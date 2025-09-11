Corredor vuelve a culpar Iberdrola del apagón y no aclara por qué no funcionó la hidroeléctrica

La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha vuelto a culpar a las empresas eléctricas, en concreto a Iberdrola, del apagón del 28 de abril y a exculparse a sí misma en una comparecencia ante la comisión que investiga este suceso en el Senado. Asimismo, tampoco ha aclarado por qué no se activaron las centrales hidroeléctricas para evitar la caída total del sistema eléctrico.

Corredor sostiene que «hubo una mala gestión de una gran planta fotovoltaica en Badajoz, que se comportó de forma indebida y provocó una doble oscilación, ya se había producido un fallo semejante en esa planta el año anterior que explicaron porque estaban haciendo un experimento».

«Pregunte a los propietarios de esa planta», ha espetado al senador del PP Miguel Ángel Castellón. Aunque no la ha nombrado, la única planta fotovoltaica importante en la provincia de Badajoz es la Núñez de Balboa, propiedad de Iberdrola (con una potencia de 500 MW).

«El apagón se debió al incumplimiento de los grupos de generación de las obligaciones vigentes de control de tensión, no se puede achacar a la programación de Red Eléctrica. Había suficientes centrales conectadas y cumplimos el plan de desarrollo. Ahora bien, los agentes no ofertan energía en todas las horas porque no es rentable por los precios bajos», ha añadido Corredor.

Como es sabido, las eléctricas -en especial la citada Iberdrola y Endesa- se han enfrentado a Red Eléctrica y la han señalado como la culpable del apagón por su mala planificación. En esencia, dejó el sistema en situación vulnerable para meter una excesiva generación renovable en el mix, y no fue capaz de contar con el respaldo necesario para responder a un fallo.

(Noticia en ampliación)