Mira bien tu tarjeta del banco: si empieza por estos números significa esto y no deben colártela

Los números de la tarjeta de crédito son más importantes de lo que imaginas. Por mucho que la uses, te costará recordarlos sin mirar. Quizás te hayas quedado con las cifras finales o la caducidad, un elemento que evita que tengas más de un susto a la hora de pagar en una tienda. Pero esa numeración que rara vez recuerdas es más importante de lo que reconocemos.

A día de hoy, lo más habitual es utilizar la tarjeta de crédito para todos nuestros pagos en vez de usar dinero en efectivo. Lo normal en la actualidad es llevar varias tarjetas de crédito o débito en nuestro móvil o cartera para todas nuestras compras del día a día. Es por este motivo por el que debemos de conocer muy bien cómo funcionan nuestras tarjetas bancarias para no caer en estafas o timos. Uno de los detalles más importantes a los que hay que prestar atención es a los números de las tarjetas de crédito o débito, ya que contienen información relevante y oculta.

Lo que debes conocer sobre tu tarjeta de crédito

Es indispensable conocer bien nuestra tarjeta de crédito para saber en todo momento la manera en la que funciona. Trabajamos con esta herramienta que nos permite comprar casi de todo. Pocos son los que siguen resistiéndose a los pagos con tarjeta, mucho más cómodos y fáciles de controlar.

Atrás quedan esas compras que no sabíamos ni cómo se hacían, ni cuándo. Hoy en día podemos tenerlo todo perfectamente controlado y organizado. Sabemos perfectamente la manera en la que pagamos nuestras compras y somos conscientes de cada euro que va llegando a nuestra cuenta y se marcha de ella.

Es una manera de poder hacer que el dinero nos cunda más. Si aprovechamos las ofertas y vamos comprando aquellas piezas que necesitamos, no podemos fallar. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que llega con esa tarjeta. Conocerla bien nos servirá para que la valoremos, quizás un poco más o compremos de forma segura.

Las medidas de seguridad son esenciales en un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en unas jornadas para las que debemos estar preparados. Toma nota de cómo ser un experto en cuanto a tu tarjeta de crédito se refiere.

El significado de los números de tu tarjeta

Los números de la tarjeta de crédito son en relieve, antes tenía un significado para marcarlos en un papel que el banco guardaba. Hoy en día la mayoría ya no conserva este relieve, solo las de débito. Los números de las tarjetas tienen un significado que debes conocer, por orden son los siguientes:

El primer número de la tarjeta se usa para saber quién ha sido el emisor de la tarjeta: un 1 si se trata de aerolíneas, un 2 para una empresa de aviación, un 3 para American Express o Diners Club, un 4 para VISA, un 5 para MasterCard, un 6 para Discover, un 7 para empresas petrolíferas, un 8 para empresas del ámbito de las telecomunicaciones o la salud y un 9 para el Gobierno.

A continuación, aparecen cinco dígitos son los que permiten saber qué banco o entidad en concreto ha emitido la tarjeta. Estos números, junto al anterior, constituyen juntos lo que se conoce como BIN o Bank Identification Number. Son comunes, es decir, todos los que tengan la tarjeta de un banco concreto pueden ver cómo están repetidos, al igual que el primer número.

Llegan los números más personales, nueve dígitos son los correspondientes a la cuenta individual del cliente. En este caso no pueden ser iguales a los de ninguna persona, será exclusivos de esa tarjeta. De igual forma que lo es la persona que tiene una cuenta corriente en concreto.

Finalmente, aparece, el último dígito es el denominado dígito de verificación, un número que se calcula aplicando el algoritmo de Luhn y usando el método de suma de verificación. Es un sistema de seguridad muy efectivo para evitar cualquier problema añadido, asegura los pagos que se realizan con este sistema.

En resumen, los primeros números de una tarjeta de crédito proporcionan información valiosa sobre el tipo de tarjeta y la entidad emisora. Al conocer estos significados, los usuarios pueden comprender mejor los beneficios y características de su tarjeta de crédito, así como garantizar su correcto uso y aprovechamiento de los servicios asociados. Si tienes alguna duda o inquietud sobre los primeros números de tu tarjeta, siempre es recomendable comunicarte con tu entidad emisora para obtener aclaraciones adicionales.

Tanto las tarjetas de crédito como las de débito poseen un código inicial que proporciona información importante sobre su funcionamiento. Estos números tienen un significado específico que garantiza la unicidad de la tarjeta y establece una ruta segura para el procesamiento de pagos.