Sánchez y Begoña se van al cine y salen por una puerta trasera y por separado para no ser abucheados

Por una puerta trasera, rodeados de escoltas, por separado y a paso ligero para introducirse en el coche presidencial cuanto antes. Así han abandonado este miércoles por la noche Cines Callao el presidente Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, para evitar ser abucheados. A la entrada, unas horas antes, habían sido increpados a plena luz del día. No quisieron que se repitiera la escena cuando abandonaran el cine, y el servicio de seguridad se ha empleado a fondo para que así fuera.

Las cámaras de OKDIARIO han captado la imagen de la salida del cine del matrimonio Sánchez-Gómez, pese al amplio cordón desplegado por los escoltas para mantener a distancia a los periodistas de este diario.

Había caído ya la noche sobre Madrid y, antes de que el presidente y su esposa abandonaran el edificio, se jugó a la confusión para no tener claro por qué puerta iban a salir. Descartada la principal, quedaban varias secundarias. Para que cundiera más el despiste, optaron por que Begoña Gómez saliera unos metros por delante de su marido, confiando en que fuera más difícil que ella fuera reconocida. Además, usaron una puerta que daba a una zona escasamente concurrida a esas horas.

Tras Begoña Gómez, a distancia, salió Pedro Sánchez. Rápidamente se subió al coche oficial en el que ya le estaba aguardando su esposa, que este jueves por la mañana prestó declaración por cuarta vez ante el juez Peinado, el instructor de la causa por presunta corrupción contra Begoña Gómez, que está pentaimputada. En su comparecencia de este miércoles le ha tocado responder por el presunto delito de malversación de caudales públicos.

Sánchez y su mujer han asistido al preestreno de El cautivo, la película del director Alejandro Amenábar sobre Miguel de Cervantes, que ha tenido lugar en Cines Callao de Madrid.

A su llegada al cine, la pareja ha sido abucheada por algunos de los presentes que les han reconocido pese a que han entrado por una puerta secundaria y rodeados de personal de seguridad. Es su forma de evitar los gritos y abucheos contra el presidente cada vez que pisa la calle. Algunos le han dedicado el grito que tantas veces ha tenido que escuchar este verano. «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!».

Al estreno también ha acudido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y rostros conocidos del mundo del espectáculo, como el director Álex de la Iglesia, las actrices Belén Rueda y Nathalie Pozas o la humorista Henar Álvarez, entre otros.

La película El Cautivo se estrena mañana, está protagonizada por Julio Peña, que da vida a un joven Cervantes, y retrata los cinco años de cautiverio en Argel del escritor de El Quijote. La película ha provocado expectación por el retrato que hace de la relación entre el dramaturgo y su raptor.