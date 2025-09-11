Horario España – Dinamarca en la Copa Davis 2025: dónde ver por TV y a qué hora empiezan los partidos en directo

El Club de Tenis Puente Romano de Marbella está listo ya para acoger este apasionante cruce entre España y Dinamarca de la fase eliminatoria de la Copa Davis 2025. Sobre la tierra batida de estas instalaciones malagueñas el equipo capitaneado por David Ferrer, en el que no estará Carlos Alcaraz, espera poder llevarse el triunfo al mejor de cinco partidos para poder estar en noviembre en el mes de Italia. Te contamos la fecha, horarios y canal de televisión para ver en directo los diferentes encuentros de La Armada.

Cuándo se juega el España vs Dinamarca de la Copa Davis 2025

El equipo español de tenis de la Copa Davis 2025 afrontará un cruce bastante complicado frente a Dinamarca en Marbella. Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers no participarán finalmente en esta manga que corresponde a las eliminatorias previas de esta mítica competición en la que todos aspiran a ganar la mítica Ensaladera. Jaume Munar, Roberto Carballés y Pablo Carreño se unen a Pedro Martínez para completar la convocatoria de un David Ferrer que quiere llevar a los suyos en el mes de noviembre a Italia, pero no será nada sencillo, ya que delante estarán Holger Rune y el resto de daneses.

Carlos Alcaraz iba a ser convocado para esta cita tan importante en la que España se juega estar en las finales de la Copa Davis 2025, pero tras ganar el US Open 2025 de una manera espectacular el murciano ha causado baja por fatiga muscular, ya que no le ha dado tiempo para recuperarse. La responsabilidad recaerá en Munar, Carballés, Carreño y Pedro Martínez, que esperan poderse imponer a los daneses.

Esta eliminatoria para las finales de la Copa Davis 2025 que jugarán España y Dinamarca se celebrarán el sábado 13, a partir las 12:30 horas -una menos en las Islas Canarias-, y domingo 14 de septiembre, a partir de las 11:30 horas (horario peninsular). El primer día se disputarán dos encuentros individuales y en la segunda jornada llegaría el turno al dobles y posteriormente a otros dos partidos individuales, por lo que esta manga se decidirá al mejor de cinco duelos.

Horario de los partidos España – Dinamarca de la Copa Davis 2025

Este sábado 13 de septiembre todo arrancará en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella con el primero de los partidos individuales de esta manga de España – Dinamarca al mejor de cinco encuentros, que comenzará a las 12:30 horas (horario peninsular). Una vez acabe este choque le llegará el turno al segundo y ahí se acabará la primera jornada. Al día siguiente, el domingo 14 arrancará con el encuentro de dobles a las 11:30 horas (horario peninsular). Al acabar se dará paso a los dos partidos restantes individuales.

Dónde ver en directo el partido de España contra Dinamarca de la Copa Davis gratis por TV y online en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se jugarán en la Copa Davis 2025. Por lo tanto, este cruce entre España y Dinamarca de las fases eliminatorias se podrán ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Hay que recordar que los dos primeros están incluidos en el paquete básico de este operador, mientras que para acceder al tercero haría falta estar suscrito a uno de los paquetes que ofrece esta plataforma.

Por otro lado, todos aquellos amantes del mundo del tenis y seguidores del equipo español podrán ver en directo en streaming y en vivo online los diferentes partidos del España – Dinamarca de la fase eliminatoria de la Copa Davis 2025 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app puede descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará disponible en su página web para meterse con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en Marbella en esta eliminatoria apasionante entre España y Dinamarca de la Copa Davis 2025. Publicaremos la crónica después de cada encuentro y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en tierras malagueñas.

Dónde escuchar por radio el España – Dinamarca de la Copa Davis 2025

Todos aquellos hinchas que siguen fielmente al equipo español en la Copa Davis 2025, pero que no puedan ver los diferentes partidos por televisión en directo o en streaming y en vivo online, deben saber que podrán escuchar la eliminatoria entre España y Dinamarca a través de la radio. Emisoras como Cope, RNE, Radio Marca, Onda Cero o la Ser conectarán con el Club de Tenis Puente Romano de Marbella para contar todo lo que esté sucediendo sobre la tierra batida.

Qué tenistas jugarán la Copa Davis 2025

España: Jaume Munar, Roberto Carballés, Pablo Carreño y Pedro Martínez.

Dinamarca: Holger Rune, Elmer Moller, August Holmgren, Christian Sigsgaard y Johannes Ingildsen.

Partidos de la fase eliminatoria de la Copa Davis 2025