Marcel Granollers también es baja para la Davis por una lesión en el tobillo

Marcel Granollers tampoco irá a la Copa Davis. El tenista catalán, campeón de dobles del US Open, será baja en la selección española de tenis para el partido de segunda ronda contra Dinamarca (13 y 14 de septiembre en Marbella), por un esguince en el tobillo que se hizo entrenando el primer día en Nueva York, y que se suma a la lesión en la fascia plantar que padecía desde principio de año.

Las pruebas médicas a las que se ha sometido han aconsejado descartar su participación en la exigente eliminatoria de Copa Davis que España jugará en la pista de tierra del Club de Tenis Puente Romano. Tras las bajas de última hora, el equipo capitaneado por David Ferrer formará únicamente con cuatro jugadores: Jaume Munar, Pedro Martínez Portero, Roberto Carballés y Pablo Carreño.

El equipo español llegó este martes a Marbella y tuvo la primera toma de contacto con la pista por la tarde bajo las órdenes del capitán David Ferrer y Marc López, que refuerza el equipo técnico en esta serie. Les acompaña en las funciones de sparring el balear de 19 años, Izan Almazán. Marcel Granollers se suma así a las inesperadas bajas de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich Fokina, que apuntaba a ser el líder en ausencia del murciano.

El campeón del US Open, tras superar a Sinner en la final, ha decidido priorizar su descanso tras una exigente gira americana, donde ha ganado en Cincinnati y ha culminado con una victoria en Nueva York. Por su parte, Davidovich se bajó del barco por «cansancio y a causa de un calendario muy cargado».