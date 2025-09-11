La ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los incendios que han asolado España este verano y las polémicas judiciales de su entorno no pasan factura al PSOE. El barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presidido por el socialista José Félix Tezanos, dispara a los socialistas cinco puntos respecto al sondeo del organismo del mes de julio y los sitúa como fuerza más votada con 9 puntos de distancia del PP. La encuesta se realizó en los primeros días del mes, tras los graves fuegos que asolaron 400.000 hectáreas y la imputación del quinto delito contra la esposa del líder socialista, Begoña Gómez.

La intención de voto del PSOE subiría exponencialmente hasta el 32,7%, según el CIS. La formación liderada por Sánchez aumenta su apoyo en 5,7 puntos respecto al barómetro del mes de julio, cuando el organismo le adjudicó el 27% de las papeletas.

El PP registra un retroceso en este barómetro. Los de Alberto Núñez Feijóo serían segunda fuerza si hoy se celebraran unas elecciones, pero quedarían muy lejos de los socialistas. El PP menguaría 2,8 puntos. Y es que, mientras que en julio el CIS indicaba que podrían alcanzar el 26,5% de los apoyos, ahora su intención de voto caería hasta el 23,7% de las papeletas. De ese modo, crece la distancia con el PSOE hasta los 9 puntos.

El barómetro ha reducido el apoyo a Vox, al que sigue situando como tercera fuerza. El barómetro reduce la estimación del voto al partido con sede en la madrileña calle de Bambú con respecto a la última encuesta, cuando se produjo un aumento exponencial. En el barómetro anterior, Vox cosechó una intención de voto del 18,9%, lo que representaba un fuerte crecimiento. Ahora, ha reducido su apoyo en 1,6 puntos, hasta las 17,3 unidades.

Sumar se estanca en la cuarta posición tras subir apenas una décima en la intención de voto. De ese modo, alcanzaría el 7,9%. La formación de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, recibió un 7,8 puntos de apoyo.