tour de Francia

La nueva edición del Tour de Francia 2025 arrancó durante este pasado sábado 5 de julio y los competidores ya luchan por hacerse con el legendario maillot amarillo que lo proclame campeón en una de las competiciones más grandes del calendario cicilista. En las próximos líneas, nos centraremos específicamente en explicar, sobre todo, cuántos tipos de maillots hay en la prueba y qué significan cada uno de ellos.

Cuando hablamos del maillot amarillo del Tour de Francia, nos referimos principalmente a una especie de prenda que se le asigna al primer finalista en tiempo individual de la tabla clasificatoria, es decir, el líder de la prueba con menor tiempo recorrido . Es el maillot por excelencia de la prueba francesa, y que fue creado en 1919 por el periódico L’Auto, propiedad del creador del Tour Henri Desgrange. En condiciones normales, suelen portarlo los competidores que acumulan más victorias durante la edición.

El maillot blanco, por su parte, se utiliza para clasificar al mejor corredor joven, es decir, tiene una función muy similar a la del amarillo, pero con la diferencia de que este se disputa entre los corredores menores de 25. Fue creado en 1975 para reconocer al desempeño de los ciclistas más prometedores. En 1988, desapareció, pero años más tarde, fue recuperado por la prueba francesa. Desde entonces, unos 40 ciclistas han recibido este galarón a lo largo de los años, y seis de ellos además consiguieron el amarillo en la misma edición. Doble premio.

💚 Tense intermediate sprint behind the breakaway! 🇮🇹 Jonathan Milan takes 13 points ahead of 🇧🇪 @MerlierTim and 🇪🇷 @GrmayeBiniam .

El maillot verde, según indica la propia página web oficial del Tour de Francia, «fue creado en 1953» para conmemorar el cicuentenario de la prueba. Como complemento al amarillo, esta prenda aporta actualmente un nuevo reto en la carrera. Fritz Schaer fue el primer ciclista de la historia en conseguirlo. Se le adjudica al líder de la clasificación por puntos y representa los puntos obtenidos en las etapas llanas y en los sprints de llegada a meta.

Por último, y no menos importante, debemos de hablar del maillot con lunares rojos, que está destinado a los primeros corredores clasificados en las etapas de montaña. En este caso, el ciclista recibirá la denominación ‘rey de la montaña’ y, al igual que ocurre con el verde, los puntos se van acumulando durante estas etapas, es decir, si la etapa de ascenso o subida es más díficil, su clasificación variará de 1 a 4, dependiendo de la longitud y la pendiente de las mismas.

No stage victory, but the best reward of all ❤️

Pas de victoire d’étape mais la plus belle des récompense 🫂#TDF2025 l @WoutvanAert pic.twitter.com/DlTunKcnBQ

— Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2025